Ein Standard war entscheidend

Da Stammkeeper Julian Knoll noch an Knieproblemen laborierte, Routinier Christian Apel beim Traditionsturnier in Ilmenau startete, mußte Co-Trainer Maximilian Drößler das Tor der Nullneuner hüten und dass tat mit Bravour.
BERICHT von Uwe Vester / SV 09 Arnstadt
Zu Beginn der zweiten Halbzeit erhöhte der Gastgeber die Schlagzahl und besaß gute Möglichkeiten um das Resultat höher zu gestalten. So fälschte ein Meininger Akteur Ruschkes Direktabnahme zur Ecke ab (47.), ein Konter über Dustin Messing der Lukas Scheuring bediente führte fast zum Erfolg, aber Torwart Blochberger parierte (54.). Pech hatte dann Ruschke, der freistehend nur den Pfosten traf (81.). Die Gäste hielten das Geschehen jederzeit offen, besaßen die Chance zum Ausgleich, vergaben aber durch Daneyko (76.) in aussichtsreicher Position. In der Schlussphase lenkte Blochberger Menges Kopfball mit einer Glanztat um den Pfosten (90.), am Ende wurde der Thüringenligist gegen einen guten Gegner durchaus gefordert.