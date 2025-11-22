Ein Spielabbruch in der Oberliga

Am 18. Spieltag der Oberliga gab es neben den Spielabsagen auch einen Spielabbruch.
Das Spiel wurde abgesagt. Das teilt der FC Denzlingen dazu mit: "Aufgrund der Platzverhältnisse im Einbollenstadion kann das Oberligaspiel zwischen dem FC Denzlingen und dem VfR Aalen am Samstag nicht angepfiffen werden. Das Spiel soll am Samstag, 6. Dezember, um 14 Uhr nachgeholt werden."
Das Spiel wurde abgebrochen. Der FSV 08 Bietigheim-Bissingen teilt dazu mit: "Spielabbruch nach 30 Minuten am Bruchwald. Bei eisigen Temperaturen und zunehmender Glätte musste die Partie in der 30. Minute aus Sicherheitsgründen abgebrochen werden. Kurz zuvor hatte sich der Torspieler aus Essingen am Kopf verletzt, weshalb der Schiedsrichter das Spiel nach Rücksprache mit beiden Kapitänen nicht fortsetzte."
Das Spiel wurde abgesagt. Türkspor Neckarsulm teilt dazu mit: "Das für heute geplante Heimspiel gegen den TSV Singen wurde abgesagt. Die Platzkommission war soeben vor Ort und hat den Kunstrasen als nicht bespielbar eingestuft."
Der 1. CfR Pforzheim misst sich mit dem Karlsruher SC II und möchte den Anschluss an die obere Hälfte festigen. Karlsruhe II steht punktgleich bei 19 Zählern und kann mit einem Auswärtserfolg einen unmittelbaren Tabellennachbarn überholen.
Das Spiel wurde wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt.
