Ein Spielabbruch, Germania Berge siegt 9:0, LSV Neustadt glänzt

Vor 169 Zuschauern sicherte sich der SV Ziesar 31 einen knappen Heimsieg. Christian Burstyn brachte die Gastgeber in der 22. Minute mit 1:0 in Führung. Die Antwort der SG Michendorf II folgte jedoch schnell, als Marc Antonio Tönse in der 27. Minute zum 1:1 ausglich. Lange deutete vieles auf eine Punkteteilung hin, ehe Sebastian Stephan in der 76. Minute den entscheidenden Treffer zum 2:1-Endstand erzielte.

Vor 100 Zuschauern feierte der SV Germania 90 Berge einen Kantersieg. Lennard Amadou Ngouh brachte die Gäste in der 40. Minute in Führung, Kevin Lösch erhöhte kurz vor der Pause in der 45. Minute auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel traf Lennard Amadou Ngouh in der 55. Minute erneut. Florian Krusemark (61.) und Stefan Rackwitz (65.) bauten den Vorsprung weiter aus. Kevin Lösch erzielte in der 69. Minute das 6:0. In der Schlussphase war Stefan Rackwitz nicht mehr zu stoppen: Er traf in der 77., 82. und 84. Minute und schnürte damit einen Viererpack zum 9:0-Endstand.

BSG Stahl Brandenburg II – RSV Eintracht 1949 II 2:0

Die BSG Stahl Brandenburg II setzte sich vor 44 Zuschauern mit 2:0 durch. Leonard Koppe brachte die Gastgeber kurz vor der Pause in der 43. Minute in Führung. Auch nach dem Seitenwechsel blieb er der entscheidende Mann und erhöhte in der 58. Minute mit seinem zweiten Treffer auf 2:0. Dabei blieb es bis zum Schlusspfiff.

Bredower SV 47 – FSV 95 Ketzin/Falkenrehde abgebrochen

Die Partie zwischen dem Bredower SV 47 und dem FSV 95 Ketzin/Falkenrehde wurde abgebrochen.

SG Geltow – FSV Babelsberg 74 II 0:2

Vor 52 Zuschauern nahm der FSV Babelsberg 74 II die drei Punkte mit. Moritz Loos brachte die Gäste bereits in der 15. Minute mit 1:0 in Führung. Die SG Geltow hielt die Partie lange offen, musste jedoch in der Schlussphase den zweiten Treffer hinnehmen. Lasse Kybelka sorgte in der 81. Minute mit dem 2:0 für die Entscheidung.

SG Eintracht Friesack – Fortuna Babelsberg II 0:5

Fortuna Babelsberg II zeigte vor 56 Zuschauern eine überzeugende Vorstellung. Niclas Donatz traf bereits in der 3. Minute zur frühen Führung. Anton Stoppa erhöhte in der 28. Minute, ehe Lucas Troschinski in der 37. Minute das 3:0 erzielte. Nach der Pause schnürte Niclas Donatz in der 68. Minute seinen Doppelpack. Den Schlusspunkt setzte Adrian Maurice Manzke mit seinem Treffer in der 88. Minute zum 5:0-Endstand.

Werderaner FC Viktoria 1920 II – SpG Groß Glienicke/Seeburg 0:1

Vor 40 Zuschauern entschied ein früher Treffer die Begegnung zugunsten der Gäste. Maurice Koller erzielte bereits in der 22. Minute das Tor des Tages für die SpG Groß Glienicke/Seeburg. Der Werderaner FC Viktoria 1920 II fand anschließend keinen Weg mehr zum Ausgleich, sodass die Gäste einen knappen 1:0-Erfolg mitnahmen.

SG Blau-Weiß Pessin – SV Dallgow 47 1:1

Vor 100 Zuschauern trennten sich die SG Blau-Weiß Pessin und der SV Dallgow 47 mit einem Remis. Lange Zeit fielen keine Tore, ehe Hugo Alexander Zerbe die Gastgeber in der 73. Minute mit 1:0 in Führung brachte. Die Freude währte jedoch nur kurz, denn Florian Thamm glich bereits in der 77. Minute zum 1:1-Endstand aus. Beide Teams mussten sich damit die Punkte teilen.