Ein Spielabbruch, FC Neenstetten mit 8:1-Schützenfest, Spielabsagen

RSV Ermingen – TSV Blaubeuren 2:3

Ein spannendes und torreiches Duell in Ermingen, das bis zur letzten Minute offen blieb. Tobias Söll brachte die Gäste in der 55. Minute mit 1:0 in Führung, doch Simon Hinkl glich nur zwei Minuten später (57.) aus. Der TSV Blaubeuren schlug durch Sven Schindler in der 75. Minute zurück, ehe Jannik Mayer per Foulelfmeter (81.) erneut egalisierte. Als alles nach einem Unentschieden aussah, traf Jan Gruhler in der 90. Minute zum 3:2-Sieg für Blaubeuren – ein bitterer Schlusspunkt für den RSV Ermingen.

SSG Ulm 99 II – SG Altheim 0:2

Die Gäste aus Altheim legten einen konzentrierten Auftritt hin. Jens Stimpfle traf schon früh in der 7. Minute zur Führung. Danach hielt Ulm gut dagegen, ohne jedoch zwingend zu werden. In der Nachspielzeit (90.+3) verwandelte Johannes Rech einen Foulelfmeter und machte den 2:0-Auswärtssieg perfekt.

TSV Einsingen – SV Niederhofen 3:0

Der TSV Einsingen dominierte von Beginn an und ging durch Armin Sassmann in der 3. Minute früh in Führung. Matthäus Fuger erhöhte in der 26. Minute, ehe erneut Sassmann in der 50. Minute für den 3:0-Endstand sorgte. Eine souveräne Vorstellung und ein klarer Heimerfolg.

SG Oberdischingen/Ersingen – SG Griesingen abgesagt

Das geplante Spiel zwischen der SG Oberdischingen/Ersingen und der SG Griesingen wurde abgesagt.

TSV Türkgücü Ehingen – SGM Schmiechtal/Alb 2:5

Eine torreiche Partie mit vielen Wendungen: Michael Müller brachte die Gäste mit einem Hattrick (7., 30., 40. per Foulelfmeter) klar in Front. Türkgücü kämpfte sich zurück – Hakan Babaoglu (54.) und Yunus Kilic (65., Foulelfmeter) verkürzten. Doch Schmiechtal/Alb blieb eiskalt und machte durch Julian Lock (75.) und Andre Kley (80.) alles klar.

SV Ringingen – SC Heroldstatt abgesagt

Die Begegnung zwischen dem SV Ringingen und dem SC Heroldstatt fand nicht statt.

FV Schelklingen-Hausen – SV Pappelau-Beiningen 0:1

Ein früher Treffer entschied die Partie: Agon Hehl erzielte in der 13. Minute das Tor des Tages für den SV Pappelau-Beiningen. Die Gastgeber fanden keine Mittel gegen die stabile Defensive der Gäste und mussten sich knapp geschlagen geben.