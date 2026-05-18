Ein Spielabbruch und Brandenburger SC Süd in 9:1-Torlaune

BSG Stahl Brandenburg – BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow 3:2 In Brandenburg erwischten die Hausherren einen Auftakt nach Maß. Ein unglückliches Eigentor der Gäste (7.) sowie der Treffer von Ben Dayan Bleiß (15.) sorgten für eine schnelle 2:0-Führung der BSG Stahl. Blankenfelde-Mahlow schüttelte den Schock jedoch ab und kam in der 26. Minute zum Anschlusstreffer. Die Freude der Gäste währte allerdings nur Sekunden, da Marwan Maadanli (27.) praktisch im Gegenzug den alten Abstand wieder herstellte. Im zweiten Durchgang warfen die Preußen noch einmal alles nach vorne und kamen in der 74. Minute erneut heran, doch die Brandenburger Defensive hielt dem Druck in der Schlussphase stand und rettete den 3:2-Heimsieg über die Zeit. FSV Bernau – SV Falkensee-Finkenkrug 1:1 In Bernau entwickelte sich von Beginn an ein enges und taktisch geprägtes Duell, bei dem sich beide Mannschaften keinen Zentimeter Rasen schenkten. Die Höhepunkte der Partie spielten sich Mitte der ersten Halbzeit innerhalb von nur 120 Sekunden ab: Erst brachte Sinan Uluca (25.) die Gäste aus Falkensee in Führung, doch die Bernauer Antwort folgte prompt. Kaspar Romanowski (27.) besorgte den schnellen Ausgleich. Im weiteren Spielverlauf stabilisierten sich beide Defensivreihen merklich, sodass es am Ende beim 1:1-Remis blieb.

SV Wacker 09 Ströbitz – FSV 63 Luckenwalde 1:3 Nach einer torlosen und von Taktik geprägten ersten Halbzeit nahm die Partie in Ströbitz im zweiten Durchgang spürbar an Fahrt auf. Die Gäste aus Luckenwalde zeigten sich vor dem Tor kaltschnäuziger und gingen durch Aaron Mehlig (54.) in Führung. Ströbitz bewies jedoch Moral, steckte nicht auf und belohnte sich in der 70. Minute mit dem Ausgleich durch Calvin Raak. Luckenwalde schaltete in der Schlussphase aber noch einmal einen Gang hoch: Colin Hoenicke (78.) stellte die Weichen erneut auf Auswärtssieg, ehe Draven Charles Daniel Klein (88.) kurz vor dem Abpfiff mit dem 1:3 alles klar machte. RSV Eintracht 1949 – FSV Union Fürstenwalde abgebrochen Das Spiel wurde zur Halbzeit beim Stand von 6:0 für den RSV Eintracht 1949 abgebrochen und mit großer Wahrscheinlichkeit auch für die Gastgeber gewertet. Damit steht der RSV Eintracht 1949 vorzeitig als Meister fest.