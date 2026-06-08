 2026-06-03T09:07:03.210Z

Allgemeines

Ein Spielabbruch, Germania Berge siegt 9:0, LSV Neustadt glänzt

Was war in der Kreisoberliga Havelland und in der Kreisoberliga Niederlausitz los?

von red · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Lutz Knüpfer

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KOL Niederlausitz
KOL Havelland
Tschernitz
LSV Neustadt
SV Wacker 09 II

In der Kreisoberliga Havelland und in der Kreisoberliga Niederlausitz war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.

Kreisoberliga Havelland

SV Ziesar 31 – SG Michendorf II 2:1

Vor 169 Zuschauern sicherte sich der SV Ziesar 31 einen knappen Heimsieg. Christian Burstyn brachte die Gastgeber in der 22. Minute mit 1:0 in Führung. Die Antwort der SG Michendorf II folgte jedoch schnell, als Marc Antonio Tönse in der 27. Minute zum 1:1 ausglich. Lange deutete vieles auf eine Punkteteilung hin, ehe Sebastian Stephan in der 76. Minute den entscheidenden Treffer zum 2:1-Endstand erzielte.

SV Kloster Lehnin – SV Germania 90 Berge 0:9

Vor 100 Zuschauern feierte der SV Germania 90 Berge einen Kantersieg. Lennard Amadou Ngouh brachte die Gäste in der 40. Minute in Führung, Kevin Lösch erhöhte kurz vor der Pause in der 45. Minute auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel traf Lennard Amadou Ngouh in der 55. Minute erneut. Florian Krusemark (61.) und Stefan Rackwitz (65.) bauten den Vorsprung weiter aus. Kevin Lösch erzielte in der 69. Minute das 6:0. In der Schlussphase war Stefan Rackwitz nicht mehr zu stoppen: Er traf in der 77., 82. und 84. Minute und schnürte damit einen Viererpack zum 9:0-Endstand.

BSG Stahl Brandenburg II – RSV Eintracht 1949 II 2:0

Die BSG Stahl Brandenburg II setzte sich vor 44 Zuschauern mit 2:0 durch. Leonard Koppe brachte die Gastgeber kurz vor der Pause in der 43. Minute in Führung. Auch nach dem Seitenwechsel blieb er der entscheidende Mann und erhöhte in der 58. Minute mit seinem zweiten Treffer auf 2:0. Dabei blieb es bis zum Schlusspfiff.

Bredower SV 47 – FSV 95 Ketzin/Falkenrehde abgebrochen

Die Partie zwischen dem Bredower SV 47 und dem FSV 95 Ketzin/Falkenrehde wurde abgebrochen.

SG Geltow – FSV Babelsberg 74 II 0:2

Vor 52 Zuschauern nahm der FSV Babelsberg 74 II die drei Punkte mit. Moritz Loos brachte die Gäste bereits in der 15. Minute mit 1:0 in Führung. Die SG Geltow hielt die Partie lange offen, musste jedoch in der Schlussphase den zweiten Treffer hinnehmen. Lasse Kybelka sorgte in der 81. Minute mit dem 2:0 für die Entscheidung.

SG Eintracht Friesack – Fortuna Babelsberg II 0:5

Fortuna Babelsberg II zeigte vor 56 Zuschauern eine überzeugende Vorstellung. Niclas Donatz traf bereits in der 3. Minute zur frühen Führung. Anton Stoppa erhöhte in der 28. Minute, ehe Lucas Troschinski in der 37. Minute das 3:0 erzielte. Nach der Pause schnürte Niclas Donatz in der 68. Minute seinen Doppelpack. Den Schlusspunkt setzte Adrian Maurice Manzke mit seinem Treffer in der 88. Minute zum 5:0-Endstand.

Werderaner FC Viktoria 1920 II – SpG Groß Glienicke/Seeburg 0:1

Vor 40 Zuschauern entschied ein früher Treffer die Begegnung zugunsten der Gäste. Maurice Koller erzielte bereits in der 22. Minute das Tor des Tages für die SpG Groß Glienicke/Seeburg. Der Werderaner FC Viktoria 1920 II fand anschließend keinen Weg mehr zum Ausgleich, sodass die Gäste einen knappen 1:0-Erfolg mitnahmen.

SG Blau-Weiß Pessin – SV Dallgow 47 1:1

Vor 100 Zuschauern trennten sich die SG Blau-Weiß Pessin und der SV Dallgow 47 mit einem Remis. Lange Zeit fielen keine Tore, ehe Hugo Alexander Zerbe die Gastgeber in der 73. Minute mit 1:0 in Führung brachte. Die Freude währte jedoch nur kurz, denn Florian Thamm glich bereits in der 77. Minute zum 1:1-Endstand aus. Beide Teams mussten sich damit die Punkte teilen.

