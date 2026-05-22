Ein Spitzenspiel (fast) ohne Relevanz

Im letzten Saisonspiel bei Rot-Weiss Wittlich wollen Jan Pidde (links) und seine Teamkollegen von der SG Schneifel wieder feiern. – Foto: Alfred Mehles

Ausgangslage: Zum Saisonabschluss empfangen die Vereinigten aus Morbach und Monzelfeld den Absteiger aus Mendig. Verliert die FV Hunsrückhöhe das Heimspiel nicht, ist zumindest der achte Tabellenplatz nach einer teilweise turbulenten Saison inklusive Trainerwechsel gesichert. „Für uns wird es darum gehen, nach dem 0:5 bei der SG Schneifel mit einem positiven Erlebnis die Saison abzuschließen. Es ist kein Geheimnis, dass wir alle froh sind, wenn die Runde danach vorbei ist. Dennoch möchten wir noch mal ein gutes Spiel zeigen und müssen es auch mit einer positiveren Grundstimmung angehen als in Stadtkyll“, sagt Pascal Meschak, Coach der Hunsrücker.

FC Bitburg – SpVgg EGC Wirges (Samstag, 15 Uhr, Bitburg, Stadion-Ost)

Ausgangslage: Das zuletzt ausgerufene Saisonziel der Bitburger, die Saison mit mehr Punkten abzuschließen als die letzte, ist weiterhin möglich. Hierzu benötigen die Bierstädter lediglich einen Zähler zum Abschluss gegen Wirges. Da der siebte Platz bereits feststeht, möchte auch FCB-Coach Fabian Ewertz den Wert der Partie nicht mehr unnötig aufbauschen: „Wirges ist eine richtig gute Mannschaft, die einen offensiven Fußball spielt. Die Abwehr steht oft hoch, was sie auch anfällig macht, dennoch ist die Spielweise sehr gut anzusehen. Ich denke, es wird in diesem Spiel nicht die großen taktischen Vorgaben geben. Vielmehr steht das Fußballerische im Vordergrund und dass alle auch Spaß auf dem Platz haben.“

Personal: Pascal Müller wird aufgrund einer Fersenverletzung ausfallen. Shend Krasnici und Niclas Gerten sollen zu ihrem Abschied aus der ersten Mannschaft der Bitburger noch mal ein paar Minuten Spielzeit bekommen.

SG Hochwald – SG Mülheim-Kärlich (Samstag, 15.30 Uhr, Hentern, Rasenplatz)

Ausgangslage: Die SG Hochwald blickt auf eine aus verschiedenen Gründen schwierige Saison zurück. Umso größer war die Freude über den Klassenverbleib. Gegen die SG Mülheim-Kärlich möchte die Elf von Coach Fabian Mohsmann noch einmal „alles raushauen“, um den eigenen Zuschauern für die unermüdliche Unterstützung zu danken. „Wir sind unseren treuen Fans einfach schuldig, dass wir alles für einen ordentlichen Saisonausklang geben. In den entscheidenden Momenten waren wir in dieser Saison dann doch immer da, daher blicken wir auch zuversichtlich in die neue Saison. Mülheim-Kärlich ist weiterhin ein Schwergewicht der Liga, dennoch würden wir zu Hause gerne noch mal einen Sieg feiern, um die 40-Punkte-Marke zu knacken“, sagt Mohsmann.

Personal: Nils Hemmes steht den Vereinigten aus Zerf, Greimerath, Hentern und Lampaden wieder zur Verfügung. Darüber hinaus sind keine Änderungen im Kader zu erwarten.

