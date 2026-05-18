Ein Spielabbruch und Brandenburger SC Süd in 9:1-Torlaune

In der Brandenburgliga der A-Junioren war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.
In Brandenburg erwischten die Hausherren einen Auftakt nach Maß. Ein unglückliches Eigentor der Gäste (7.) sowie der Treffer von Ben Dayan Bleiß (15.) sorgten für eine schnelle 2:0-Führung der BSG Stahl. Blankenfelde-Mahlow schüttelte den Schock jedoch ab und kam in der 26. Minute zum Anschlusstreffer. Die Freude der Gäste währte allerdings nur Sekunden, da Marwan Maadanli (27.) praktisch im Gegenzug den alten Abstand wieder herstellte. Im zweiten Durchgang warfen die Preußen noch einmal alles nach vorne und kamen in der 74. Minute erneut heran, doch die Brandenburger Defensive hielt dem Druck in der Schlussphase stand und rettete den 3:2-Heimsieg über die Zeit.
In Bernau entwickelte sich von Beginn an ein enges und taktisch geprägtes Duell, bei dem sich beide Mannschaften keinen Zentimeter Rasen schenkten. Die Höhepunkte der Partie spielten sich Mitte der ersten Halbzeit innerhalb von nur 120 Sekunden ab: Erst brachte Sinan Uluca (25.) die Gäste aus Falkensee in Führung, doch die Bernauer Antwort folgte prompt. Kaspar Romanowski (27.) besorgte den schnellen Ausgleich. Im weiteren Spielverlauf stabilisierten sich beide Defensivreihen merklich, sodass es am Ende beim 1:1-Remis blieb.
Nach einer torlosen und von Taktik geprägten ersten Halbzeit nahm die Partie in Ströbitz im zweiten Durchgang spürbar an Fahrt auf. Die Gäste aus Luckenwalde zeigten sich vor dem Tor kaltschnäuziger und gingen durch Aaron Mehlig (54.) in Führung. Ströbitz bewies jedoch Moral, steckte nicht auf und belohnte sich in der 70. Minute mit dem Ausgleich durch Calvin Raak. Luckenwalde schaltete in der Schlussphase aber noch einmal einen Gang hoch: Colin Hoenicke (78.) stellte die Weichen erneut auf Auswärtssieg, ehe Draven Charles Daniel Klein (88.) kurz vor dem Abpfiff mit dem 1:3 alles klar machte.
Das Spiel wurde zur Halbzeit beim Stand von 6:0 für den RSV Eintracht 1949 abgebrochen und mit großer Wahrscheinlichkeit auch für die Gastgeber gewertet. Damit steht der RSV Eintracht 1949 vorzeitig als Meister fest.
Vor 39 Zuschauern entwickelte sich in Oranienburg ein packender Krimi. Die Gäste gingen zweimal durch Adam Shakhshaev (5.) und Django Keita (21.) in Führung. Doch der Oranienburger FC hatte an diesem Tag die perfekte Antwort im Kader: Kacper Jakub Jonczyk avancierte zum Albtraum der Gäste-Abwehr und glich die Partie mit einem Doppelpack (9., 53.) jeweils wieder aus. In der 71. Minute drehte Arjen Lochow das Spiel mit dem Treffer zum 3:2 komplett. In einer Nachspielzeit sah Oranienburgs Leon Müller (92.) noch die Gelb-Rote Karte, der Heimsieg geriet aber nicht mehr in Gefahr.
Was für ein Sieben-Tore-Spektakel vor 50 Zuschauern in Ahrensfelde! Die Hausherren sahen nach einer überragenden Show von Gene Ole Sabasch, der in der 2. und 33. Minute traf, sowie dem 3:0 durch Franck David Brauer (68.) bereits wie der uneinholbare Sieger aus. Bornim schwächte sich zudem durch eine Gelb-Rote Karte für Eric Leonard Krieg (54.) selbst. In Unterzahl zeigten die Gäste jedoch eine heroische Moral und verkürzten per Doppelschlag (75., 77.) auf 3:2. Der unaufhaltsame Gene Ole Sabasch (80.) machte mit seinem dritten Tagestreffer zum 4:2 scheinbar alles klar, doch Bornim verkürzte nur eine Minute später (81.) erneut. Am Ende zitterte Ahrensfelde den 4:3-Erfolg über die Ziellinie.
Die HGastgeber präsentierten sich in Torlaune. Allen voran Can Cinar erwischte einen Sahnetag und erzielte vier Treffer (13., 32., 34., 78.). Auch Joel Leandro Raspopov war mit einem Dreierpack (41., 71., 81.) nicht zu bändigen. Das Schützenfest machte Felix Martin Kellermann mit einem Doppelpack (7., 54.) perfekt. Der zwischenzeitliche Treffer von Nico Texas Heinze (51.) zum 5:1 war für die Neuenhagener nicht einmal mehr Kosmetik.
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