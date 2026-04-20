 2026-04-20T12:45:22.080Z

Allgemeines

Ein Spielabbruch, Lübbenau siegt, Heideseer SV und Rangsdorf glänzen

Was war in der Südbrandenburgliga und in der Dahme/Fläming-Liga los?

von red · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Luis Grün

Verlinkte Inhalte

Dahme/Fläming-Liga
Südbrandenburgliga
Lübben II
SV Ortrand
Niederlehme

In der Südbrandenburgliga und in der Dahme/Fläming-Liga war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.

Südbrandenburgliga

SV Blau-Weiß 19 Lichterfeld – SpVgg Finsterwalde 1:2

Vor 161 Zuschauern entwickelte sich in Lichterfeld ein packendes Derby, das vor allem in der ersten Halbzeit eine enorme Schlagzahl an den Tag legte. Die SpVgg Finsterwalde erwischte eine bärenstarke Phase und schockte die Hausherren mit einem Doppelschlag binnen drei Minuten: Erst traf Tobias Riese in der 28. Minute zur Führung, bevor Jens Rösler in der 31. Minute unter dem Jubel der Gäste auf 0:2 erhöhte. Blau-Weiß bewies jedoch eine großartige Moral und schlug fast postwendend zurück, als Paul-Oliver Niemann in der 36. Minute den Anschlusstreffer markierte. In der zweiten Halbzeit entwickelte sich ein leidenschaftlicher Abnutzungskampf, in dem Lichterfeld unermüdlich auf den Ausgleich drängte, doch die Spielvereinigung verteidigte den knappen Vorsprung mit viel Herzblut bis zum Schlusspfiff.

TSG Lübbenau 63 – SV Wacker 21 Schönwalde 3:0

In Lübbenau sahen die 82 Zuschauer eine konzentrierte Vorstellung der Heimelf, die gegen Schönwalde von Beginn an das Heft des Handelns in der Hand hielt. Mann des Tages im ersten Durchgang war zweifellos Ricardo Kindler, der die TSG mit seinen Treffern in der 14. und 39. Minute mit einer beruhigenden Zwei-Tore-Führung in die Kabine schickte. Direkt nach dem Seitenwechsel sorgten die Hausherren für die endgültige Entscheidung, als Martin Friedrich in der 54. Minute einen Handelfmeter eiskalt zum 3:0 verwandelte. Wacker 21 bemühte sich zwar in der Folge um den Ehrentreffer, biss sich jedoch an der stabilen Defensive der Lübbenauer die Zähne aus, die diesen Heimsieg ins Ziel brachten.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Ein Beitrag geteilt von FuPa Brandenburg (@fupa_brandenburg)

SV Germania 1910 Ruhland – SV Askania Schipkau 0:1

In Ruhland entwickelte sich vor 74 Zuschauern ein extrem enges und von der Taktik geprägtes Duell, bei dem beide Mannschaften verbissen um jeden Zentimeter Boden kämpften. Die Defensivreihen dominierten das Geschehen über weite Strecken. Den entscheidenden Moment des Tages erzwang schließlich Gracjan Sebastian Horoszkiewicz in der 58. Minute, als er goldrichtig stand und den Ball zur Führung für die Gäste im Netz versenkte. In der verbleibenden halben Stunde warfen die Ruhlander noch einmal alles nach vorne, doch Schipkau verteidigte das knappe 0:1 mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung und sicherte sich so den knappen Auswärtssieg.

FC Sängerstadt Finsterwalde – SV Eintracht Ortrand 2:2

Dieses Aufeinandertreffen in Finsterwalde bot den 110 Zuschauern eine dramatische Schlussphase, die das Stadion am Ende völlig Kopf stehen ließ. Bodo Bönigk brachte die Sängerstädter bereits in der 11. Minute in Front, doch Tamino Polka glich nur vier Minuten später für die Eintracht aus. Kurz vor der Pause wurde es kurios: Justin Schumann scheiterte erst mit einem Foulelfmeter an Ortrand-Keeper Franz Klaschka, war dann aber in der 38. Minute doch noch zur Stelle und besorgte die erneute Führung für die Hausherren. Lange Zeit sah Finsterwalde wie der sichere Sieger aus, doch die Gäste aus Ortrand gaben nie auf. In der 89. Minute schlug Leon Domenik Wiedner eiskalt zu und markierte den späten Ausgleich zum 2:2, was für grenzenlose Erleichterung bei der Eintracht sorgte.

