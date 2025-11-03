 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
– Foto: Wolfgang Seruset

Ein Spielabbruch, FC Neenstetten mit 8:1-Schützenfest, Spielabsagen

Was war in den Staffeln der Kreisliga A im Bezirk Donau/Iller los?

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Donau/Iller war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

Kreisliga A1:

RSV Ermingen – TSV Blaubeuren 2:3
Ein spannendes und torreiches Duell in Ermingen, das bis zur letzten Minute offen blieb. Tobias Söll brachte die Gäste in der 55. Minute mit 1:0 in Führung, doch Simon Hinkl glich nur zwei Minuten später (57.) aus. Der TSV Blaubeuren schlug durch Sven Schindler in der 75. Minute zurück, ehe Jannik Mayer per Foulelfmeter (81.) erneut egalisierte. Als alles nach einem Unentschieden aussah, traf Jan Gruhler in der 90. Minute zum 3:2-Sieg für Blaubeuren – ein bitterer Schlusspunkt für den RSV Ermingen.

SSG Ulm 99 II – SG Altheim 0:2
Die Gäste aus Altheim legten einen konzentrierten Auftritt hin. Jens Stimpfle traf schon früh in der 7. Minute zur Führung. Danach hielt Ulm gut dagegen, ohne jedoch zwingend zu werden. In der Nachspielzeit (90.+3) verwandelte Johannes Rech einen Foulelfmeter und machte den 2:0-Auswärtssieg perfekt.

TSV Einsingen – SV Niederhofen 3:0
Der TSV Einsingen dominierte von Beginn an und ging durch Armin Sassmann in der 3. Minute früh in Führung. Matthäus Fuger erhöhte in der 26. Minute, ehe erneut Sassmann in der 50. Minute für den 3:0-Endstand sorgte. Eine souveräne Vorstellung und ein klarer Heimerfolg.

SG Oberdischingen/Ersingen – SG Griesingen abgesagt
Das geplante Spiel zwischen der SG Oberdischingen/Ersingen und der SG Griesingen wurde abgesagt.

TSV Türkgücü Ehingen – SGM Schmiechtal/Alb 2:5
Eine torreiche Partie mit vielen Wendungen: Michael Müller brachte die Gäste mit einem Hattrick (7., 30., 40. per Foulelfmeter) klar in Front. Türkgücü kämpfte sich zurück – Hakan Babaoglu (54.) und Yunus Kilic (65., Foulelfmeter) verkürzten. Doch Schmiechtal/Alb blieb eiskalt und machte durch Julian Lock (75.) und Andre Kley (80.) alles klar.

SV Ringingen – SC Heroldstatt abgesagt
Die Begegnung zwischen dem SV Ringingen und dem SC Heroldstatt fand nicht statt.

FV Schelklingen-Hausen – SV Pappelau-Beiningen 0:1
Ein früher Treffer entschied die Partie: Agon Hehl erzielte in der 13. Minute das Tor des Tages für den SV Pappelau-Beiningen. Die Gastgeber fanden keine Mittel gegen die stabile Defensive der Gäste und mussten sich knapp geschlagen geben.

Kreisliga A2:

SV Lonsee – TSV Bernstadt 5:4
Was für ein Spektakel in Lonsee! Neun Tore, zwei Doppelpacker und ein Spiel, das kaum spannender hätte verlaufen können. Lukas Jehle brachte die Gäste in der 21. Minute in Führung, doch Felix Stammler (25.) und Simon Wörz (30.) drehten die Partie schnell. Jonas Mayer glich in der 36. Minute zum 2:2 aus, ehe Lonsee nach der Pause erneut aufdrehte. Tom Seibold (54.) und Simon Wörz (60.) sorgten für das 4:2, bevor Finn Bückle (71.) und wiederum Jehle (86.) noch einmal für Spannung sorgten. Den Schlusspunkt setzte erneut Simon Wörz (75.) – Lonsee siegte verdient mit 5:4 in einem Offensivfeuerwerk. Bernstadts Simon Schmid sah in der Schlussminute Gelb-Rot.

TSV Berghülen – SGM Albeck/Göttingen abgebrochen
Die Begegnung zwischen dem TSV Berghülen und der SGM Albeck/Göttingen wurde abgebrochen. Nähere Infos dazu gibt es hier.

TSV Bermaringen – SV Thalfingen 3:1
Ein intensives Spiel, das mit einer frühen Roten Karte Fahrt aufnahm: Thalfingens Hannes Zanker musste bereits in der 12. Minute nach einer Notbremse vom Platz. Kurz zuvor hatte Nelson Waffo (10.) die Gäste in Führung gebracht, doch Bermaringen antwortete postwendend – Ruben Rieck verwandelte in der 13. Minute einen Handelfmeter zum 1:1. In der Schlussphase war es Alexander Peter, der mit Treffern in der 85. und 90.+5 Minute den 3:1-Heimsieg perfekt machte.

