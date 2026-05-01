Ein Spieler mit Zukunft

– Foto: Sportfotografie Schwalm Eder

Der SSV Sand setzt seine Reihe an Vertragsverlängerungen fort und hat mit Arijan Ferati eine weitere wichtige Personalie für die kommende Saison geklärt. Der Mittelfeldspieler bleibt dem Gruppenligisten erhalten – und das ist aus Sicht des Vereins ein deutliches Signal: Ferati hat sich in kurzer Zeit zu einem festen Bestandteil der Mannschaft entwickelt.

Der SSV hebt in seiner Mitteilung hervor, dass sich Ferati binnen kürzester Zeit zum absoluten Stammspieler gearbeitet habe. Woche für Woche überzeuge er auf dem Platz, heißt es. Dabei beschreibt der Verein ihn als technisch starken Spieler mit einem guten Blick für seine Mitspieler und einem kalten Abschluss vor dem Tor. Es sind genau diese Qualitäten, die ihn für Sand so wertvoll machen: Ferati verbindet spielerische Klasse mit Effektivität.

Doch der Stellenwert des jungen Spielers erschöpft sich nicht in seinen sportlichen Fähigkeiten. Auch abseits des Platzes wird Ferati als Bereicherung beschrieben. Mit seiner fröhlichen Art sorge er für gute Stimmung in der Kabine und füge sich damit nahtlos in jenes Mannschaftsgefüge ein, das der SSV in den vergangenen Wochen durch mehrere Verlängerungen bewusst gestärkt hat.