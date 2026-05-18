Ein Spielabbruch, Schwarz-Weiß Zaatzke glänzt, SV 90 Pinnow siegt 10:0

In der Kreisoberliga Prignitz/Ruppin und in der Uckermarkliga war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.
Vor 33 Zuschauern feierten die Hausherren von Union Neuruppin einen Heimerfolg. Die Gastgeber kontrollierten das Geschehen gegen den Meyenburger SV von Beginn an, mussten sich jedoch bis kurz vor der Pause gedulden, ehe der mauernde Abwehrriegel der Gäste geknackt wurde: Lucas Fetter erlöste die Heimfans in der 37. Minute mit dem wichtigen Führungstreffer. Den psychologischen Knockout versetzte Union den Gästen direkt nach dem Seitenwechsel: In der 48. Minute stand Abdulwalid Hakimi goldrichtig und erhöhte auf 2:0.
Eine Machtdemonstration bekamen die 60 Zuschauer in Zernitz zu sehen, wo die Gäste vom SV Blumenthal-Grabow ein Offensivfeuerwerk abbrannten. Der SV überrollte die Hausherren im ersten Durchgang komplett: Mamadou-Saliou Bah (12.), Jamy Uhlich (24.) und Valeri Marasov (25.) schossen mit einem Dreierschlag innerhalb kürzester Zeit eine komfortable 0:3-Pausenführung heraus. Zernitz schöpfte nach dem Seitenwechsel durch das Tor von Tom Schultz (51.) kurzzeitig noch einmal Hoffnung, doch Blumenthal-Grabow blieb eiskalt. Erneut Bah (67.) mit seinem zweiten Treffer sowie Jannis Krüger (79.) machten den 1:5-Auswärtskantersieg perfekt.
Das Spiel wurde abgebrochen. Nähere Infos dazu gibt es hier.
195 Zuschauer sorgten in Wittstock für einen würdigen Rahmen – und erlebten eine herbe Demütigung der Heimelf. Die Gäste aus Zaatzke präsentierten sich in Torlaune. Zum Albtraum der Hausherren avancierte dabei Andreas Spiess, der einen Dreierpack (19., 57. per Foulelfmeter, 87.) schnürte. Auch Pepe Trettin war mit einem Doppelpack (22., 86.) nicht zu bremsen. Den einzigen Wittstocker Treffer zum zwischenzeitlichen 1:2 erzielte Patrick Schönfeldt (51.), ehe Cassian Vietz (90.) kurz vor dem Schlusspfiff den Deckel auf das 1:6-Schützenfest setzte.
Vor 85 Zuschauern zeigten sich die Gäste aus Maulbeerwalde als das reifere und vor dem Tor kaltschnäuzigere Team. Der SV Prignitz erwischte einen Start nach Maß, als Yannic Brüning bereits in der 8. Minute zur frühen Führung traf. Noch vor der Pause schraubte Jannes Langerwisch (36.) das Ergebnis auf 0:2 hoch. Die Reserve aus Alt Ruppin kam jedoch hochmotiviert aus der Kabine und schöpfte durch den schnellen Anschlusstreffer von Lukas Schuster (50.) neuen Mut. Die aufkeimende Hoffnung zerstörte jedoch erneut der unaufhaltsame Jannes Langerwisch, der in der 73. Minute den alten Abstand wiederherstellte, ehe Nico Günther tief in der Nachspielzeit (90.+4) den 1:4-Endstand besiegelte.
Ein packendes und torreiches Reserve-Duell bekamen die 40 Zuschauer in Wittenberge geboten. Der FSV Veritas erwischte den besseren Start und ging durch Philip Awe (8.) früh in Führung. Die Neuruppiner Reserve biss sich jedoch in die Partie und belohnte sich exakt in der Nachspielzeit der ersten Hälfte mit dem psychologisch wichtigen Ausgleich durch Caua Belizario (45.+3). Die Heimelf schüttelte den Schock in der Kabine jedoch beeindruckend schnell ab und antwortete direkt nach dem Wiederanpfiff durch Leon Antkowiak (48.) mit dem 2:1. In der Schlussphase machte Veritas II dann alles klar: Erneut Philip Awe (70.) und Martin Benz per Foulelfmeter (90.+4) besiegelten den 4:1-Heimsieg.
Eine rundum souveräne Angelegenheit war das Heimspiel des SV Eiche 05 Weisen. Die Hausherren legten los wie die Feuerwehr und schockten die Gäste aus Fehrbellin mit einem Blitzstart: Hans Lüdke (13.) und Tom Stolz (16.) sorgten mit einem schnellen Doppelschlag für eine 2:0-Führung, die der Heimelf enorme Sicherheit verlieh. Fehrbellin fand auch in der Folge keine spielerischen Mittel, um den kompakten Weisener Abwehrverbund ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Im zweiten Durchgang schraubten Hugo Erdmann (48.) und Luis Hartwig (61.) das Ergebnis zum 4:0-Endstand in die Höhe.
