Ein Spielabbruch, Großer Alexander 7:3, Vellberg 7:1, Satteldorf 9:1

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirkes Rems/Murr/Hall war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick sowie den Service für jede Staffel.
In Schornbach erlebten die Zuschauer eine Partie, die vor allem durch eine extrem turbulente Phase in der ersten Halbzeit geprägt war. Die Gäste aus Fellbach erwischten den besseren Start und gingen bereits in der 8. Minute durch Bleon Saramati mit 0:1 in Führung. Die Freude der Gäste währte jedoch nicht lange, da die Hausherren eine beeindruckende moralische Reaktion zeigten. Innerhalb von nur zwei Minuten drehte der TSV die Begegnung komplett: Nick Albeck glich zunächst in der 17. Minute per Foulelfmeter aus und legte bereits in der 19. Minute den Treffer zum 2:1 nach. In der Folge entwickelte sich ein intensiver Kampf um jeden Zentimeter Boden. Die Schlussphase wurde noch einmal hochemotional, als Simon Dreher (88.) mit der Gelb-Roten Karte vom Platz gestellt wurde. Schornbach verteidigte den knappen Vorsprung in Unterzahl leidenschaftlich bis zum Schlusspfiff und behielt die drei Punkte auf eigenem Platz.
In dieser torreichen Begegnung demonstrierte der FC Kosova Kernen eine enorme offensive Durchschlagskraft. Besonders Rinor Krasniqi erwischte einen absoluten Sahnetag und brachte die Gäste in der 14. Minute in Front. Ein unglückliches Eigentor von Tobias Skoumal (18.) und ein weiterer Treffer von Krasniqi (20.) sorgten bereits früh für eine komfortable 0:3-Führung. Breuningsweiler bemühte sich um den Anschluss und verkürzte durch Lukas Friedrich in der 36. Minute auf 1:3, doch die Antwort der Gäste folgte prompt durch Ilaz Lani (37.). Mit dem Halbzeitpfiff markierte Rinor Krasniqi (45.) seinen dritten persönlichen Treffer zum 1:5. Im zweiten Durchgang ließen es die Gäste ruhiger angehen. Lukas Friedrich konnte in der 77. Minute mit seinem zweiten Tor lediglich noch Ergebniskosmetik zum 2:5-Endstand betreiben.
Ein dramatisches Finale sahen die Anwesenden in Winterbach. In einer über weite Strecken ausgeglichenen Partie gelang den Gästen aus Steinach-Reichenbach in der 39. Minute der Führungstreffer durch Vily Leandre Djine Toukam. Die Begegnung wurde im zweiten Durchgang deutlich hitziger, was in der 59. Minute zum Platzverweis für Manuel Holm führte. In Überzahl drängte der VfL Winterbach unermüdlich auf den Ausgleich, während die Gäste leidenschaftlich verteidigten. Als bereits alles nach einem Auswärtssieg aussah, schlug die Stunde von Elias Nonnenmann: In der Nachspielzeit (90.+2) erzielte er den viel umjubelten Ausgleichstreffer zum 1:1-Endstand. Während Steinach dem sicher geglaubten Sieg nachtrauerte, feierte Winterbach den späten Punktgewinn.
Diese Partie bot vor allem in der Anfangsphase Fußball pur. Innerhalb der ersten 26 Minuten fielen alle vier Treffer der Begegnung. Denis Dejanovic brachte Hohenacker bereits in der 4. Minute in Führung, und als Michael Feldmeier in der 16. Minute auf 2:0 erhöhte, schien die Heimmannschaft auf dem besten Weg zum Sieg. Doch der TV Weiler/Rems schlug postwendend zurück. Josua Maria Cemerin verkürzte in der 21. Minute, und nur fünf Minuten später markierte Simon Zasinski (26.) den Ausgleich zum 2:2. Nach diesem rasanten Beginn stabilisierten sich beide Abwehrreihen merklich. In der verbleibenden Spielzeit suchten beide Teams zwar die Entscheidung, doch keine Seite konnte den entscheidenden Punch setzen, sodass es bei der Punkteteilung blieb.
Die geplante Begegnung zwischen dem VfR Birkmannsweiler und der Reserve des FSV Waiblingen wurde abgesagt.
