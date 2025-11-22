 2025-11-18T09:22:12.436Z

Allgemeines
– Foto: Timo Babic

Ein Spielabbruch in der Oberliga

Oberliga Baden-Württemberg: Die Übersicht aller Partien des 18. Spieltags

Am 18. Spieltag der Oberliga gab es neben den Spielabsagen auch einen Spielabbruch.

Sa., 06.12.2025, 14:00 Uhr
FC Denzlingen
FC DenzlingenDenzlingen
VfR Aalen
VfR AalenVfR Aalen
14:00live

Das Spiel wurde abgesagt. Das teilt der FC Denzlingen dazu mit: "Aufgrund der Platzverhältnisse im Einbollenstadion kann das Oberligaspiel zwischen dem FC Denzlingen und dem VfR Aalen am Samstag nicht angepfiffen werden. Das Spiel soll am Samstag, 6. Dezember, um 14 Uhr nachgeholt werden."

Heute, 14:00 Uhr
FSV 08 Bietigheim-Bissingen
FSV 08 Bietigheim-Bissingen08 Bissingen
TSV Essingen
TSV EssingenTSV Essingen
Abgebrochen

Das Spiel wurde abgebrochen. Der FSV 08 Bietigheim-Bissingen teilt dazu mit: "Spielabbruch nach 30 Minuten am Bruchwald. Bei eisigen Temperaturen und zunehmender Glätte musste die Partie in der 30. Minute aus Sicherheitsgründen abgebrochen werden. Kurz zuvor hatte sich der Torspieler aus Essingen am Kopf verletzt, weshalb der Schiedsrichter das Spiel nach Rücksprache mit beiden Kapitänen nicht fortsetzte."

Heute, 14:00 Uhr
Türkspor Neckarsulm
Türkspor NeckarsulmTürk Neckars
Türkischer SV Singen
Türkischer SV SingenTSV Singen
Abgesagt

Das Spiel wurde abgesagt. Türkspor Neckarsulm teilt dazu mit: "Das für heute geplante Heimspiel gegen den TSV Singen wurde abgesagt. Die Platzkommission war soeben vor Ort und hat den Kunstrasen als nicht bespielbar eingestuft."

Heute, 14:15 Uhr
1. CfR Pforzheim
1. CfR PforzheimPforzheim
Karlsruher SC
Karlsruher SCKarlsruhe II
1
4
Abpfiff
+Video

Der 1. CfR Pforzheim misst sich mit dem Karlsruher SC II und möchte den Anschluss an die obere Hälfte festigen. Karlsruhe II steht punktgleich bei 19 Zählern und kann mit einem Auswärtserfolg einen unmittelbaren Tabellennachbarn überholen.

Heute, 14:00 Uhr
TSG Backnang
TSG BacknangTSG Backnang
VfR Mannheim
VfR MannheimVfR Mannheim
2
4
Abpfiff

TSG Backnang bekommt es mit dem VfR Mannheim zu tun, der als Zweiter auf den Spitzenplatz schielt. Die Gastgeber stehen bei 19 Punkten und benötigen Effizienz, um dem Favoriten Paroli zu bieten.

Heute, 14:30 Uhr
SV Oberachern
SV OberachernOberachern
FSV Hollenbach
FSV HollenbachHollenbach
Abgesagt

Das Spiel wurde wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt.

Heute, 14:30 Uhr
FV Ravensburg
FV RavensburgFV Ravensb.
1. Göppinger SV
1. Göppinger SV1. Göpp. SV
0
3
Abpfiff

FV Ravensburg trifft auf den 1. Göppinger SV – oben gegen unten mit unterschiedlichen Zwängen. Ravensburg (28 Punkte) kann die Top vier attackieren, Göppingen benötigt als Fünfzehnter jeden Zähler für das Minimalziel Klassenerhalt.

Wie wird das Spiel enden? Mache hier bei der WhatsApp-Umfrage von FuPa mit.

Heute, 14:30 Uhr
SSV Reutlingen
SSV ReutlingenReutlingen
FC 08 Villingen
FC 08 VillingenVillingen
1
1

SSV Reutlingen empfängt den FC 08 Villingen und sucht nach Konstanz in Reichweite des Tabellenmittelfelds. Villingen steht mit 27 Punkten vor Reutlingen (19) und will seine Position in der Verfolgergruppe behaupten.

Heute, 15:00 Uhr
FC Nöttingen
FC NöttingenFC Nöttingen
1. FC Normannia Gmünd
1. FC Normannia GmündNorm. Gmünd
1
2
Abpfiff
+Video

FC Nöttingen spielt gegen den 1. FC Normannia Gmünd und möchte Rang drei zum Rückrundenauftakt festigen. Gmünd reist als Siebzehnter an und braucht eine kompakte Vorstellung, um im Abstiegskampf zu punkten.

