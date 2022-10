– Foto: SG Lauscha

Ein Spieltag der Gastgeber Meistens haben die Gastgeber gejubelt. Gleich in fünf Begegnungen war für die Gäste nichts zu holen. Lediglich Goßmannsrod und Haina nahmen Punkte mit auf die Heimreise.

Der Spieltag in der Kreisoberliga Südthüringen im Überblick

Primus Neuhaus-Schierschnitz hat nun in der KOL fünf Punkte Vorsprung. Die ISO gewann knapp mit 3:2 gegen Schönbrunn und holte sich so den Dreier. Schleusegrund konnte zwar durch den Doppelpacker Tino Luther zwischenzeitlich ausgleichen. Aber Artur Miller traf auch doppelt und sicherte so seiner Mannschaft den Heimsieg. Schönbrunn spielte die letzten 20 Minuten nach der Ampelkarte gegen Klaus Meusel in Überzahl. Es wurden alle Offensivkräfte eingewechselt. Ein weiterer Treffer gelang nicht. Der 19-jährige Artur Miller hat mit erneut zwei Toren auch die Führung in der Torschützenliste der Kreisliga übernommen. Er hat in elf Begegnungen schon zehn Mal getroffen.

Die spielfreien Erlauer müssen nicht nur das Fernglas rausholen um die Schierschnitzer an der Tabellenspitze zu sehen, sie mussten auch noch die SG Goßmannsrod vorbeiziehen lassen. Die Männer von Trainer Marcel Frischmann gewannen beim SC in Oberlind und sind nun Tabellenzweiter.

Die SG Sachsenbrunn/Crock kommt gegen Haina nicht über ein Unentschieden hinaus. Dabei spielte die Mannschaft von Trainer Enrico Amend über eine Stunde lang – nach der RK gegen Martin Hoffmann wegen Handspiel / eine harte Entscheidung, der Ball wäre nämlich nicht ins Tor gegangen - in Überzahl. Beide Teams hatten Besetzungssorgen. Bei den Gästen waren aus dem 17-er Kader nur noch zehn Mann übrig. Aufgrund der Ermangelung an Spielern zog Trainer Daniel Mai – von dieser Stelle auch noch Glückwünsche zur B-Lizenz – wieder die Fußballschuhe an und spielte 90 Minuten. Im Tor der Grabfelder stand erstmals bei den Männern Luca UIlrich. Er wurde am Vortag 17 Jahre alt. Und außer beim Strafstoß war er nicht zu bezwingen. Kurz vor Ultimo rettete er das Unentschieden. Allerdings hätte Haina nach dem Ausgleich durch Carlos Trautwein – mit seinem siebten Saisontreffer - und den beiden Hochkarätern von Niclas Peschel hier schon in Führung liegen können.

Im Kellerduell nutzt Lauscha/Neuhaus den Heimvorteil und gewinnt mit 3:0 gegen das Schlusslicht aus Heldburg. Der Aufsteiger springt drei Plätze nach oben. Auch der Vorletzte verliert deutlich. Ein 1:5 nimmt Milz aus Veilsdorf mit auf die Heimreise. Die Grabfelder haben bei sechs Begegnungen in der Fremde nur ein einziges Pünktchen ergattert bei einem Torverhältnis von 3:19. Das Gesamttorverhältnis beträgt minus 18. Nur Effelder ist hier noch schlechter.