In einer kampfbetonten Partie behielt der SV Hertmannsweiler knapp die Oberhand. Die Hausherren agierten vor dem Tor zielstrebiger und gingen kurz vor der Halbzeitpause durch Sulayman Ceesay (41.) mit 1:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Luca Yannik Schneider in der 59. Minute auf 2:0 und verschaffte seinem Team damit ein wichtiges Polster. Der TB Beinstein gab sich jedoch nicht geschlagen und erhöhte in der Schlussphase das Risiko. In der 80. Minute gelang Felix Holub der Anschlusstreffer zum 2:1, was eine hochemotionale Schlussphase einleitete. Hertmannsweiler verteidigte den Vorsprung jedoch mit viel Einsatz und sicherte sich den Heimerfolg gegen die drängenden Gäste.
Der SC Korb feierte einen souveränen Auswärtssieg und präsentierte sich über die gesamte Spielzeit als die effektivere Mannschaft. Simon Jännert eröffnete in der 14. Minute den Torreigen. Im zweiten Durchgang bauten Alex Mayer (57.) und Colin Nägele (65.) die Führung auf 0:3 aus. Zwar keimte bei den Hausherren kurzzeitig Hoffnung auf, als Adjon-Angjelos Beshiri in der 75. Minute auf 1:3 verkürzte, doch diese wurde fast im Gegenzug im Keim erstickt. Simon Linsenmaier stellte in der 77. Minute den alten Abstand wieder her und besiegelte den 1:4-Endstand. Während Korb seine Ambitionen unterstrich, fand Schorndorf an diesem Tag kein dauerhaftes Mittel gegen die gut organisierte Gastmannschaft.
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In Allmersbach sahen die Zuschauer eine Partie, die bis in die Schlussminuten hinein auf Messers Schneide stand. Beide Mannschaften begegneten sich über die gesamte Spielzeit auf Augenhöhe und neutralisierten sich weitgehend im Mittelfeld, wodurch klare Torchancen auf beiden Seiten Seltenheit besaßen. Als sich die Zuschauer bereits auf eine torlose Punkteteilung eingestellt hatten, schlug der SV Allmersbach II doch noch zu. In der 89. Minute markierte Marco Mergenthaler den entscheidenden Treffer zum 1:0. Die Zeit reichte für den FC Viktoria Backnang nicht mehr aus, um eine Antwort zu finden. Während die Hausherren diesen späten Erfolg ausgiebig feierten, blieb für die Gäste die Enttäuschung über einen sicher geglaubten Punktgewinn, der ihnen in letzter Sekunde entrissen wurde.
Der SV Steinbach konnte sich in einer umkämpften Begegnung gegen die Spielvereinigung Kleinaspach/Allmersbach durchsetzen. Die Hausherren erwischten den besseren Start und gingen bereits in der 9. Minute durch Marius Seitter mit 1:0 in Führung. Die Gäste ließen sich davon jedoch nicht beirren und fanden schnell zurück ins Spiel, was in der 17. Minute durch den Ausgleichstreffer von Christian Marino belohnt wurde. Im zweiten Durchgang erhöhte Steinbach den Druck. In der 63. Minute erzielte Thilo Gruber das wichtige 2:1. Die Spvgg versuchte in der Schlussphase noch einmal alles, um zum Ausgleich zu kommen, doch die Steinbacher Defensive stand stabil. In der 90. Minute sorgte Diellor Shabani mit dem Treffer zum 3:1 für die endgültige Entscheidung und besiegelte den Heimsieg.
In Backnang erlebten die Anwesenden ein außergewöhnliches Torfestival, das vor allem durch die individuelle Klasse eines Spielers geprägt war. Alain Haddad eröffnete in der 8. Minute den Torreigen, bevor Said Abdulrahman (11.) und erneut Haddad (36.) für eine komfortable 3:0-Pausenführung sorgten. Kurz nach dem Seitenwechsel schwächten sich die Gäste selbst, als Sven Kaltenthaler (48.) die Gelb-Rote Karte sah. Zwar verkürzte Tim Stein in der 51. Minute auf 3:1, doch Cem Johannigmann stellte nur sechzig Sekunden später den alten Abstand wieder her. Danach folgte die große Show von Alain Haddad, der mit drei weiteren Treffern (57., 64., 68.) sein persönliches Torkonto auf insgesamt fünf Tore schraubte. In der Schlussphase betrieb die SGM durch Tim Weik (84.) und erneut Tim Stein (86.) noch Ergebniskosmetik, am deutlichen Erfolg des Großen Alexander gab es jedoch nichts mehr zu rütteln.
