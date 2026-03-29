Ein Spielabbruch, Großer Alexander 7:3, Vellberg 7:1, Satteldorf 9:1

Kreisliga A2:

SV Allmersbach II – FC Viktoria Backnang 1:0

In Allmersbach sahen die Zuschauer eine Partie, die bis in die Schlussminuten hinein auf Messers Schneide stand. Beide Mannschaften begegneten sich über die gesamte Spielzeit auf Augenhöhe und neutralisierten sich weitgehend im Mittelfeld, wodurch klare Torchancen auf beiden Seiten Seltenheit besaßen. Als sich die Zuschauer bereits auf eine torlose Punkteteilung eingestellt hatten, schlug der SV Allmersbach II doch noch zu. In der 89. Minute markierte Marco Mergenthaler den entscheidenden Treffer zum 1:0. Die Zeit reichte für den FC Viktoria Backnang nicht mehr aus, um eine Antwort zu finden. Während die Hausherren diesen späten Erfolg ausgiebig feierten, blieb für die Gäste die Enttäuschung über einen sicher geglaubten Punktgewinn, der ihnen in letzter Sekunde entrissen wurde.

SV Steinbach – Spvgg Kleinaspach/Allmersbach 3:1

Der SV Steinbach konnte sich in einer umkämpften Begegnung gegen die Spielvereinigung Kleinaspach/Allmersbach durchsetzen. Die Hausherren erwischten den besseren Start und gingen bereits in der 9. Minute durch Marius Seitter mit 1:0 in Führung. Die Gäste ließen sich davon jedoch nicht beirren und fanden schnell zurück ins Spiel, was in der 17. Minute durch den Ausgleichstreffer von Christian Marino belohnt wurde. Im zweiten Durchgang erhöhte Steinbach den Druck. In der 63. Minute erzielte Thilo Gruber das wichtige 2:1. Die Spvgg versuchte in der Schlussphase noch einmal alles, um zum Ausgleich zu kommen, doch die Steinbacher Defensive stand stabil. In der 90. Minute sorgte Diellor Shabani mit dem Treffer zum 3:1 für die endgültige Entscheidung und besiegelte den Heimsieg.

Großer Alexander Backnang – SGM TSV Althütte/TSV Sechselberg 7:3

In Backnang erlebten die Anwesenden ein außergewöhnliches Torfestival, das vor allem durch die individuelle Klasse eines Spielers geprägt war. Alain Haddad eröffnete in der 8. Minute den Torreigen, bevor Said Abdulrahman (11.) und erneut Haddad (36.) für eine komfortable 3:0-Pausenführung sorgten. Kurz nach dem Seitenwechsel schwächten sich die Gäste selbst, als Sven Kaltenthaler (48.) die Gelb-Rote Karte sah. Zwar verkürzte Tim Stein in der 51. Minute auf 3:1, doch Cem Johannigmann stellte nur sechzig Sekunden später den alten Abstand wieder her. Danach folgte die große Show von Alain Haddad, der mit drei weiteren Treffern (57., 64., 68.) sein persönliches Torkonto auf insgesamt fünf Tore schraubte. In der Schlussphase betrieb die SGM durch Tim Weik (84.) und erneut Tim Stein (86.) noch Ergebniskosmetik, am deutlichen Erfolg des Großen Alexander gab es jedoch nichts mehr zu rütteln.

FV Sulzbach/Murr – SK Fichtenberg 3:1

In einer lange Zeit offenen Begegnung sicherte sich der FV Sulzbach/Murr erst in den Schlussminuten den Heimsieg. Die Gastgeber gingen in der 30. Minute durch Radomir Simeonov Stanchev mit 1:0 in Führung, was gleichzeitig den Halbzeitstand markierte. Der SK Fichtenberg kam motiviert aus der Kabine und belohnte sich in der 58. Minute mit dem Ausgleich durch Nicolas Schmiedt. In der Folge entwickelte sich eine hochemotionale Schlussphase, in der beide Teams den Sieg erzwingen wollten. Zum Matchwinner avancierte schließlich Eduard Erdel, der in der 85. Minute zur erneuten Führung traf und in der 89. Minute mit seinem zweiten Treffer zum 3:1 den Deckel auf die Partie machte.

VfR Murrhardt – FC Welzheim 0:0

In Murrhardt sahen die Zuschauer eine torlose Begegnung, die vor allem von der taktischen Disziplin beider Abwehrreihen geprägt war. Über die gesamte Spielzeit hinweg schenkten sich beide Mannschaften keinen Zentimeter Boden, doch der entscheidende Impuls im Offensivspiel fehlte auf beiden Seiten. Während der VfR Murrhardt bemüht war, das Spiel zu machen, verlegte sich der FC Welzheim auf eine kompakte Defensive und gelegentliche Nadelstiche. Da jedoch keine der beiden Mannschaften ihre Gelegenheiten konsequent zu Ende spielte, blieb es am Ende beim Unentschieden. Beide Teams nehmen somit einen Punkt mit, wobei die Offensivabteilungen an diesem Tag gegen die gut organisierten Hintermannschaften einen schweren Stand hatten.

SGM Erbstetten/TSG Backnang II – TSV Sulzbach-Laufen 1:1

Die Spielgemeinschaft aus Erbstetten und Backnang II musste sich gegen den TSV Sulzbach-Laufen mit einer Punkteteilung begnügen. Die Partie begann für die Hausherren vielversprechend, als Ibrahim Iseni bereits in der 6. Minute den Führungstreffer erzielte. Die SGM versuchte, diesen Vorsprung zu verwalten und auf einen zweiten Treffer zu drängen, doch die Gäste aus Sulzbach-Laufen blieben stets gefährlich. In der 37. Minute gelang Lucas Bohn der Ausgleich zum 1:1. Im zweiten Spielabschnitt suchten beide Mannschaften leidenschaftlich nach der Entscheidung, doch trotz einiger intensiver Phasen fielen keine weiteren Tore mehr. So blieb es beim Unentschieden, das den harten Kampf beider Teams widerspiegelte.

FSV Weiler zum Stein – TSC Murrhardt abgebrochen

Die Begegnung zwischen dem FSV Weiler zum Stein und dem TSC Murrhardt wurde abgebrochen. Nähere Infos dazu gibt es hier.