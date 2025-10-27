Ein Spitzenspiel, das für Diskussionen gesorgt hat

"Am Spieltag hat es zwischen 12 und 14 Uhr wie aus Eimern geschüttet. Unser Platz hat immer schon das Problem, größere Regenmengen nicht wegstecken zu können. Entsprechend war das Spielfeld mit Pfützen übersät", informiert Lams Vorstandschaftmitglied Ludwig Koholka. Der frühere Kapitän der "Osserbuam" stellt allerdings klar, dass man sich aus den widrigen Platzverhältnissen keinen Vorteil erhofft hat: "So eine These ist absoluter Quatsch, denn wir haben eine sehr spielstarke Mannschaft. Hätte der heftige Regen ein oder zwei Stunden früher eingesetzt, hätten wir das Spiel abgesagt. So war der Gegner aber dann schon unterwegs und wir wollten Landshut nicht auf dreiviertelter Strecke umdrehen lassen. Außerdem haben wir kein Flutlicht auf unserem Hauptplatz und Nachholspiele sind für uns daher äußerst problematisch. Im Dezember oder Februar kann man im Lamer Winkel nicht auf Naturrasen Fußball spielen - das ist unmöglich. Auch das hat in unseren Überlegungen eine Rolle gespielt, denn in den letzten Jahren sind im November ohnehin fast immer ein, zwei Partien ausgefallen. Mit zwei oder drei Nachholspielen dann ins Frühjahr zu gehen, ist etwas, was man als Verein vermeiden möchte."







Die Gäste zeigten sich nicht einverstanden mit dem mehr als grenzwertigen Geläuf und ließen die Partie nach einer Viertelstunde unterbrechen. "Wir wollten das Spiel abbrechen lassen. Es war aufgrund der extremen Pfützen auf dem Platz nicht möglich, ordentlich Fußball zu spielen. Zudem war die Verletzungsgefahr dadurch sehr hoch. Lam und auch die Schiedsrichter haben diese Ansicht nicht geteilt", lässt Landshuts Sportlicher Leiter Maximilian Maier wissen. "Das Argument mit der Verletzungsgefahr konnte ich nicht nachvollziehen. Aber es waren äußerst schwierige Bedingungen, die im Laufe des Spiels immer schlechter wurden", sagt Koholka.













Durch einen Dreierpack kurz vor dem Seitenwechsel ging der Spitzenreiter mit einer komfortablen 3:0-Führung in die Kabine und trotz einer druckvollen zweiten Hälfte glückte der Kowalski-Truppe nur mehr der 1:3-Anschlusstreffer. Zu allem Überfluss sah Abwehrchef Daniel Gschwendtner in der Nachspielzeit noch die rote Karte. "Eine unglückliche Aktion, die der Schiedsrichter als Nachtreten ausgelegt hat. Eine aus unserer Sicht überzogene Entscheidung, die uns viel mehr als die Niederlage schmerzt", sagt Koholka, dessen Klub auch finanzielle Einbußen in Kauf nehmen musste: "Aufgrund des Regens und Wind sind nur 200 Zuschauer gekommen. Bei normalem Herbstwetter hätten wir bestimmt 400, 450 Leute gehabt. Uns sind also bestimmt Einnahmen im unteren vierstelligen Bereich verloren gegangen."