In einer lange Zeit offenen Begegnung sicherte sich der FV Sulzbach/Murr erst in den Schlussminuten den Heimsieg. Die Gastgeber gingen in der 30. Minute durch Radomir Simeonov Stanchev mit 1:0 in Führung, was gleichzeitig den Halbzeitstand markierte. Der SK Fichtenberg kam motiviert aus der Kabine und belohnte sich in der 58. Minute mit dem Ausgleich durch Nicolas Schmiedt. In der Folge entwickelte sich eine hochemotionale Schlussphase, in der beide Teams den Sieg erzwingen wollten. Zum Matchwinner avancierte schließlich Eduard Erdel, der in der 85. Minute zur erneuten Führung traf und in der 89. Minute mit seinem zweiten Treffer zum 3:1 den Deckel auf die Partie machte.
In Murrhardt sahen die Zuschauer eine torlose Begegnung, die vor allem von der taktischen Disziplin beider Abwehrreihen geprägt war. Über die gesamte Spielzeit hinweg schenkten sich beide Mannschaften keinen Zentimeter Boden, doch der entscheidende Impuls im Offensivspiel fehlte auf beiden Seiten. Während der VfR Murrhardt bemüht war, das Spiel zu machen, verlegte sich der FC Welzheim auf eine kompakte Defensive und gelegentliche Nadelstiche. Da jedoch keine der beiden Mannschaften ihre Gelegenheiten konsequent zu Ende spielte, blieb es am Ende beim Unentschieden. Beide Teams nehmen somit einen Punkt mit, wobei die Offensivabteilungen an diesem Tag gegen die gut organisierten Hintermannschaften einen schweren Stand hatten.
Die Spielgemeinschaft aus Erbstetten und Backnang II musste sich gegen den TSV Sulzbach-Laufen mit einer Punkteteilung begnügen. Die Partie begann für die Hausherren vielversprechend, als Ibrahim Iseni bereits in der 6. Minute den Führungstreffer erzielte. Die SGM versuchte, diesen Vorsprung zu verwalten und auf einen zweiten Treffer zu drängen, doch die Gäste aus Sulzbach-Laufen blieben stets gefährlich. In der 37. Minute gelang Lucas Bohn der Ausgleich zum 1:1. Im zweiten Spielabschnitt suchten beide Mannschaften leidenschaftlich nach der Entscheidung, doch trotz einiger intensiver Phasen fielen keine weiteren Tore mehr. So blieb es beim Unentschieden, das den harten Kampf beider Teams widerspiegelte.
Die Begegnung zwischen dem FSV Weiler zum Stein und dem TSC Murrhardt wurde abgebrochen. Nähere Infos dazu gibt es hier.
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Spvgg Unterrot – TSV Hessental 0:3
In dieser Begegnung setzte der TSV Hessental ein deutliches Ausrufezeichen und ließ den Hausherren von Beginn an kaum Raum zur Entfaltung. Bereits in der 3. Minute brachte Yannik Frey die Gäste in Führung. Der TSV blieb am Drücker und baute den Vorsprung bereits in der 15. Minute durch Marco Fischer auf 0:2 aus. Mit diesem Polster im Rücken kontrollierten die Hessentaler das Geschehen weitgehend, während Unterrot sich bemühte, den defensiven Verbund der Gäste zu knacken. Die endgültige Entscheidung fiel in der 75. Minute, als Joel Tella Donfack zum 0:3-Endstand traf. Während die Gäste einen souveränen Auswärtssieg feierten, blieb die Spvgg Unterrot an diesem Nachmittag ohne eigenen Torerfolg.
