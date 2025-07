Ein sportlicher Saisonrückblick

Was für ein grandioser Endspurt. Die U19 des FC-Astoria Walldorf hat sich in einer hochdramatischen Rückrunde die Oberliga-Meisterschaft gesichert. "Der 2:1-Sieg beim Bahlinger SC am 10. Mai hat uns für die letzten Spiele einen regelrechten Schub verliehen", machte FCA-Trainer Tim Wagner darin den entscheidenden Schritt zum Titel aus.

Die Oberliga-Meisterschaft ist im Rückblick nicht hoch genug einzustufen. Für den Coach, der mit seinem Trainerteam um Co-Trainer Michal Strnad und Torwarttrainer Martin Ochwat an den richtigen Stellschrauben drehte, ist der Erfolg angesichts der Begleitumstände eine schöne Überraschung. Er berichtet: "Die Jungs haben immer an sich geglaubt und noch einmal einen richtig großen Schritt nach vorne gemacht. Deshalb sind wir in so einer speziellen Saison, in der es wegen der NLZ-Liga in der Rückrunde leider nicht um den Aufstieg ging, mit diesen großen Herausforderungen Meister geworden, was absolut sensationell ist."

Drei U19-Kicker werden zur kommenden Saison in der U23 des FCA, die in der Verbandsliga Nordbaden spielt, übernommen. Mit Baton Hairizaj hat es ein Kicker sogar direkt in die Regionalliga-Elf der Männer geschafft.