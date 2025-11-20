 2025-11-18T09:22:12.436Z

Allgemeines
Ein Spielausfall in der Bezirksliga

Bezirksliga Bodensee: Die Übersicht der Spiele des 18. und 19. Spieltags 

In der Bezirksliga Bodensee waren zwei vorgezogene Spiele geplant. Das für den heutigen Donnerstagabend angesetzte Heimspiel des FC Leutkirch gegen den SV Bergatreute fiel allerdings wegen Unbespielbarkeit des Platzes aus. Am Sonntag erwartet die TSG Ailingen die formstarke SGM Unterzeil/Seibranz.

Heute, 19:15 Uhr
FC Leutkirch
FC LeutkirchFC Leutkirch
SV Bergatreute
SV BergatreuteBergatreute
Abgesagt

So., 23.11.2025, 15:15 Uhr
TSG Ailingen
TSG AilingenTSG Ailingen
SGM Unterzeil/Seibranz
SGM Unterzeil/SeibranzSGM Unterzeil/Seibranz
15:15

Am Sonntag trifft die TSG Ailingen auf die ambitionierte SGM Unterzeil/Seibranz. Die Gastgeber haben nach dem 2:2 gegen Baindt 16 Punkte auf dem Konto und benötigen dringend einen Heimsieg, um sich von der Abstiegszone abzusetzen. Unterzeil dagegen reist als Tabellenvierter (29 Punkte) mit Rückenwind an, nachdem man in Bergatreute mit 2:0 siegte und weiter im Titelrennen mitmischt.