TSV Ilshofen II – SC Bühlertann 2:1
In Ilshofen entwickelte sich eine spannende Partie, die erst in der Schlussphase ihre entscheidende Wendung nahm. Zunächst durften jedoch die Gäste jubeln: Pascal Schneider markierte in der 29. Minute die 0:1-Führung für den SC Bühlertann, was gleichzeitig den Halbzeitstand bedeutete. Im zweiten Durchgang erhöhte die Reserve des TSV Ilshofen den Druck spürbar. Die Bemühungen wurden in der 72. Minute belohnt, als Jannis Schierle der Ausgleich gelang. Als sich bereits eine Punkteteilung abzeichnete, schlugen die Hausherren erneut zu. In der 87. Minute erzielte Nikola Brnic den viel umjubelten 2:1-Siegtreffer. Während Ilshofen die Partie moralisch stark drehte, stand Bühlertann trotz langer Führung am Ende mit leeren Händen da.
Sportfreunde DJK Bühlerzell – SGM Rosengarten 3:0
Die Sportfreunde DJK Bühlerzell feierten einen Heimerfolg, mussten jedoch bis kurz vor Schluss um die endgültige Entscheidung kämpfen. Den Grundstein legte Bastian Scheper, der die Hausherren in der 40. Minute mit 1:0 in Front brachte. Die SGM Rosengarten hielt die Begegnung lange Zeit offen und versuchte, zum Ausgleich zu kommen, doch die Bühlerzeller Defensive stand stabil. In den Schlussminuten sorgte die Heimelf schließlich für klare Verhältnisse. Marvin Köder (87.) und Michael Weikel (90.) schraubten das Ergebnis innerhalb kürzester Zeit auf 3:0 hoch. Damit belohnte sich Bühlerzell für eine konzentrierte Leistung bis zur letzten Minute, während Rosengarten in der Schlussphase den Zugriff verlor.
TSV Obersontheim II – TSV Vellberg 1:7
In Obersontheim erlebten die Anwesenden eine überaus einseitige Partie, in der der TSV Vellberg seine offensive Stärke eindrucksvoll unter Beweis stellte. Bereits zur Pause war die Begegnung nach Treffern von Jakob Giehl (12.), Tim Wedde (20.), Jannis Mütsch (24.) und Jona Wedde (32.) bei einem zwischenzeitlichen Anschlusstreffer durch Jannik Spitzenberger (23.) fast entschieden. Auch nach dem Seitenwechsel ließen die Gäste nicht locker. Daniel Köder erhöhte in der 62. Minute auf 1:5, bevor Kubilay Köksal mit einem späten Doppelpack in der 83. und 90. Minute den deutlichen 1:7-Endstand perfekt machte. Für die Reserve des TSV Obersontheim war es ein Tag zum Vergessen gegen eine hocheffektive Vellberger Mannschaft.
SC Steinbach-Comburg – TSV Sulzdorf 4:0
In dieser Begegnung wurde ein Spieler zum absoluten Matchwinner: Pascal Hopf prägte den Heimsieg des SC Steinbach-Comburg fast im Alleingang. Bereits in der 8. Minute eröffnete er den Torreigen. Nachdem es mit einer knappen Führung in die Kabinen gegangen war, drehte Hopf im zweiten Durchgang erneut auf. Mit zwei weiteren Treffern in der 58. und 65. Minute machte er seinen persönlichen Hattrick perfekt und sorgte für die Vorentscheidung. Den Schlusspunkt unter diese einseitige Partie setzte schließlich Karim Abu Dia in der 71. Minute zum 4:0-Endstand. Der TSV Sulzdorf fand an diesem Tag kein Mittel gegen die offensive Wucht der Hausherren und musste die Heimreise ohne Punkte antreten.
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TSV Gerabronn – TSV Dünsbach 2:4
In einer hochemotionalen Begegnung vor 113 Zuschauern erlebten die Zuschauer eine Schlussphase, die an Dramatik kaum zu überbieten war. Der TSV Gerabronn erwischte den besseren Start und ging bereits in der 7. Minute durch Lukas Moser mit 1:0 in Führung. Kurz vor dem Pausenpfiff gelang Jonathan Heynold (45.) jedoch der wichtige Ausgleich für die Gäste aus Dünsbach. Im zweiten Durchgang übernahm Dünsbach zunehmend die Spielkontrolle, was sich in der 75. Minute durch den Führungstreffer von Tim Nowak widerspiegelte. Die Schlussminuten entwickelten sich schließlich zu einem regelrechten Krimi: In der 89. Minute erhöhte erneut Nowak auf 1:3, woraufhin Cris Dumalski fast im Gegenzug per Foulelfmeter (89.) auf 2:3 verkürzte. Die endgültige Entscheidung fiel in der 90. Minute, als Dennis Hauber einen weiteren Foulelfmeter zum 2:4-Endstand verwandelte. In der hitzigen Nachspielzeit (93.) verlor die Heimelf zudem Tobias Pelzer (Gelb-Rot) und Matthias Erhardt (Rot), was den gebrauchten Tag für Gerabronn besiegelte.
