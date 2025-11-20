Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
– Foto: André Nückel
Ein Spielausfall in der Bezirksliga
Bezirksliga Bodensee: Die Übersicht der Spiele des 18. und 19. Spieltags
In der Bezirksliga Bodensee waren zwei vorgezogene Spiele geplant. Das für den heutigen Donnerstagabend angesetzte Heimspiel des FC Leutkirch gegen den SV Bergatreute fiel allerdings wegen Unbespielbarkeit des Platzes aus. Am Sonntag erwartet die TSG Ailingen die formstarke SGM Unterzeil/Seibranz.
Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.
Am Sonntag trifft die TSG Ailingen auf die ambitionierte SGM Unterzeil/Seibranz. Die Gastgeber haben nach dem 2:2 gegen Baindt 16 Punkte auf dem Konto und benötigen dringend einen Heimsieg, um sich von der Abstiegszone abzusetzen. Unterzeil dagegen reist als Tabellenvierter (29 Punkte) mit Rückenwind an, nachdem man in Bergatreute mit 2:0 siegte und weiter im Titelrennen mitmischt. ---