SV 1885 Golßen – SV Blau-Weiß Lindenau 1:3

In Golßen sahen die 67 Zuschauer eine packende Partie, die vor allem in der Schlussphase ihre endgültige Entscheidung fand. Etienne Pfeiffer brachte die Gäste aus Lindenau in der 38. Minute in Führung, doch Niklas Teschner sorgte mit seinem Treffer in der 43. Minute dafür, dass es mit einem Unentschieden in die Kabinen ging. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Lindenau den Druck und ging durch Max Jahn in der 59. Minute erneut in Front. Golßen rannte in der Folgezeit verzweifelt gegen den Rückstand an und lockerte die Defensive, was den Gästen Räume bot. Pünktlich in der 90. Minute machte Etienne Pfeiffer mit seinem zweiten Tor des Tages endgültig den Deckel auf die Partie und besiegelte den 1:3-Auswärtssieg der Blau-Weißen.

SV Grün-Weiß Annahütte – SSV Alemannia Altdöbern abgebrochen

Das Spiel wurde abgebrochen. Nähere Infos dazu gibt es hier.

Hier geht´s zu den Spielen.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle.

Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.

Hier geht es zu den Bildergalerien.

+++

+++

Dahme/Fläming-Liga

SV Siethen 1977 – SG Wacker Motzen 3:0

In Siethen sahen die 36 Zuschauer eine Partie, die bereits im ersten Durchgang durch eine enorme Effektivität der Hausherren entschieden wurde. Mario Biedermann eröffnete den Torreigen in der 19. Minute, woraufhin Edgar Farin nur drei Minuten später (22.) auf 2:0 erhöhte und die Gäste damit früh unter Druck setzte. Ein unglückliches Eigentor von Fritz von Haacke in der 36. Minute sorgte noch vor dem Seitenwechsel für den 3:0-Endstand. In der Folge kontrollierte Siethen das Geschehen und ließ gegen Wacker Motzen nichts mehr anbrennen, während die Gäste trotz Bemühungen keinen Weg durch die stabile Defensive der Heimelf fanden.

SG Grün-Weiß Deutsch Wusterhausen – SV Teupitz/Groß Köris 2:1

Diese Begegnung in Deutsch Wusterhausen bot den 41 Zuschauern eine dramatische Schlussphase, die den Spielverlauf komplett auf den Kopf stellte. Nachdem Lukas Dochan die Gäste aus Teupitz/Groß Köris in der 56. Minute in Führung gebracht hatte, sah es lange Zeit nach einem Auswärtssieg aus. Die Grün-Weißen bewiesen jedoch einen langen Atem und rammten in der Endphase unermüdlich gegen das gegnerische Bollwerk. Dominik Engelage wurde zum Mann des Tages, als er in der 81. Minute zunächst per Foulelfmeter ausglich und tief in der Nachspielzeit (90.+3) den umjubelten Siegtreffer markierte, was für grenzenlosen Jubel bei den Gastgebern sorgte.

Ruhlsdorfer BC 1923 – BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow II 3:4

Ein wahres Torfestival erlebten die 25 Zuschauer in Ruhlsdorf, wobei die Führung mehrfach wechselte. Bereits in der ersten Minute brachte Angelino-Filipo Nowara den RBC in Front, doch Michell Steinbuch (8.) antwortete prompt. Ruhlsdorf schien durch weitere Treffer von Noel Bastubbe (27.) und erneut Nowara (30.) mit einer 3:1-Pausenführung alles im Griff zu haben. Nach dem Seitenwechsel startete die Preußen-Reserve jedoch eine furiose Aufholjagd: Jason Pharell Rocke (57.) und Romell Pohl (59.) glichen innerhalb von zwei Minuten aus. Den Schlusspunkt unter diesen packenden Schlagabtausch setzte Jonas Marcellus Ziegler in der 82. Minute, der den Gästen den Sieg in einer nervenaufreibenden Partie sicherte.

