Ein Spieler-Quintett heuert in Katzdorf an

Neue Gesichter für den SC Katzdorf (von links): Jonas Ernst, Sven Liebl, David Weiß und Luca Wolf. Es fehlt Lukas Schießl. – Foto: SC Katzdorf

Ex-Bezirksligist SC Katzdorf hat die Spielzeit 2025/26 in der Kreisliga West auf dem siebten Tabellenplatz abgeschlossen. Jenseits von „Gut und Böse“, wenn man so will. Frühzeitig war klar, dass die Mannschaft von Coach Andreas Miksch sowohl im Auf- als im Abstiegskampf keine Rolle spielen würde. Oben war an den beiden Liga-Dominatoren Nabburg und Ettmannsdorf letztlich ohnehin kein Vorbeikommen. Allmählich richtet sich der Blick in Katzdorf Richtung neuer Saison. Die Kaderplanung läuft längst und am Montagabend verkündete der Verein fünf Neuzugänge „auf einen Streich“.

Verstärkt hat sich der Kreisligist unter anderem zwischen den Pfosten. Mit Jonas Ernst vom SC Teublitz bekomme man „starke Unterstützung auf der Torhüterposition“, schreibt der SCK. Der 23-Jährige wurde in der Jugend unter anderem vom ASV Burglengenfeld ausgebildet. Außerdem stoßen mit Sven Liebl (34) vom TSV Klardorf und David Weiß (28) vom ATSV Pirkensee-Ponholz zwei erfahrene Spieler zur Miksch-Mannschaft, „die jede Menge Qualität und Erfahrung mitbringen“.



Ebenfalls von Pirkensee-Ponholz kommt Lukas Schießl. Der 27-jährige Angreifer schloss die abgelaufene Kreisligasaison mit immerhin zwölf Scorer-Punkten ab (sechs Tore und sechs Assists) und war damit der beste Scorer seines Teams. Besonders freut man sich im Katzdorfer Lager zudem auf Jungspund Luca Wolf (19) von der JFG 3 Schlösser-Eck. „Ein echter junger Katzdorfer, der mit frischem Wind, Leidenschaft und richtig Bock auf die neue Saison dazustößt.“



