"Ein Spieler, dessen Kampfgeist und Leidenschaft keine Grenzen kennen"

Der VfB Merseburg hat seinen nächsten Neuzugang präsentiert. Anders als die meisten bisherigen kommt dieser nicht aus der Verbands- oder Oberliga an den Ulmenweg. Doch darf sich der Verbandsligist auf einen absoluten Beißer freuen.

Als solchen hatte Wellmann den heute 27-Jährigen in der Landesliga-Saison 2018/19 kennengelernt, als beide gemeinsam beim SV Merseburg 99 waren. Davor und danach kickte Hillemann allerdings durchweg für die Dölbauer. Für diese war er in dieser Spielzeit mit 14 Toren und acht Vorlagen in 22 Spielen der zweitbeste Scorer. Beim VfB allerdings soll Hillemann eine defensivere Rolle einnehmen und für das Verhindern von Treffern verantwortlich sein.

Vor dem Schritt aus der Kreisoberliga in die Verbandsliga schreckt der ehemalige Junior aus dem HFC-Nachwuchs nicht zurück. "Durch meine fußballerische Ausbildung bin ich überzeugt, der Mannschaft weiterhelfen zu können. Gleichzeitig bin ich mir bewusst, dass noch viel Arbeit vor mir liegt, um das Niveau voll zu erreichen", erklärte Hillemann zu seinem Wechsel. "Ich bin dankbar für das Vertrauen des Vereins und freue mich auf die bevorstehenden Herausforderungen. Mein Ziel ist es, alles zu geben, um das Team bestmöglich zu unterstützen und gemeinsam Erfolge zu feiern."