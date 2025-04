Ein Spieltag zum Vergessen

Am besten kann wohl noch Kirchberg im Wald mit der Enttäuschung leben. Die Niederlage gegen Forstern war mehr oder weniger einkalkuliert. Insgesamt ist der 13. Spieltag in der Frauen-Bayernliga aber für die niederbayerischen Vertreter einfach nur zum Vergessen. Beispiel: Frauenbiburg. Die Jost-Truppe verlor das so wichtige Kellerduell gegen Bad Aibling deutlich mit 2:5. Und auch Ruderting hadert. Weil der FC die Tabellenführung verloren hat, aber auch zwei schwerverletzte Spielerinnen zu beklagen hat.