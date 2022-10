Ein Spitzenspiel, zwei Sichtweisen: SV Murg schlägt FC Schlüchttal

Die Wahrnehmungen ein und desselben Spiels können sehr unterschiedlich ausfallen: Während Alija Kapidzija, der Spielertrainer des SV BW Murg, von einem schwachen Spiel sprach, hatte Gästetrainer Michael Gallmann einen „offenen Schlagabtausch, ein echtes Topspiel“ gesehen. „Zu wenig Tempo, zu weit weg vom Gegner, in der Offensive zu viele Fehlpässe“ – das waren die Defizite, die Kapidzija festgestellt hatte. „Dass unsere Tore alle aus Standards resultierten, hat dazu gepasst“, so der Coach. „Als Trainer will man immer eine Entwicklung sehen, daher war ich enttäuscht und konnte mich über die drei Punkte nicht so sehr freuen wie sonst.“

Gallmann hingegen war stolz auf die Leistung seiner jungen Elf, die „der Topmannschaft Murg Paroli geboten“ hatte. Schlüchttal hätte die ersten Chancen notiert, darunter einen Lattenschuss von Nico Reichardt. Daher wurmte es den Coach, dass Murg mit 2:0 in Führung ging. Den Gästen glückte noch vor der Pause der Anschluss: Erst scheiterte Pius Blatter vom Elfmeterpunkt, aber da Keeper Elvis Gojak die Torlinie zu früh verlassen hatte, wurde der Strafstoß wiederholt. Gojak lenkte den Ball diesmal an die Latte, aber im Nachschuss war Blatter doch erfolgreich. In der zweiten Halbzeit glich Schlüchttal aus, aber zuletzt sicherten die Gastgeber per Elfmeter den Sieg. „Murg hatte am Ende ein paar Körner mehr“, erklärte Gallmann.

FC Wallbach und FC Bergalingen mit „reifer Leistung“

Der FC Wallbach kehrte vom Gastspiel beim SV Waldhaus mit einem 2:0-Erfolg zurück. „Waldhaus hat geschickt die Räume verengt und ist uns auf den Füßen gestanden“, berichtete Trainer Dirk Tegethoff. „Aber alles in allem war es ein verdienter Sieg und eine sehr engagierte und reife Leistung. Ich habe zum ersten Mal gesehen, dass wir mit Ruhe und Ehrgeiz über die gesamte Spielzeit – und nicht nur phasenweise – aufgetreten sind.“