SV Rot-Weiss Wittlich – SG Schneifel (Sonntag, 15 Uhr, Wittlich, Kunstrasen)

Ausgangslage: Vor einigen Wochen zeichnete sich noch ein „Endspiel“ zwischen Rot-Weiss Wittlich und der SG Schneifel um die Teilnahme an der Aufstiegs-Relegation ab. Da den Vereinigten aus Stadtkyll, Auw, Ormont, Hallschlag, Esch und Feusdorf jedoch im Saisonendspurt die Luft ausging, erwartet die Zuschauer nur noch ein Duell zwischen dem bereits feststehenden Zweit- und Drittplatzierten. Rein sportlich geht es hier um nicht mehr viel. Während sich das Team aus der Säubrennerstadt weiterhin bestmöglich auf die danach folgende Relegation vorbereiten möchte, will die Sportgemeinschaft den dritten Platz absichern. „Wir haben lange genug mit der SG Schneifel um Platz zwei gekämpft. Sie sind eine der besten Mannschaften der Liga. Es ist schwer einzuschätzen, wie sie die Partie jetzt angehen werden. Wir möchten noch mal möglichst vielen Jungs Spielzeit geben, damit alle für die Relegationsspiele auf dem besten Level sind“, meint Yusuf Kasal, Trainer der Wittlicher. Sein Gegenüber Stephan Simon geht die finale Partie relativ nüchtern an: „Die Emotionen vor diesem Spiel halten sich in Grenzen, da wir beispielsweise die Verabschiedungen einiger Spieler im Rahmen unseres letzten Heimspiels vorgenommen haben und es eigentlich auch um nichts mehr geht. Dennoch erwarte ich ein ansehnliches Spiel, in dem wir versuchen werden, einen Punkt zu entführen, um den dritten Platz sicher zu haben. So oder so können wir mit dieser Saison extrem gut leben.“

Personal: Alexander Klein wird Rot-Weiss wieder zur Verfügung stehen. Mounir Bouziane war zuletzt familiär verhindert und kehrt ebenfalls in den Kader zurück. Jonas Ercan, der zuletzt mit Problemen im Adduktorenbereich zu kämpfen hatte, meldete sich zudem zurück. Bei der SG Schneifel ist der Einsatz von Daniel Zunk, der am vergangenen Wochenende mit muskulären Problemen vorzeitig vom Platz musste, fraglich.



VfB Wissen – SG Arzfeld (Sonntag, 15 Uhr, Wissen, Rasenplatz)

Ausgangslage: Nach einem Jahr tritt die SG Arzfeld wieder den Gang in die Bezirksliga an. Zum Abschluss möchten die Vereinigten aus dem Islek aber noch einmal drei Punkte einfahren – auch, um nach dem direkten Duell mit dem VfB Wissen nicht als Tabellenletzter abzusteigen. „Wir wollen unbedingt den jetzigen Platz behaupten und werden auf Sieg spielen. Vielleicht können wir ja sogar noch einen Rang in der Tabelle gutmachen und Rübenach noch überholen. Wissen hat zuletzt zwar hin und wieder gepunktet. Man hört aber auch, dass dort eine gewisse Unruhe mit den Trainerwechseln herrscht“, meint Florian Moos, Coach und Torwart der Spielgemeinschaft aus Arzfeld, Daleiden, Dasburg und Dahnen.

Personal: Marius Lempges kehrt zurück in den Kader der SG. Der Einsatz von Niklas Kockelmann ist aufgrund einer Verletzung am Fußgelenk noch fraglich.



Eintracht Trier II – Ahrweiler BC (Sonntag, 15 Uhr, Trier, Nebenplatz Moselstadion)

Ausgangslage: In Trier dürfen sich die Zuschauer noch einmal auf ein spielerisches Highlight freuen. Der Aufsteiger und Meister von der Ahr gastiert beim Viertplatzierten. Mit einem eigenen Sieg gegen den künftigen Oberligisten könnte die U23 der Eintracht vielleicht sogar noch auf den dritten Platz springen. Hierzu wäre aber ein zeitgleicher Sieg der Wittlicher gegen die SG Schneifel nötig.

„Schon im Hinspiel war Ahrweiler der mit Abstand beste Gegner. Sie sind auch verdient frühzeitig aufgestiegen. Wir möchten dennoch einen ordentlichen Abschluss feiern und den Tabellenführer ein bisschen ärgern. Insgesamt sind wir sehr zufrieden mit der Entwicklung der Spieler“, so Holger Lemke, Trainer der Trierer.

Personal: Aufgrund des Pokalfinals der U19 von Eintracht Trier am Pfingstmontag werden Lemke einige Akteure im Saisonfinale fehlen.