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Kreisoberliga Niederlausitz

BSV Chemie Tschernitz – SV Borussia 09 Welzow 1:5

Der SV Borussia 09 Welzow setzte sich auswärts deutlich durch. Paul Jentsch brachte die Gäste bereits in der 10. Minute mit 1:0 in Führung. Elias Rothe erhöhte in der 19. Minute, ehe Carlo Ramon Knothe nur zwei Minuten später das 3:0 erzielte. Kurz vor der Pause verkürzte Rene Mettke in der 44. Minute für den BSV Chemie Tschernitz. Die Antwort ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Tom Hoffmann traf in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+3) zum 4:1 und legte unmittelbar nach Wiederbeginn in der 46. Minute mit seinem zweiten Treffer zum 5:1-Endstand nach.

SpG Drebkau/Kausche – FSV Viktoria 1897 Cottbus 4:1

Vor 89 Zuschauern feierte die SpG Drebkau/Kausche einen Heimsieg. Manuel Rehn brachte die Gastgeber in der 24. Minute in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Carlos Kanter in der 43. Minute auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel verkürzte Niklas Kiesow in der 56. Minute für den FSV Viktoria 1897 Cottbus. Die entscheidende Szene folgte in der 60. Minute: Manuel Rehn verwandelte einen Foulelfmeter zum 3:1, während Leonard Lauke auf Seiten der Gäste die Rote Karte sah. Rico Schwallach stellte in der 77. Minute den 4:1-Endstand her.

LSV Neustadt/Spree – FSV Spremberg 1895 8:0

Vor 34 Zuschauern gelang dem LSV Neustadt/Spree ein eindrucksvoller Kantersieg. Tim Reichl eröffnete den Torreigen bereits in der 6. Minute. Luca-Simon Dönnicke erhöhte in der 38. Minute, ehe Lennox Jay Schurmann in der 40. Minute das 3:0 nachlegte. Noch vor der Pause traf Gracjan Arkuszewski in der 45. Minute zum 4:0. Nach dem Seitenwechsel schnürte Arkuszewski in der 53. Minute seinen Doppelpack. Philipp Seddig (58.), Lukasz Machinka (70.) und Alex Grosa (88.) sorgten anschließend für den deutlichen 8:0-Endstand.

SpG Briesen/Dissen – SV Wacker 09 Ströbitz II 2:1

Lange Zeit sah es nach einem Auswärtserfolg des SV Wacker 09 Ströbitz II aus. Arthur Pelz brachte die Gäste in der 70. Minute mit 1:0 in Führung. Die SpG Briesen/Dissen zeigte jedoch eine starke Schlussphase. Udo Preusche gelang in der 80. Minute der Ausgleich, ehe Carl Grafe fünf Minuten später mit seinem Treffer in der 85. Minute die Partie komplett drehte und den 2:1-Heimsieg sicherte.

SpG Kahren/Laubsdorf – 1. FC Guben II 1:1

Die Zuschauer sahen einen schnellen Schlagabtausch in der Anfangsphase. Severin Falk brachte den 1. FC Guben II bereits in der 11. Minute in Führung. Die Antwort der Gastgeber folgte praktisch im Gegenzug: Martin Rodriguez erzielte in der 12. Minute den Ausgleich zum 1:1. Weitere Treffer fielen anschließend nicht mehr, sodass beide Mannschaften die Punkte teilten.

SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus – SV Eiche Branitz 1:0

In einer engen Begegnung fiel die Entscheidung kurz nach der Pause. Tim Koal erzielte in der 48. Minute den einzigen Treffer des Tages und sicherte der SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus damit einen knappen 1:0-Heimerfolg gegen den SV Eiche Branitz.

SpG Groß Kölzig/Gahry/Döbern – VfB Cottbus 97 3:0

Vor 256 Zuschauern setzte sich die SpG Groß Kölzig/Gahry/Döbern souverän durch. Nach einer torlosen ersten Stunde brachte Stephan Klengel die Gastgeber in der 60. Minute in Führung. Pascal Marko sorgte anschließend innerhalb weniger Minuten für die Entscheidung. Er traf zunächst in der 68. Minute zum 2:0 und erhöhte nur vier Minuten später in der 72. Minute auf 3:0.

SV Fichte Kunersdorf – SG Blau-Weiß Schorbus 1:1

Vor 100 Zuschauern trennten sich der SV Fichte Kunersdorf und die SG Blau-Weiß Schorbus mit einem Remis. Franz Born brachte die Gastgeber in der 20. Minute in Führung. Die Gäste blieben jedoch im Spiel und kamen durch Max Krause in der 68. Minute zum Ausgleich. Weitere Tore fielen nicht mehr, sodass die Begegnung 1:1 endete.

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