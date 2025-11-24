Ein Spielabbruch, FC Kirchheim dreht auf und einige Spielabsagen

SV Ebersbach/Fils II – TSV Ottenbach 2:1

Ein packendes Spiel, das bis tief in die Nachspielzeit offen blieb. Ottenbach erwischte den besseren Start und ging früh durch Marius Raindl in der 12. Minute in Führung. Doch die Antwort der Hausherren kam prompt: Lars Keller stellte nur drei Minuten später auf 1:1. Beide Mannschaften begegneten sich danach mit viel Einsatz, jedoch ohne zwingende Durchschlagskraft. Als vieles auf ein Remis hindeutete, schlug Ebersbach in der 90.+4 Minute doch noch zu – Nick Sihler sorgte für einen vielumjubelten späten Siegtreffer.

SSV Göppingen – KSG Eislingen 1:2

Eislingen legte früh die Basis für den Auswärtssieg: Bereits in der 3. Minute traf Till Scheurer zur Führung. In der 24. Minute erhöhte Samil Gün per Foulelfmeter auf 0:2. Göppingen steigerte sich im zweiten Durchgang deutlich und kam durch Matai Tulgar in der 76. Minute zum Anschlusstreffer. Trotz einer starken Schlussphase der Gastgeber brachte Eislingen die knappe Führung über die Zeit.

FTSV Kuchen – TSGV Albershausen

Das Spiel wurde abgesagt.

TSV Wäschenbeuren – TV Deggingen 4:0

Wäschenbeuren zeigte sich von Beginn an dominant und belohnte sich früh: Lukas Fuchs traf bereits in der 4. Minute. Andreas Digel erhöhte in der 22. Minute auf 2:0, womit die Richtung der Partie klar war. Deggingen fand offensiv kaum Mittel. In der Schlussphase legten die Gastgeber durch Alexander Knab (80.) und Sven Lechleitner (83.) zwei weitere Treffer nach und feierten einen souveränen Heimsieg.

1. FC Rechberghausen – TV Altenstadt 0:1

Vor nur 15 Zuschauern entwickelte sich ein intensives und enges Spiel. Beide Teams neutralisierten sich über weite Strecken, ehe Mohamad Dhainy kurz vor der Pause in der 43. Minute das goldene Tor erzielte. Rechberghausen drückte im zweiten Durchgang auf den Ausgleich, doch Altenstadt verteidigte entschlossen und brachte den knappen Erfolg über die Zeit.

SV Croatia 2012 Geislingen – SG Jebenhausen/Bezgenriet 09 2:1

Geislingen agierte druckvoll und ging in der 25. Minute durch Luka Blaz verdient in Führung. Kurz nach Wiederbeginn erhöhte Davor Tiborc in der 47. Minute auf 2:0. Jebenhausen/Bezgenriet steckte jedoch nicht auf und kam durch Ramon Fechner in der 61. Minute zum Anschlusstreffer. Der Treffer sorgte noch einmal für Spannung, doch Croatia brachte den Sieg mit viel Einsatz und Stabilität über die volle Distanz.

VfR Süßen – TSV Eschenbach

Die Partie wurde abgebrochen. Nähere Infos dazu gibt es hier.