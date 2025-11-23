Ein Spielabbruch von entscheidender Konsequenz im Meisterrennen

Die frostige Jahreszeit ist angebrochen, über die vergangenen Tage wurden im Junioren- und Seniorenbereich einige Partien aufgrund unbespielbaren Plätzen abgesagt. Beim U19-Niederrheinliga-Duell zwischen dem VfL Rhede und dem ETB Schwarz-Weiß Essen war die Lage zunächst noch nicht allzu klar. Nach anfänglicher Diskussion pfiff der Unparteiische die Partie an, doch entschied sich schon kurz vor Ablauf der ersten 45 Minuten dafür, die Mannschaften vorzeitig zum Duschen zu schicken. Das Pikante dabei: Der Außenseiter führte zu diesem Zeitpunkt mit drei Toren, muss bei einer Neuansetzung wohl aber von vorne beginnen.

Zunächst zur Ausgangslage, denn sie spielt eine zentrale Rolle für die möglichen Folgen des Spielabbruchs: In der Niederrheinliga steigt der Meister der Hinrunde in die DFB-Nachwuchsliga auf und misst sich dort in der zweiten Saisonhälfte mit den großen NLZ-Teams. Zwei Spieltage vor Schluss lag die SG Unterrath drei Punkte vor dem ETB und damit in der Pole Position. Sollten beide Mannschaften ihre Spiele gewinnen, käme es am letzten Spieltag zum direkten Duell – einem echten Endspiel um Platz eins. Dieses Szenario hätten die Essener jedoch mit einer Niederlage gegen den VfL Rhede selbst zunichtemachen können. Und nach 45 Minuten sah es genau danach aus: Beim Tabellenvorletzten lag der ETB bereits mit 0:3 zurück und stand komplett mit dem Rücken zur Wand. Was danach folgte, lässt das Blut von Rhedes Trainer Amir Mesic auch mit einem Tag Abstand kochen: "Das habe ich noch nie in meinem Leben erlebt."

Wenige Momente vor Ablauf der ersten Hälfte schloss sich der Schiedsrichter mit seinem Gespann kurz und brach die Partie vorzeitig ab. Dabei herrschte schon vor Spielbeginn viel Diskussion, ob überhaupt angepfiffen werden sollte. Der ursprünglich angedachte Rasenplatz kam für den Unparteiischen als Austragungsort nicht in Frage, grundsätzlich hätten auf der Anlage noch ein Kunstrasenplatz, sowie der Rasenplatz im Stadion zur Verfügung gestanden, letzterer war eigentlich gesperrt, doch Rhede hatte kurzfristig organisiert, dass er doch genutzt werden kann.

"Da hat der Schiri auch gesagt, sollte er merken, dass im Laufe des Spiels auch dort der Rasen anfriert, würde er es eventuell auch vorzeitig beenden", merkte Patrick Almasi, Trainer des ETB, an. "Aber zu dem Zeitpunkt des Spielanfangs war der Rasen in Ordnung, man konnte drauf spielen."

Die Begebenheiten schienen den Hausherren jedoch deutlich besser zu liegen. Schon nach wenigen Momenten ging Rhede durch Burak Ayaz in Führung (2.), Matti Söder erhöhte auch noch für den vermeintlichen Außenseiter (14., 34.). Zwar geriet der VfL wenig später in Unterzahl - Tom Jahn ging mit einer Ampelkarte frühzeitig runter (42.) - doch auch danach sah Trainer Mesic einen starken Auftritt seines Teams: "Meine Mannschaft war einfach wach. Mit zehn Mann musst du auch noch zwei Tore machen."

Witterung verhilft dem ETB wohl zu einer zweiten Chance

So trifft der Abbruch Rhede besonders hart: "Keiner versteht es. Natürlich ist es kalt, natürlich ist der Rasen nass, aber Eis kannst du nicht sehen. Und danach wollte der Schiedsrichter über seine Entscheidung gar nicht mehr mit mir sprechen", sagt Mesic.

ETB-Coach Almasi schilderte wiederum, dass einer seiner Spieler unglücklich gestürzt und mit einer leichten Schädelprellung ausgewechselt worden sei: "Der Schiedsrichter hat dann nach dieser Verletzung noch eine andere Stelle gefunden, an der er meinte, dass es gefroren war.“

Beide Trainer gehen davon aus, dass die Partie neu angesetzt wird – und zwar beim Stand von 0:0. Mesic weiß, dass der "Überraschungseffekt“ des offensivstarken Auftritts seines Teams dann nicht erneut greifen wird. Und nicht nur Rhede dürfte sich über die Umstände ärgern: Auch Tabellenführer Unterrath verpasst womöglich die Chance, den Aufstieg vorzeitig perfekt zu machen. Stattdessen könnte es nun doch zum großen Showdown gegen den ETB kommen. Ob die Begegnung gegen Rhede davor oder danach ausgetragen wird, ist derzeit offen.