SV Asselfingen – TSV Westerstetten 2:2
Ein umkämpftes Duell mit vielen Emotionen und zwei Platzverweisen. Daniel Mannes brachte den SV Asselfingen in der 17. Minute in Front, Fabio Höhe glich in der 32. Minute aus. Kurz vor der Pause traf Murat Emre Günes per Foulelfmeter (45.) zum 1:2. Doch Gabriel Friedrich sorgte in der 70. Minute für den verdienten Ausgleich. Beide Teams beendeten das Spiel nicht vollzählig: Jonas Uhl (62.) und Francesco Ganci (90.) sahen Gelb-Rot.

FC Neenstetten – SV Fortuna Ballendorf 8:1
Ein echtes Schützenfest in Neenstetten! Jannik Leibing eröffnete früh (8.), Tom Schneider (14.) und Jannis Hauser (34.) legten nach. Zwar verkürzte Matthias Bayer (36.), doch Neenstetten blieb gnadenlos: Gerwin Ulmer (38.), erneut Leibing per Foulelfmeter (42.), sowie ein Doppelpack von Sebastian Häge (56., 65.) und ein spätes Tor von Jannis Hauser (89.) machten den 8:1-Kantersieg perfekt.

SV Oberelchingen – TSV Pfuhl 0:1
Ein enges Spiel entschied ein einzelner Treffer: Simon Roth erzielte in der 63. Minute das Tor des Tages für die Gäste aus Pfuhl. Oberelchingen versuchte alles, blieb aber erfolglos – ein klassischer Arbeitssieg für den TSV.

TSG Söflingen – SV Nersingen 3:2
Auch in Söflingen wurde es spannend: Bereits in der 3. Minute traf Rafael Glöggler zur Führung, doch Thomas Hochrein (11.) glich umgehend aus. Nur eine Minute später stellte Moritz Fichter den alten Abstand wieder her (12.). Nersingen kam in der 75. Minute durch Niklas Junginger erneut zurück, ehe Pascal Bayer in der 85. Minute den umjubelten Siegtreffer für die TSG markierte.

SV Weidenstetten – SGM FKV/TSV Neu-Ulm II 2:5
Die Gäste zeigten sich von Beginn an eiskalt: Sead Kapetanovic (18.) und Henry Tedum Paago (22.) stellten früh auf 0:2, Ademin Hadzic erhöhte per Handelfmeter (45.) zum 0:3. Nach der Pause kamen die Gastgeber durch Jonas Wittlinger (55.) und Patrick Ridder (80., Foulelfmeter) heran, doch Paago (83.) und Hadzic (89.) machten alles klar. Bitter für Weidenstetten: Patrick Ridder scheiterte in der 90. Minute mit einem weiteren Foulelfmeter.

Kreisliga A3:

SG TSV Buch/Obenhausen II – SGM Ingstetten/Schießen 1:3
Die Gäste aus Ingstetten/Schießen feierten einen Auswärtserfolg. Samuel Gerstlauer brachte die SGM in der 21. Minute mit 1:0 in Führung. Kurz vor der Pause gelang Fabian Mertens (43.) der Ausgleich für die Hausherren. Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Gäste wieder die Kontrolle – Michael Harder traf in der 53. Minute zum 2:1. In der Nachspielzeit (90.+4) sorgte Maximilian Gauder mit dem 3:1 für die Entscheidung.

SC Staig II – TSF Ludwigsfeld 2:0
Der SC Staig II zeigte eine konzentrierte Leistung und sicherte sich drei Punkte. Nach einer torlosen ersten Hälfte eröffnete Philipp Strobel in der 54. Minute den Torreigen. Robin Häußler erhöhte in der Schlussminute (90.) auf 2:0 und machte damit alles klar. In der Nachspielzeit sah Heiko Schwabauer (91.) von den Gästen noch die Rote Karte – ein bitteres Ende für Ludwigsfeld.

TSV Regglisweiler – TSV Holzheim abgesagt
Die Begegnung zwischen dem TSV Regglisweiler und dem TSV Holzheim wurde abgesagt.

FV Altenstadt – SSV Illerberg/Thal 1:3
Der FV Altenstadt startete stark in die Partie und ging durch Marco Enderle bereits in der 12. Minute in Führung. Doch kurz vor der Pause (44.) glich Dominik Strobel aus. Nach dem Seitenwechsel drehte der SSV das Spiel komplett: Zlatko Osmanovic traf in der 48. Minute zur Führung, ehe Jannik Groß in der Nachspielzeit (90.+3) den 3:1-Endstand besiegelte.

Aufrufe: 03.11.2025, 19:30 Uhr