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Vor 112 Zuschauern entwickelte sich ein torreicher Schlagabtausch, bei dem die Hausherren vor allem im ersten Durchgang wie von einem anderen Stern spielten. Maciej Piotr Czyzewski (12.) eröffnete den Torreigen, ehe Maciej Adrian Hofmann (19.) prompt ausglich. Was danach folgte, war eine Machtdemonstration der Spielgemeinschaft: Per Foulelfmeter von Alex Lis (22.), Tobias Meschke (36.), Tomasz Adam Miksa (43.) und Kacper Zimowski (45.+3) schraubte die Heimelf das Ergebnis noch vor dem Pausenpfiff auf 5:1 hoch. Lübbenow bewies Charakter und verkürzte durch John Kloke (56.) sowie einen späten Foulelfmeter von Marcel Sieczkarz (90.+5) zum 5:3-Endstand.
Vor 50 Zuschauern ging diese Partie als die „Timur-Shermadini-Show“ in die Geschichte ein. Der Angreifer der Schwedter Reserve erwischte einen Sahnetag und war von der Heinersdorfer Defensive vor der Pause nicht in den Griff zu bekommen. Mit einem Dreierpack (28., 39., 45.) schoss er seine Farben fast im Alleingang zu einer komfortablen 3:1-Halbzeitführung. Den zwischenzeitlichen Ausgleich für den HSV besorgte Nico Baer (35.). Nach dem Seitenwechsel wurde es vom Punkt turbulent: Erst erhöhte Martin Rakoczy per Foulelfmeter (50.) auf 4:1, ehe Nico Lootze ebenfalls per Foulelfmeter (62.) den 4:2-Endstand für Heinersdorf markierte.
Die Eintracht erwischte einen Traumstart: Keine 60 Sekunden waren gespielt, da zappelte der Ball nach dem Schuss von Jonas-Ernst Kühn (1.) bereits im Netz. Als Dawid Miroslaw Trzezwinski kurz vor der Pause einen Foulelfmeter (41.) zum 2:0 verwandelte, schien der Heimsieg komplett in trockenen Tüchern zu sein. Göritz verteidigte den Vorsprung bis weit über die reguläre Spielzeit hinaus, fing sich in der Nachspielzeit jedoch einen kollektiven Blackout ein: Die Gäste warfen alles nach vorne und erzwangen durch ein spätes Wunder von Niklas Rodat (90.+3) und Mohamed Dahr (90.+5) das schier unvorstellbare 2:2-Unentschieden.
Eine Demütigung musste der LSV Zichow vor 45 Zuschauern auf eigenem Platz über sich ergehen lassen. Die Gäste vom SV 90 Pinnow präsentierten sich in Torlaune. Ein Albtraum der Hausherren war Djibril Badji, der einen Viererpack (28., 34., 61., 83.) schnürte. Unterstützt wurde er von drei weiteren Akteuren, die jeweils einen Doppelpack beisteuerten: Kevin Wilke (39., 45.+2), Patrick Höfert (76., 90.+1) und Kristof Konitzer (79., 90.+2) schraubten das Ergebnis in zweistellige Höhen. Zu allem Überfluss sah Zichows Mathias Bürger (93.) in der Nachspielzeit die Gelb-Rote Karte.
Vor 22 Zuschauern lieferte der FC Husaria Schwedt eine beeindruckende Vorstellung ab, die maßgeblich von einem einzigen Mann entschieden wurde: Dawid Sac. Der Spieler der Hausherren war nicht aufzuhalten. In der 43 Minute erlöste er die Heimfans mit dem 1:0, was Prenzlau im direkten Gegenzug durch Chris Mphela Kelem (44.) zum Pausenstand konterte. Im zweiten Durchgang kannte die Offensiv-Gala von Sac jedoch keine Grenzen mehr: Mit drei weiteren Treffern (57., 61., 78.) machte er seinen Viererpack perfekt und schoss den FSV im Alleingang zum 4:1-Heimsieg.
Eine Machtdemonstration bekamen die 42 Zuschauer in Templin zu sehen, wo die Reserve von der ersten Minute an das Tempo diktierte. Die Hausherren zogen durch zwei schnelle Doppelpacks von Lukas Trapp (8., 32.) und Philipp Schramm (34., 49.) uneinholbar auf 4:0 davon. Nachdem Ringo Brentführer (65.) den Ehrentreffer für die Spielgemeinschaft erzielt hatte, schlug die Stunde von Leon Rieck. Er setzte mit einem späten Doppelpack (77., 89.) den Schlusspunkt unter den 6:1-Kantersieg der Templiner.
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