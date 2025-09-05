Ein Sportgerichtsurteil und einige Spielverlegungen

Der Fußballbezirk Rems/Murr/Hall teilt das Folgende mit:
Sportgerichtsurteil im IN.VIVO-Bezirkspokal, 10.09.2025:
TSV Leutenbach – SV Allmersbach – Wertung: 0:3 (Grund: Nichtantritt des TSV)
Spielverlegung im IN.VIVO-Bezirkspokal:
SV Spiegelberg – TSC Murrhardt – bisher: 10.09. – neu: 17.09., 19:30 Uhr
Neuansetzung in der Kreisliga B3: TSV Rudersberg II – TSV Nellmersbach II wurde auf Donnerstag, 30.10.2025, 19:30 Uhr neu angesetzt.
In der Kreisliga A2 findet das Spiel am 28.09.2025 zwischen der FC Viktoria Backnang und dem SV Allmersbach II auf dem Kunstrasenplatz in der Eugen-Adolff-Str. in Backnang statt.
Ebenfalls in der A2 wurde das Spiel SV Unterweissach II – TSV Sulzbach-laufen vom 30.11. auf 28.11., 19:30 Uhr vorverlegt
Spielverlegungen:
Kreisliga B1: TSV Neustadt – KTSV Hößlinswart, bisher: 14.09. – neu: 13.12., 15:00 Uhr
Kreisliga B5: SG Oppenweiler III - Großer Alexander Backnang II – bisher 09.09. – neu: 16.09, 19:30 Uhr
Spielverlegung in der Kreisliga B6: Spfr. DJK Bühlerzell – SV Tüngental, bisher: 16.11. neu: 15.11. 14:30 Uhr
B6 Reserve: DJK Bühlerzell – SV Tüngental, bisher 16.11. neu: 15.11. 12:00 Uhr
Zeitliche Verlegung in der A3: 19:10.: SC Steinbach – TSV Ilshofen II - neu: 15:00 Uhr
