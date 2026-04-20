Ein Spielabbruch, Lübbenau siegt, Heideseer SV und Rangsdorf glänzen

SV Siethen 1977 – SG Wacker Motzen 3:0

In Siethen sahen die 36 Zuschauer eine Partie, die bereits im ersten Durchgang durch eine enorme Effektivität der Hausherren entschieden wurde. Mario Biedermann eröffnete den Torreigen in der 19. Minute, woraufhin Edgar Farin nur drei Minuten später (22.) auf 2:0 erhöhte und die Gäste damit früh unter Druck setzte. Ein unglückliches Eigentor von Fritz von Haacke in der 36. Minute sorgte noch vor dem Seitenwechsel für den 3:0-Endstand. In der Folge kontrollierte Siethen das Geschehen und ließ gegen Wacker Motzen nichts mehr anbrennen, während die Gäste trotz Bemühungen keinen Weg durch die stabile Defensive der Heimelf fanden.

SG Grün-Weiß Deutsch Wusterhausen – SV Teupitz/Groß Köris 2:1

Diese Begegnung in Deutsch Wusterhausen bot den 41 Zuschauern eine dramatische Schlussphase, die den Spielverlauf komplett auf den Kopf stellte. Nachdem Lukas Dochan die Gäste aus Teupitz/Groß Köris in der 56. Minute in Führung gebracht hatte, sah es lange Zeit nach einem Auswärtssieg aus. Die Grün-Weißen bewiesen jedoch einen langen Atem und rammten in der Endphase unermüdlich gegen das gegnerische Bollwerk. Dominik Engelage wurde zum Mann des Tages, als er in der 81. Minute zunächst per Foulelfmeter ausglich und tief in der Nachspielzeit (90.+3) den umjubelten Siegtreffer markierte, was für grenzenlosen Jubel bei den Gastgebern sorgte.

Ruhlsdorfer BC 1923 – BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow II 3:4

Ein wahres Torfestival erlebten die 25 Zuschauer in Ruhlsdorf, wobei die Führung mehrfach wechselte. Bereits in der ersten Minute brachte Angelino-Filipo Nowara den RBC in Front, doch Michell Steinbuch (8.) antwortete prompt. Ruhlsdorf schien durch weitere Treffer von Noel Bastubbe (27.) und erneut Nowara (30.) mit einer 3:1-Pausenführung alles im Griff zu haben. Nach dem Seitenwechsel startete die Preußen-Reserve jedoch eine furiose Aufholjagd: Jason Pharell Rocke (57.) und Romell Pohl (59.) glichen innerhalb von zwei Minuten aus. Den Schlusspunkt unter diesen packenden Schlagabtausch setzte Jonas Marcellus Ziegler in der 82. Minute, der den Gästen den Sieg in einer nervenaufreibenden Partie sicherte.

SV Zernsdorf – Ludwigsfelder FC II 2:2

In Zernsdorf sahen die 66 Zuschauer ein intensives Duell, das durch frühe Treffer und eine spannende Schlussphase geprägt war. Tobias Hakansson brachte die Heimelf bereits in der 6. Minute in Führung, doch ein Eigentor von Marc Jahn (16.) bescherte der Ludwigsfelder Reserve den schnellen Ausgleich. Im zweiten Durchgang entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, in dem Shpetim Shehu die Gäste in der 73. Minute erstmals in Führung brachte. Zernsdorf gab sich jedoch nicht geschlagen und warf in der Schlussphase alles nach vorne. Der Einsatz wurde in der 84. Minute belohnt, als Mirwais Haidari den Ball zum 2:2-Endstand im Netz versenkte und seinem Team damit einen Punkt sicherte.

SG Niederlehme 1912 – SG Aufbau Halbe 2:4

Vor 90 Zuschauern entwickelte sich in Niederlehme eine packende Partie, die vor allem durch die Wendungen in der zweiten Halbzeit bestach. Kevin Menze brachte die Gäste früh in Führung (11.), doch Leon Ziemer (18.) und Lars Wandrei (45.) drehten das Spiel noch vor der Pause zugunsten der Hausherren. Nach dem Seitenwechsel schlug jedoch die Stunde von Rene Sauerbrei: Mit einem Doppelschlag in der 79. und 86. Minute brachte er Aufbau Halbe wieder auf die Siegerstraße. In der Nachspielzeit (90.+2) machte Morris John mit dem Treffer zum 2:4 endgültig den Deckel auf die Partie und besiegelte die Heimniederlage der SG Niederlehme.

Heideseer Sportverein – SG Großziethen II 7:1

Die 32 Zuschauer in Heidesee wurden Zeugen einer außergewöhnlichen Einzelvorstellung, die den Heideseer Sportverein zu einem Kantersieg führte. Anton Richter präsentierte sich in einer unglaublichen Verfassung und erzielte insgesamt vier Treffer (27., 32., 57., 80.). Großziethen II konnte durch Oliwier Danowski in der 35. Minute lediglich zum zwischenzeitlichen 2:1 verkürzen, fand aber ansonsten kein Mittel gegen die Offensivkraft der Hausherren. Marco Timo Mizera (51.), Nils Gustmann (70.) und Patrick Döring (75.) schraubten das Ergebnis in der zweiten Halbzeit weiter in die Höhe.

SV Rangsdorf 28 – SV Blau-Weiß Dahlewitz II 7:0

Vor 112 Zuschauern lieferte der SV Rangsdorf 28 eine glanzvolle Vorstellung ab und demontierte die Reserve aus Dahlewitz nach Belieben. Rene Ohmenzetter stellte bereits in der Anfangsphase durch einen Doppelschlag (13., 17.) die Weichen auf Sieg, bevor Paul Dahms pünktlich zum Pausenpfiff auf 3:0 erhöhte. Auch nach dem Seitenwechsel kannte das Spiel nur eine Richtung: Taher Marohan Zaloun (54., 86.), Tim Podgorski (74.) und Tim Bassin (84.) machten das Schützenfest perfekt. Rangsdorf dominierte die Begegnung über die gesamte Dauer und feierte einen Heimerfolg, der die Überlegenheit der Mannschaft eindrucksvoll unterstrich.

SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen II – RSV Waltersdorf 1909 4:2

In Miersdorf sahen die 27 Zuschauer eine Begegnung, die vor allem durch zahlreiche Strafstoßentscheidungen in der Schlussphase geprägt war. Timo Westphal brachte die Hausherren in Führung (18.), doch Dennis Meng glich nach einer halben Stunde aus. Im zweiten Durchgang entwickelte sich eine kuriose Partie: Christian Semke brachte Waltersdorf per Foulelfmeter in Führung (73.), nur damit Emil Ori Marx zwei Minuten später ebenfalls per Strafstoß ausglich. Nachdem Leroy Haase in der 89. Minute mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde, nutzte die Eintracht-Reserve die Überzahl gnadenlos aus. Lukas Müller avancierte zum Matchwinner, indem er erst einen weiteren Elfmeter (90.+1) verwandelte und kurz darauf (90.+3) den 4:2-Endstand markierte.