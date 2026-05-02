Ein Spieler mit Perspektive

– Foto: Foto Schwalm-Eder Amateurfussb

Der FSV Rot-Weiß Wolfhagen treibt seine Kaderplanung für die Saison 2026/27 weiter voran und kann dabei auch künftig auf Fabian Fischer bauen. Nachdem zuletzt bereits Tom Herting seinen Verbleib zugesagt hatte, meldeten die „Wölfe“ nun die nächste Personalentscheidung für die kommende Spielzeit.

Im Mittelpunkt steht diesmal ein Offensivspieler, der erst im Winter nach Wolfhagen gekommen war. Für Fischer markiert die Saison 2026/27 zugleich einen besonderen Abschnitt: Sie wird seine erste volle Spielzeit im Seniorenbereich. Damit verbindet sich die Verlängerung nicht nur mit sportlicher Kontinuität, sondern auch mit der Perspektive auf einen weiteren Entwicklungsschritt.

Gerade für junge Offensivkräfte ist Spielpraxis auf konstantem Niveau von großer Bedeutung. Der FSV setzt mit der Zusage Fischers ein Zeichen des Vertrauens und unterstreicht, dass man dem Angreifer den nächsten Schritt zutraut. Für den Verein ist das zugleich ein Hinweis darauf, dass in der Kaderplanung nicht nur Erfahrung, sondern auch Entwicklungspotenzial eine wichtige Rolle spielt.