SV Zernsdorf – Ludwigsfelder FC II 2:2

In Zernsdorf sahen die 66 Zuschauer ein intensives Duell, das durch frühe Treffer und eine spannende Schlussphase geprägt war. Tobias Hakansson brachte die Heimelf bereits in der 6. Minute in Führung, doch ein Eigentor von Marc Jahn (16.) bescherte der Ludwigsfelder Reserve den schnellen Ausgleich. Im zweiten Durchgang entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, in dem Shpetim Shehu die Gäste in der 73. Minute erstmals in Führung brachte. Zernsdorf gab sich jedoch nicht geschlagen und warf in der Schlussphase alles nach vorne. Der Einsatz wurde in der 84. Minute belohnt, als Mirwais Haidari den Ball zum 2:2-Endstand im Netz versenkte und seinem Team damit einen Punkt sicherte.

SG Niederlehme 1912 – SG Aufbau Halbe 2:4

Vor 90 Zuschauern entwickelte sich in Niederlehme eine packende Partie, die vor allem durch die Wendungen in der zweiten Halbzeit bestach. Kevin Menze brachte die Gäste früh in Führung (11.), doch Leon Ziemer (18.) und Lars Wandrei (45.) drehten das Spiel noch vor der Pause zugunsten der Hausherren. Nach dem Seitenwechsel schlug jedoch die Stunde von Rene Sauerbrei: Mit einem Doppelschlag in der 79. und 86. Minute brachte er Aufbau Halbe wieder auf die Siegerstraße. In der Nachspielzeit (90.+2) machte Morris John mit dem Treffer zum 2:4 endgültig den Deckel auf die Partie und besiegelte die Heimniederlage der SG Niederlehme.

Heideseer Sportverein – SG Großziethen II 7:1

Die 32 Zuschauer in Heidesee wurden Zeugen einer außergewöhnlichen Einzelvorstellung, die den Heideseer Sportverein zu einem Kantersieg führte. Anton Richter präsentierte sich in einer unglaublichen Verfassung und erzielte insgesamt vier Treffer (27., 32., 57., 80.). Großziethen II konnte durch Oliwier Danowski in der 35. Minute lediglich zum zwischenzeitlichen 2:1 verkürzen, fand aber ansonsten kein Mittel gegen die Offensivkraft der Hausherren. Marco Timo Mizera (51.), Nils Gustmann (70.) und Patrick Döring (75.) schraubten das Ergebnis in der zweiten Halbzeit weiter in die Höhe.

SV Rangsdorf 28 – SV Blau-Weiß Dahlewitz II 7:0

Vor 112 Zuschauern lieferte der SV Rangsdorf 28 eine glanzvolle Vorstellung ab und demontierte die Reserve aus Dahlewitz nach Belieben. Rene Ohmenzetter stellte bereits in der Anfangsphase durch einen Doppelschlag (13., 17.) die Weichen auf Sieg, bevor Paul Dahms pünktlich zum Pausenpfiff auf 3:0 erhöhte. Auch nach dem Seitenwechsel kannte das Spiel nur eine Richtung: Taher Marohan Zaloun (54., 86.), Tim Podgorski (74.) und Tim Bassin (84.) machten das Schützenfest perfekt. Rangsdorf dominierte die Begegnung über die gesamte Dauer und feierte einen Heimerfolg, der die Überlegenheit der Mannschaft eindrucksvoll unterstrich.

SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen II – RSV Waltersdorf 1909 4:2

In Miersdorf sahen die 27 Zuschauer eine Begegnung, die vor allem durch zahlreiche Strafstoßentscheidungen in der Schlussphase geprägt war. Timo Westphal brachte die Hausherren in Führung (18.), doch Dennis Meng glich nach einer halben Stunde aus. Im zweiten Durchgang entwickelte sich eine kuriose Partie: Christian Semke brachte Waltersdorf per Foulelfmeter in Führung (73.), nur damit Emil Ori Marx zwei Minuten später ebenfalls per Strafstoß ausglich. Nachdem Leroy Haase in der 89. Minute mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde, nutzte die Eintracht-Reserve die Überzahl gnadenlos aus. Lukas Müller avancierte zum Matchwinner, indem er erst einen weiteren Elfmeter (90.+1) verwandelte und kurz darauf (90.+3) den 4:2-Endstand markierte.

Hier geht´s zu den Spielen.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle.

Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.

Hier geht es zu den Bildergalerien.