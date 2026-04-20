Ein Spielabbruch, Lübbenau siegt, Heideseer SV und Rangsdorf glänzen

In der Südbrandenburgliga und in der Dahme/Fläming-Liga war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.
SV Blau-Weiß 19 Lichterfeld – SpVgg Finsterwalde 1:2
Vor 161 Zuschauern entwickelte sich in Lichterfeld ein packendes Derby, das vor allem in der ersten Halbzeit eine enorme Schlagzahl an den Tag legte. Die SpVgg Finsterwalde erwischte eine bärenstarke Phase und schockte die Hausherren mit einem Doppelschlag binnen drei Minuten: Erst traf Tobias Riese in der 28. Minute zur Führung, bevor Jens Rösler in der 31. Minute unter dem Jubel der Gäste auf 0:2 erhöhte. Blau-Weiß bewies jedoch eine großartige Moral und schlug fast postwendend zurück, als Paul-Oliver Niemann in der 36. Minute den Anschlusstreffer markierte. In der zweiten Halbzeit entwickelte sich ein leidenschaftlicher Abnutzungskampf, in dem Lichterfeld unermüdlich auf den Ausgleich drängte, doch die Spielvereinigung verteidigte den knappen Vorsprung mit viel Herzblut bis zum Schlusspfiff.
TSG Lübbenau 63 – SV Wacker 21 Schönwalde 3:0
In Lübbenau sahen die 82 Zuschauer eine konzentrierte Vorstellung der Heimelf, die gegen Schönwalde von Beginn an das Heft des Handelns in der Hand hielt. Mann des Tages im ersten Durchgang war zweifellos Ricardo Kindler, der die TSG mit seinen Treffern in der 14. und 39. Minute mit einer beruhigenden Zwei-Tore-Führung in die Kabine schickte. Direkt nach dem Seitenwechsel sorgten die Hausherren für die endgültige Entscheidung, als Martin Friedrich in der 54. Minute einen Handelfmeter eiskalt zum 3:0 verwandelte. Wacker 21 bemühte sich zwar in der Folge um den Ehrentreffer, biss sich jedoch an der stabilen Defensive der Lübbenauer die Zähne aus, die diesen Heimsieg ins Ziel brachten.
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SV Germania 1910 Ruhland – SV Askania Schipkau 0:1
In Ruhland entwickelte sich vor 74 Zuschauern ein extrem enges und von der Taktik geprägtes Duell, bei dem beide Mannschaften verbissen um jeden Zentimeter Boden kämpften. Die Defensivreihen dominierten das Geschehen über weite Strecken. Den entscheidenden Moment des Tages erzwang schließlich Gracjan Sebastian Horoszkiewicz in der 58. Minute, als er goldrichtig stand und den Ball zur Führung für die Gäste im Netz versenkte. In der verbleibenden halben Stunde warfen die Ruhlander noch einmal alles nach vorne, doch Schipkau verteidigte das knappe 0:1 mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung und sicherte sich so den knappen Auswärtssieg.
FC Sängerstadt Finsterwalde – SV Eintracht Ortrand 2:2
Dieses Aufeinandertreffen in Finsterwalde bot den 110 Zuschauern eine dramatische Schlussphase, die das Stadion am Ende völlig Kopf stehen ließ. Bodo Bönigk brachte die Sängerstädter bereits in der 11. Minute in Front, doch Tamino Polka glich nur vier Minuten später für die Eintracht aus. Kurz vor der Pause wurde es kurios: Justin Schumann scheiterte erst mit einem Foulelfmeter an Ortrand-Keeper Franz Klaschka, war dann aber in der 38. Minute doch noch zur Stelle und besorgte die erneute Führung für die Hausherren. Lange Zeit sah Finsterwalde wie der sichere Sieger aus, doch die Gäste aus Ortrand gaben nie auf. In der 89. Minute schlug Leon Domenik Wiedner eiskalt zu und markierte den späten Ausgleich zum 2:2, was für grenzenlose Erleichterung bei der Eintracht sorgte.
SV 1885 Golßen – SV Blau-Weiß Lindenau 1:3
In Golßen sahen die 67 Zuschauer eine packende Partie, die vor allem in der Schlussphase ihre endgültige Entscheidung fand. Etienne Pfeiffer brachte die Gäste aus Lindenau in der 38. Minute in Führung, doch Niklas Teschner sorgte mit seinem Treffer in der 43. Minute dafür, dass es mit einem Unentschieden in die Kabinen ging. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Lindenau den Druck und ging durch Max Jahn in der 59. Minute erneut in Front. Golßen rannte in der Folgezeit verzweifelt gegen den Rückstand an und lockerte die Defensive, was den Gästen Räume bot. Pünktlich in der 90. Minute machte Etienne Pfeiffer mit seinem zweiten Tor des Tages endgültig den Deckel auf die Partie und besiegelte den 1:3-Auswärtssieg der Blau-Weißen.
SV Grün-Weiß Annahütte – SSV Alemannia Altdöbern abgebrochen
Das Spiel wurde abgebrochen. Nähere Infos dazu gibt es hier.
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