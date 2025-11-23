Ein Spielabbruch von entscheidender Konsequenz im Meisterrennen

Die frostige Jahreszeit ist angebrochen, über die vergangenen Tage wurden im Junioren- und Seniorenbereich einige Partien aufgrund unbespielbaren Plätzen abgesagt. Beim U19-Niederrheinliga-Duell zwischen dem VfL Rhede und dem ETB Schwarz-Weiß Essen war die Lage zunächst noch nicht allzu klar. Nach anfänglicher Diskussion pfiff der Unparteiische die Partie an, doch entschied sich schon kurz vor Ablauf der ersten 45 Minuten dafür, die Mannschaften vorzeitig zum Duschen zu schicken. Das Pikante dabei: Der Außenseiter führte zu diesem Zeitpunkt mit drei Toren, muss bei einer Neuansetzung wohl aber von vorne beginnen.
Zunächst zur Ausgangslage, denn sie spielt eine zentrale Rolle für die möglichen Folgen des Spielabbruchs: In der Niederrheinliga steigt der Meister der Hinrunde in die DFB-Nachwuchsliga auf und misst sich dort in der zweiten Saisonhälfte mit den großen NLZ-Teams. Zwei Spieltage vor Schluss lag die SG Unterrath drei Punkte vor dem ETB und damit in der Pole Position. Sollten beide Mannschaften ihre Spiele gewinnen, käme es am letzten Spieltag zum direkten Duell – einem echten Endspiel um Platz eins. Dieses Szenario hätten die Essener jedoch mit einer Niederlage gegen den VfL Rhede selbst zunichtemachen können. Und nach 45 Minuten sah es genau danach aus: Beim Tabellenvorletzten lag der ETB bereits mit 0:3 zurück und stand komplett mit dem Rücken zur Wand. Was danach folgte, lässt das Blut von Rhedes Trainer Amir Mesic auch mit einem Tag Abstand kochen: "Das habe ich noch nie in meinem Leben erlebt."
Wenige Momente vor Ablauf der ersten Hälfte schloss sich der Schiedsrichter mit seinem Gespann kurz und brach die Partie vorzeitig ab. Dabei herrschte schon vor Spielbeginn viel Diskussion, ob überhaupt angepfiffen werden sollte. Der ursprünglich angedachte Rasenplatz kam für den Unparteiischen als Austragungsort nicht in Frage, grundsätzlich hätten auf der Anlage noch ein Kunstrasenplatz, sowie der Rasenplatz im Stadion zur Verfügung gestanden, letzterer war eigentlich gesperrt, doch Rhede hatte kurzfristig organisiert, dass er doch genutzt werden kann.