TV Rot am See – FC Honhardt 3:1
Vor 100 Zuschauern entwickelte sich eine abwechslungsreiche Partie, die für den TV Rot am See zunächst unglücklich begann. Durch ein Eigentor von Luis Schüttler (11.) geriet die Heimelf früh mit 0:1 in Rückstand. Die Reaktion folgte jedoch prompt: Nur zwei Minuten später erzielte Julian Wacker (13.) den Ausgleich zum 1:1. In der 30. Minute hatte Sven Maier die große Chance zur Führung, scheiterte jedoch mit einem Foulelfmeter. Die Entscheidung in dieser umkämpften Begegnung fiel erst in der absoluten Schlussphase. Innerhalb von nur sechzig Sekunden stellten Benjamin Früh (80.) und Lars Köber (81.) das Ergebnis auf 3:1 und sorgten damit für einen hochemotionalen Heimsieg, den die Fans nach der turbulenten Anfangsphase ausgelassen feierten.
SSV Stimpfach – VfR Altenmünster 1:2
In Stimpfach sahen die Zuschauer ein enges Duell, in dem die Gäste aus Altenmünster am Ende das glücklichere Ende für sich hatten. Kaan Denizli brachte den VfR in der 35. Minute mit 0:1 in Front und markierte damit den Pausenstand. Der SSV Stimpfach kam motiviert aus der Kabine und belohnte sich in der 57. Minute durch den Ausgleichstreffer von Yannick Rein. Das Spiel stand in der Folge auf des Messers Schneide, doch erneut war es Kaan Denizli, der in der 69. Minute zur Stelle war und seinen zweiten Treffer zum 1:2 erzielte. In der verbleibenden Spielzeit verteidigte Altenmünster den knappen Vorsprung mit viel Leidenschaft und entführte die drei Punkte aus Stimpfach.
SpVgg Satteldorf II – SV Brettheim 9:1
Die Zuschauer in Satteldorf wurden Zeuge einer einseitigen Machtdemonstration, bei der die Reserve der SpVgg ein regelrechtes Offensivfeuerwerk abbrannte. Bereits zur Halbzeit war die Partie nach Toren von Chris Hofmann (12., 43.), Nils Hörle (14., FE), Simon Kouril (28.) und Chris Belesnai (41.) bei einem Gegentreffer von Levi Rohn (32.) mit 5:1 vorentschieden. Auch nach dem Seitenwechsel kannten die Hausherren keine Gnade. Bennet Pastorschak (59.) und ein Eigentor von Joschua Heißwolf (79.) schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe. In der Schlussphase krönte Michael Etzel den torreichen Nachmittag mit einem Doppelpack in der 82. und 89. Minute zum 9:1-Endstand. Für Brettheim war es ein Tag zum Vergessen, während die Satteldorfer ihre enorme Spielfreude unter Beweis stellten.
SpVgg Hengstfeld-Wallhausen – SpVgg Gammesfeld 0:2
In einer über weite Strecken taktisch geprägten Begegnung behielt die SpVgg Gammesfeld die Oberhand. Nach einer torlosen ersten Halbzeit, in der sich beide Mannschaften weitgehend neutralisierten, gelang Matthi Rohn in der 61. Minute der erlösende Führungstreffer für die Gäste. Hengstfeld-Wallhausen bemühte sich in der Folge um den Ausgleich, fand jedoch kaum eine Lücke im disziplinierten Abwehrverbund der Gammesfelder. In der 82. Minute sorgte schließlich Aaron Weber mit dem 0:2 für die endgültige Entscheidung. Gammesfeld verteidigte den Vorsprung konzentriert bis zum Schlusspfiff und sicherte sich so den Auswärtserfolg.
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