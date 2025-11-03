Ein Spielabbruch, FC Neenstetten mit 8:1-Schützenfest, Spielabsagen

Kreisliga A2:
SV Lonsee – TSV Bernstadt 5:4
Was für ein Spektakel in Lonsee! Neun Tore, zwei Doppelpacker und ein Spiel, das kaum spannender hätte verlaufen können. Lukas Jehle brachte die Gäste in der 21. Minute in Führung, doch Felix Stammler (25.) und Simon Wörz (30.) drehten die Partie schnell. Jonas Mayer glich in der 36. Minute zum 2:2 aus, ehe Lonsee nach der Pause erneut aufdrehte. Tom Seibold (54.) und Simon Wörz (60.) sorgten für das 4:2, bevor Finn Bückle (71.) und wiederum Jehle (86.) noch einmal für Spannung sorgten. Den Schlusspunkt setzte erneut Simon Wörz (75.) – Lonsee siegte verdient mit 5:4 in einem Offensivfeuerwerk. Bernstadts Simon Schmid sah in der Schlussminute Gelb-Rot.
TSV Berghülen – SGM Albeck/Göttingen abgebrochen
Die Begegnung zwischen dem TSV Berghülen und der SGM Albeck/Göttingen wurde abgebrochen. Nähere Infos dazu gibt es hier.
TSV Bermaringen – SV Thalfingen 3:1
Ein intensives Spiel, das mit einer frühen Roten Karte Fahrt aufnahm: Thalfingens Hannes Zanker musste bereits in der 12. Minute nach einer Notbremse vom Platz. Kurz zuvor hatte Nelson Waffo (10.) die Gäste in Führung gebracht, doch Bermaringen antwortete postwendend – Ruben Rieck verwandelte in der 13. Minute einen Handelfmeter zum 1:1. In der Schlussphase war es Alexander Peter, der mit Treffern in der 85. und 90.+5 Minute den 3:1-Heimsieg perfekt machte.
SV Asselfingen – TSV Westerstetten 2:2
Ein umkämpftes Duell mit vielen Emotionen und zwei Platzverweisen. Daniel Mannes brachte den SV Asselfingen in der 17. Minute in Front, Fabio Höhe glich in der 32. Minute aus. Kurz vor der Pause traf Murat Emre Günes per Foulelfmeter (45.) zum 1:2. Doch Gabriel Friedrich sorgte in der 70. Minute für den verdienten Ausgleich. Beide Teams beendeten das Spiel nicht vollzählig: Jonas Uhl (62.) und Francesco Ganci (90.) sahen Gelb-Rot.
FC Neenstetten – SV Fortuna Ballendorf 8:1
Ein echtes Schützenfest in Neenstetten! Jannik Leibing eröffnete früh (8.), Tom Schneider (14.) und Jannis Hauser (34.) legten nach. Zwar verkürzte Matthias Bayer (36.), doch Neenstetten blieb gnadenlos: Gerwin Ulmer (38.), erneut Leibing per Foulelfmeter (42.), sowie ein Doppelpack von Sebastian Häge (56., 65.) und ein spätes Tor von Jannis Hauser (89.) machten den 8:1-Kantersieg perfekt.
SV Oberelchingen – TSV Pfuhl 0:1
Ein enges Spiel entschied ein einzelner Treffer: Simon Roth erzielte in der 63. Minute das Tor des Tages für die Gäste aus Pfuhl. Oberelchingen versuchte alles, blieb aber erfolglos – ein klassischer Arbeitssieg für den TSV.
TSG Söflingen – SV Nersingen 3:2
Auch in Söflingen wurde es spannend: Bereits in der 3. Minute traf Rafael Glöggler zur Führung, doch Thomas Hochrein (11.) glich umgehend aus. Nur eine Minute später stellte Moritz Fichter den alten Abstand wieder her (12.). Nersingen kam in der 75. Minute durch Niklas Junginger erneut zurück, ehe Pascal Bayer in der 85. Minute den umjubelten Siegtreffer für die TSG markierte.
SV Weidenstetten – SGM FKV/TSV Neu-Ulm II 2:5
Die Gäste zeigten sich von Beginn an eiskalt: Sead Kapetanovic (18.) und Henry Tedum Paago (22.) stellten früh auf 0:2, Ademin Hadzic erhöhte per Handelfmeter (45.) zum 0:3. Nach der Pause kamen die Gastgeber durch Jonas Wittlinger (55.) und Patrick Ridder (80., Foulelfmeter) heran, doch Paago (83.) und Hadzic (89.) machten alles klar. Bitter für Weidenstetten: Patrick Ridder scheiterte in der 90. Minute mit einem weiteren Foulelfmeter.