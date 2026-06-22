Ein Spielabbruch, SV Teupitz/Groß Köris siegt klar, 3:3 in Waltersdorf

SG Wacker Motzen – SV Blau-Weiß Dahlewitz II abgebrochen

Das Spiel wurde abgebrochen.

SG Grün-Weiß Deutsch Wusterhausen – SV Rangsdorf 28 3:2

Vor 110 Zuschauern entwickelte sich eine abwechslungsreiche Partie mit mehreren Führungswechseln. Zunächst brachte Dario Fränkel den SV Rangsdorf 28 in der 19. Minute mit 1:0 in Führung. Die Antwort der Gastgeber ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Bereits in der 20. Minute gelang Louis Harm der Ausgleich zum 1:1. Kurz vor dem Halbzeitpfiff drehte die SG Grün-Weiß Deutsch Wusterhausen die Partie. Erik Schröder traf in der 45. Minute zur 2:1-Führung. Nach dem Seitenwechsel baute Kevin Lemke den Vorsprung in der 53. Minute auf 3:1 aus. Die Gäste gaben sich jedoch nicht geschlagen und kamen durch Tom Franke in der 73. Minute noch einmal auf 2:3 heran. Weitere Treffer fielen nicht mehr, sodass die Gastgeber den knappen Vorsprung über die Zeit brachten.

SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen II – Heideseer Sportverein 0:0

31 Zuschauer sahen eine torlose Begegnung zwischen der zweiten Mannschaft des SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen und dem Heideseer Sportverein. Beide Defensivreihen ließen keinen Treffer zu, sodass die Partie ohne Tore endete und beide Teams jeweils einen Punkt mitnahmen.

Ruhlsdorfer BC 1923 – SG Niederlehme 1912 2:0

Der Ruhlsdorfer BC 1923 stellte früh die Weichen auf Heimsieg. Bereits in der 14. Minute unterlief Leon Paschke von der SG Niederlehme 1912 ein Eigentor, das die Gastgeber mit 1:0 in Führung brachte. Auch im zweiten Durchgang blieb Ruhlsdorf die effizientere Mannschaft. Lennard Seehaus erhöhte in der 55. Minute auf 2:0 und sorgte damit für die Vorentscheidung. Weitere Treffer fielen nicht mehr, sodass der Ruhlsdorfer BC einen ungefährdeten Heimsieg einfuhr.

SV Zernsdorf – SV Siethen 1977 2:1

Der SV Zernsdorf legte vor 55 Zuschauern den Grundstein zum Erfolg bereits in der ersten Halbzeit. Florian Weniger erzielte in der 27. Minute die Führung für die Gastgeber. Nur sieben Minuten später erhöhte Leo Grubert in der 34. Minute auf 2:0. Lange Zeit blieb es bei diesem Ergebnis, ehe Thomas Wisniowski in der 81. Minute für den SV Siethen 1977 auf 1:2 verkürzte. Die Gäste mussten die Schlussphase jedoch in Unterzahl bestreiten, nachdem Yannik Müller in der 77. Minute die Rote Karte gesehen hatte. Zernsdorf verteidigte den Vorsprung bis zum Abpfiff und sicherte sich die drei Punkte.

BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow II – Ludwigsfelder FC II 3:0

Vor 99 Zuschauern gelang dem BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow II ein überzeugender Heimsieg. Bereits in der 13. Minute brachte Tobias Wellnitz die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Michell Steinbuch in der 45. Minute auf 2:0. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte schlug derselbe Spieler erneut zu und markierte in der 45.+4 Minute auch das 3:0. Damit war die Partie bereits zur Halbzeit entschieden. Im zweiten Durchgang fielen keine weiteren Treffer mehr.

RSV Waltersdorf 1909 – SG Aufbau Halbe 3:3

Die 125 Zuschauer in Waltersdorf bekamen ein torreiches und bis in die Schlussminuten spannendes Spiel zu sehen. Die Gäste gingen durch Emil Munsch in der 27. Minute mit 1:0 in Führung. Noch in derselben Minute gelang Christian Semke der Ausgleich zum 1:1. Kurz vor dem Halbzeitpfiff brachte Morris John die SG Aufbau Halbe in der 41. Minute erneut nach vorne. Nach dem Seitenwechsel stellte Bernd Hecker in der 54. Minute auf 2:2. Als Christian Semke in der 83. Minute seinen zweiten Treffer des Tages erzielte und das 3:2 markierte, schien Waltersdorf auf Siegkurs. Doch die Gäste fanden noch eine Antwort: Chris Paulitz traf in der 86. Minute zum 3:3-Endstand und sicherte der SG Aufbau Halbe einen Punkt.

SV Teupitz/Groß Köris – SG Großziethen II 5:0

Der SV Teupitz/Groß Köris sorgte für ein deutliches Ausrufezeichen. Bereits in der Anfangsphase brachte Jakob Schenk seine Mannschaft in der 16. Minute mit 1:0 in Führung. Nur vier Minuten später legte derselbe Spieler in der 20. Minute das 2:0 nach. Noch vor der Pause erhöhte Sebastian Rödiger in der 40. Minute auf 3:0. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Teupitz/Groß Köris die tonangebende Mannschaft. Luis Dochan traf in der 52. Minute zum 4:0, ehe Mark Stiehl in der 75. Minute den Schlusspunkt zum 5:0 setzte.