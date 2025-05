Ein Spielabbruch, Potsdamer Kickers im Torrausch, Welzow mit 7:4

1. FC Guben II – SpG Kahrener SV 3:0

Mit einem Doppelschlag kurz vor der Pause legten Laslo Schneider (40.) und Alexander Mauch (43.) den Grundstein für den Heimsieg. Dominik Olszak setzte in der 87. Minute den Schlusspunkt für Guben II, das vor 40 Zuschauern gewann.

SpG Kausche/Drebkau – SV Wacker 09 Ströbitz II 5:4

Ein torreiches Spektakel mit vielen Wendungen: Kausche führte durch Treffer von Marcel Kujath (13.), Manuel Rehn (19., 70.) und Stephan Faber (55.) komfortabel. Doch Ströbitz kämpfte sich mit Mohamad Dreiee (53.), Gustave Djene Nseke (72., 90.) und Alexander Julle (80.) zurück. Chris Portmann (88.) entschied schließlich die Partie. Mohamad Dreiee sah in der Nachspielzeit noch Rot.

VfB Cottbus 97 – SV Eiche Branitz 2:3

In einer dramatischen Partie gingen die Gastgeber durch Toni Koinzer (4.) und Sebastian Kierzkowski (47.) zweimal in Führung. Branitz glich jeweils durch Max Wilhelm Jakob (41./Foulelfmeter) und Paul Kunnig (82.) aus, ehe Rudi Moldenhauer in der 87. Minute den späten Siegtreffer markierte.

FSV Viktoria 1897 Cottbus – SpG TSV Cottbus/Groß Gaglow II 1:0

Ein Treffer entschied die Partie: Lars Marten Arlt traf in der 49. Minute und sicherte Viktoria einen knappen Heimsieg.

SV Fichte Kunersdorf – SV Borussia 09 Welzow 4:7

Ein turbulentes Torfestival mit 11 Treffern und zwei Platzverweisen. Kunersdorf startete stark durch Rico Kunkel (8.) und Maurice Hagen (10.), doch Welzow konterte mit einem Dreierpack von Phillipp Meyer (20./Foulelfmeter, 42., 89.), sowie Treffern von Christoph Tschenz (28.), Elias Rothe (45.), Max Klausch (68.) und Tom Hoffmann (82.). Kunersdorf verkürzte durch Leon Schlott (57.) und Ricardo Galley (86.), verlor aber durch Platzverweise gegen Noah Dabow (67./Rot) und Sebastian Knüpfer (78./Gelb-Rot) weiter an Stabilität.

SpG Groß Kölzig/Gahry/Döbern – SG Sielow 0:0

Trotz früher Unterzahl der Gäste – Mohamed Aziz Ben Younes sah bereits in der Anfangsminute Rot – blieb Sielow stabil. Groß Kölzig verpasste es, daraus Kapital zu schlagen. Auch Dennis Augsburg sah in der 93. Minute Gelb-Rot. Am Ende stand ein torloses Remis.

SpG Dissenchen/Haasow – SG Blau-Weiß Schorbus 2:4

Schorbus zeigte sich effektiv: Jasem Abod traf dreimal (21., 52., 89.), Mahmoud Al Refai erzielte das 1:2 (45.). Die Gastgeber hielten mit Ibrahim Khalil Driee Driee (26.) und Muath Alrifai (84.) dagegen, doch am Ende reichte es nicht gegen die kaltschnäuzigen Gäste.

SpG Briesen/Dissen – FSV Spremberg 1895 5:1

Ein überzeugender Heimsieg für Briesen/Dissen. Tobias Kaiser stellte mit einem Doppelpack (14., 42.) die Weichen früh. Robert Schleiernick verkürzte nach der Pause (48.), doch Tom Wendt (74.), Nico Wellschmidt (85.) und Lucas Heller (90.+1) sorgten für klare Verhältnisse.