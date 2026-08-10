Ein Spieler wird beim Pokal-Aus des 1. FC Kleve zur tragischen Figur

Enttäuschte Gesichter in Kleve – Foto: Arno Wirths

Landesligist 1. FC Kleve ist in der ersten Runde des Niederrheinpokals knapp gescheitert. Der Absteiger verlor vor gut 200 Zuschauern im Stadion am Bresserberg das Heimspiel gegen Oberligist TSV Meerbusch mit 0:1 (0:1). Ein Spieler wurde zur tragischen Figur beim Verlierer, weil er zwar eine ansprechende Leistung zeigte, sich aber einen Patzer leistete, der zum entscheidenden Gegentreffer führte.

Der 1. FC Kleve, bei dem in Niklas Klein-Wiele, neuer Kapitän des Teams, und Elidon Bilali nur zwei Akteure auf dem Platz standen, die in der vergangenen Saison erste Wahl gewesen waren, musste sich nicht vorwerfen, nicht alles versucht zu haben. Doch es fehlte in der Offensive noch an Kreativität und Durchschlagskraft.

Henning Divis, der Stammkeeper Ahmed Taner (Urlaub) während der Vorbereitung gut vertreten hatte, unterschätzte in der 31. Minute den Ball nach einem Pass des Gegners. Er konnte deshalb vor dem eigenen Strafraum nicht per Kopf klären. Micah Cain war Nutznießer und schob den Ball aus gut 25 Metern ins leere Tor ein. Der 22-jährige Torhüter entschuldigte sich schon in der Pause bei seinen Teamkollegen für sein Malheur, das der Außenseiter trotz großen kämpferischen Einsatzes nicht mehr reparieren konnte.

Im Spiel nach vorne war deutlich zu merken, dass in Luca Thuyl (verletzt) ein Ideengeber im Mittelfeld fehlte und Niklas Klein-Wiele, der in dieser Saison eigentlich in der Offensive eingeplant ist, erneut als Innenverteidiger gefordert war. Denn Abwehrchef Philipp Divis muss weiter wegen einer Schambeinentzündung passen. Erst in der letzten Viertelstunde beorderte Trainer Umut Akpinar, erst wenige Stunden vor dem Anpfiff aus dem Urlaub zurückgekehrt, Niklas Klein-Wiele in den Angriff. Das hätte sich beinahe noch ausgezahlt.

Dreifach-Chance zum Ausgleich kurz vor Schluss

Denn in der Schlussphase war der 1. FC Kleve dem Ausgleich deutlich näher als der Favorit dem zweiten Treffer. Der Gastgeber hatte in der 89. Minute innerhalb von Sekunden aus kurzer Distanz gleich drei gute Möglichkeiten, den Ausgleich zu erzielen und die Verlängerung zu erzwingen. Doch erst scheiterte Niklas Klein-Wiele, dann Fabian Berntsen und Emil Oerding.

„Wir hätten in die Verlängerung gehen können. Die große Chance dazu hatten wir“, sagte Akpinar nach dem Abpfiff mit Blick auf diese turbulente Szene im Meerbuscher Strafraum. Kurz darauf gab es eine weitere gute Chance, doch Ole Kock fand mit einer scharfen Hereingabe keinen Mitspieler. In der 78. Minute hatte der eingewechselte Niklas van Betteray, einer der Hoffnungsträger aus der eigenen Jugend, den Ball aus spitzem Winkel nicht richtig getroffen.

Alle Neuzugänge sind jetzt spielberechtigt

„Schade, die Mannschaft hätte aufgrund ihres Einsatzes ein Tor verdient gehabt“, sagte Georg „Schorsch“ Mewes, Sportlicher Leiter des 1. FC Kleve, der in der vergangenen Tagen einige Arbeit hatte. Schließlich waren noch nicht alle Neuzugänge spielberechtigt. Das Thema ist erledigt. „Alle Spieler können eingesetzt werden“, so Mewes.

Umut Akpinar bleibt jetzt noch eine Woche Zeit, an letzten Details zu feilen. Dann steht das erste Meisterschaftsspiel an. Der 1. FC Kleve muss zum Auftakt am Sonntag, 16. August, 15 Uhr, beim Aufsteiger VfL Rhede antreten.

Umut Akpinar lobt sein Trainerteam

Akpinar ist mit dem Istzustand zufrieden, nachdem Co-Trainer Lars van Rens die Übungseinheiten in den vergangenen Wochen geleitet hat. „Die Mannschaft ist in einer guten Verfassung. Lars van Rens und die anderen Trainer und Betreuer haben ganze Arbeit geleistet“, sagte Akpinar, der mit dem Auftritt gegen Meerbusch sehr zufrieden war. „Die Mannschaft hat alles reingeworfen, ohne zu defensiv zu agieren.“

Jetzt geht es darum, in spielerischer Hinsicht noch an Details zu arbeiten, was dadurch erschwert wird, dass wichtige Kräfte weiter außen vor sind. Stammkeeper Ahmet Taner, Luca Thuyl und Philipp Divis haben in der Vorbereitung noch keine Minute für den Oberliga-Absteiger auf den Platz gestanden. Und sie werden wohl auch zum Auftakt in Rhede keine Option sein.