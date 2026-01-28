Ein Standard war entscheidend

Meiningen agierte selbstbewusst, suchte immer den Weg nach vorn und spielte auf Augenhöhe. Insgesamt entwickelte sich eine Partie in der klare Torgelegenheiten im ersten Durchgang durchaus rar waren. Die Hausherren hatten zwar mehr Ballbesitz, taten sich aber schwer Lücken im dichten Abwehrverbund der Südthüringer zu finden. Erschwerend kam hinzu, dass sie in ihrem Spiel zu viele Ungenauigkeiten hatten, und den letzten Pass oft nicht sauber spielten. In Front zogen die Einheimischen durch eine Ecke, die Brooklyn Menge per Kopf ins Tor wuchtete (15.). Meiningen unbeeindruckt, erzielte fast den Ausgleich, doch Daneyko schoß freistehend knapp am langen Pfosten vorbei (23.). Nach einer Kombination auf dem rechten Flügel, verpasste Johannes Ruscke Anton Lvovs Hereingabe nur hauchdünn (39.).

Zu Beginn der zweiten Halbzeit erhöhte der Gastgeber die Schlagzahl und besaß gute Möglichkeiten um das Resultat höher zu gestalten. So fälschte ein Meininger Akteur Ruschkes Direktabnahme zur Ecke ab (47.), ein Konter über Dustin Messing der Lukas Scheuring bediente führte fast zum Erfolg, aber Torwart Blochberger parierte (54.). Pech hatte dann Ruschke, der freistehend nur den Pfosten traf (81.). Die Gäste hielten das Geschehen jederzeit offen, besaßen die Chance zum Ausgleich, vergaben aber durch Daneyko (76.) in aussichtsreicher Position. In der Schlussphase lenkte Blochberger Menges Kopfball mit einer Glanztat um den Pfosten (90.), am Ende wurde der Thüringenligist gegen einen guten Gegner durchaus gefordert.