Ein Spielausfall in der Bezirksliga

Am Sonntag trifft die TSG Ailingen auf die ambitionierte SGM Unterzeil/Seibranz. Die Gastgeber haben nach dem 2:2 gegen Baindt 16 Punkte auf dem Konto und benötigen dringend einen Heimsieg, um sich von der Abstiegszone abzusetzen. Unterzeil dagegen reist als Tabellenvierter (29 Punkte) mit Rückenwind an, nachdem man in Bergatreute mit 2:0 siegte und weiter im Titelrennen mitmischt.

