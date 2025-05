Ein Spielabbruch, SV 90 Fehrbellin mit 7:2, FC Schwedt II siegt 11:0

Lübbenower SV 1926 – SV 90 Pinnow 3:1

Nach torloser erster Halbzeit brachte Robert Wilk den Lübbenower SV in der 51. Minute in Führung. Stephan Bethke erhöhte mit einem Doppelpack (64., 74.) auf 3:0. Kevin Wilke verkürzte fünf Minuten später (79.) für Pinnow, doch der Rückstand war nicht mehr aufzuholen.

LSV Zichow – SV Borussia Criewen 90 3:4

Zichow startete stark: Fabian Gehrt (7.) und Rene Scholz (34.) sorgten für das frühe 2:0. Oliver Stäger brachte Criewen mit dem 2:1-Anschlusstreffer in der 41. Minute zurück ins Spiel. Nach Scholz’ zweitem Treffer zum 3:1 (76.) begann eine spektakuläre Schlussphase: Justin Zick traf doppelt (85., 88./Foulelfmeter) zum Ausgleich, ehe Quang Nhat Cong Hoang in der Nachspielzeit (90.+3) das Spiel endgültig drehte.

SV Blücher Schenkenberg 1930 – FC Schwedt 02 II 0:11

Ein Torfestival von Beginn an: Martin Oertel eröffnete in der 4. Minute, Bartlomiej Sankowski erhöhte (26.), bevor Oertel binnen sechs Minuten einen Hattrick schnürte (37., 42., 43.). Sam Scharf (44.) sorgte noch vor der Pause für das 0:6. Nach dem Seitenwechsel trafen Florian Koch (59.), Marcel Freitag (70.), erneut Oertel (73.), Nico Hubich (83.) und Toni Brischa (90.), um das Ergebnis zweistellig zu gestalten.

SpG Parmen/Fürstenwerder – SpG Storkow/Vietmannsdorf 2:0

Jakob Schulz stellte früh mit dem 1:0 in der 6. Minute die Weichen. Lange blieb es spannend, ehe Schulz in der 89. Minute mit seinem zweiten Treffer alles klar machte.

Heinersdorfer SV 1973 – SV Eintracht Göritz 2:3

Niels-Martin Leonhardt brachte Heinersdorf früh in Führung (6.), doch Joel Mikolaizyk glich in der 30. Minute aus. Nach der Pause drehte Chris Schmeling die Partie (66.), nur eine Minute später stellte Nico Lootze den Ausgleich her (67.). In der 76. Minute schlug Dawid Miroslaw Trzezwinski zu und bescherte Göritz den Auswärtssieg.

SpG Lunow/Oderberg – FSV Rot-Weiß Prenzlau II 4:1

Prenzlau ging in der 27. Minute durch Mohamad Zakaria Aldaher in Führung. Doch Lunow/Oderberg reagierte: Niklas Prillwitz glich in der 37. Minute aus. Nach der Pause drehte Lars Meyer mit einem Doppelschlag (51., 54.) das Spiel. Prillwitz setzte in der 57. Minute den Schlusspunkt.