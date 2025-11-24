 2025-11-24T08:38:42.177Z

Allgemeines
– Foto: Jochen Lauxmann

Ein Spielabbruch, FC Kirchheim dreht auf und einige Spielabsagen

Was war in den Staffeln der Kreisliga A im Bezirk Neckar/Fils los?

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Neckar/Fils war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

+++

+++

Kreisliga A1:

FV Plochingen II – FV Spfr Neuhausen II
Das Spiel wurde abgesagt.

TSV Wernau – TSV Deizisau
Das Spiel wurde abgesagt.

SC Altbach – TV Unterboihingen
Das Spiel wurde abgesagt.

SG Eintracht Sirnau – TB Ruit
Das Spiel wurde abgesagt.

TSV Wendlingen – ASV Aichwald 3:1
Die Zuschauer erlebten eine engagierte Vorstellung des TSV Wendlingen. Die Gastgeber präsentierten sich von Beginn an spielbestimmend und nutzten ihre Chancen konsequent. Aichwald kämpfte zwar mutig, fand aber nicht die richtige Antwort. Wendlingen wirkte in den entscheidenden Momenten wacher und setzte sich mit 3:1 durch.

TV Hochdorf – TSV Notzingen 3:2
Ein temporeiches Duell vor gut gefüllten Rängen. Nico Grambole brachte Hochdorf bereits in der 9. Minute in Führung, doch Felix Bosch glich nur zehn Minuten später aus. Jan Nagel avancierte anschließend zum Unterschiedsspieler: Erst traf er zum 2:1 (32.), dann legte er in der 41. Minute das 3:1 nach. Nach dem Seitenwechsel musste Hochdorf nach der Gelb-Roten Karte gegen Manuel Etzel (56.) in Unterzahl weiterspielen, was Notzingen neuen Mut gab. Marian Ropertz verkürzte in der 60. Minute, doch Hochdorf verteidigte den knappen Sieg mit großem Willen.

TSG Esslingen – TV Nellingen 2:1
Vor 50 Zuschauern entwickelte sich ein packendes Duell, das erst in der Schlussphase explodierte. Benit Ferizi brachte Nellingen in der 67. Minute in Führung. Esslingen steigerte sich jedoch immer weiter, erhöhte den Druck – und belohnte sich spät: Resul Tunc traf in der 90. Minute zum Ausgleich, bevor Burak Can Celik nur Sekunden später den viel umjubelten 2:1-Siegtreffer erzielte. Ein emotionaler Endspurt.

+++

+++

Kreisliga A2:

SF Dettingen/Teck – AC Catania Kirchheim 1:1
Ein intensives und ausgeglichenes Duell, in dem beide Teams Phasen hatten, in denen sie das Spiel an sich rissen. Nach einer umkämpften ersten Hälfte brachte Oguzhan Ileli die Hausherren in der 57. Minute in Führung. Dettingen wirkte danach stabil, doch Catania blieb stets gefährlich und belohnte sich in der 79. Minute durch Manuel Renz mit dem Ausgleich. In einer spannenden Schlussphase drängten beide Mannschaften noch auf den Siegtreffer, doch am Ende blieb es beim Remis.

TSV Grafenberg – FC Kirchheim/Teck 2:5
Vor 50 Zuschauern erwischte Kirchheim den perfekten Start: Izudin Coric traf bereits in der 2. Minute. Doch Grafenberg antwortete stark und kam durch Frieder Geiger (15.) zum Ausgleich. Anschließend übernahmen die Gäste wieder das Kommando. Përparim Llumnica stellte in der 19. Minute auf 1:2, ehe David Malbasic kurz nach der Pause (58.) weiter erhöhte. Grafenberg gab sich jedoch nicht geschlagen und kam durch Levin Sattler (65.) erneute heran. In der Schlussphase entschied Kirchheim die Partie endgültig: Taner Mustafov traf in der 90. Minute doppelt und machte den 5:2-Auswärtssieg klar. Ein torreiches Spiel, in dem Kirchheim in den entscheidenden Momenten einfach effizienter war.

+++

+++

Kreisliga A3:

SV Ebersbach/Fils II – TSV Ottenbach 2:1
Ein packendes Spiel, das bis tief in die Nachspielzeit offen blieb. Ottenbach erwischte den besseren Start und ging früh durch Marius Raindl in der 12. Minute in Führung. Doch die Antwort der Hausherren kam prompt: Lars Keller stellte nur drei Minuten später auf 1:1. Beide Mannschaften begegneten sich danach mit viel Einsatz, jedoch ohne zwingende Durchschlagskraft. Als vieles auf ein Remis hindeutete, schlug Ebersbach in der 90.+4 Minute doch noch zu – Nick Sihler sorgte für einen vielumjubelten späten Siegtreffer.

SSV Göppingen – KSG Eislingen 1:2
Eislingen legte früh die Basis für den Auswärtssieg: Bereits in der 3. Minute traf Till Scheurer zur Führung. In der 24. Minute erhöhte Samil Gün per Foulelfmeter auf 0:2. Göppingen steigerte sich im zweiten Durchgang deutlich und kam durch Matai Tulgar in der 76. Minute zum Anschlusstreffer. Trotz einer starken Schlussphase der Gastgeber brachte Eislingen die knappe Führung über die Zeit.

FTSV Kuchen – TSGV Albershausen
Das Spiel wurde abgesagt.

TSV Wäschenbeuren – TV Deggingen 4:0
Wäschenbeuren zeigte sich von Beginn an dominant und belohnte sich früh: Lukas Fuchs traf bereits in der 4. Minute. Andreas Digel erhöhte in der 22. Minute auf 2:0, womit die Richtung der Partie klar war. Deggingen fand offensiv kaum Mittel. In der Schlussphase legten die Gastgeber durch Alexander Knab (80.) und Sven Lechleitner (83.) zwei weitere Treffer nach und feierten einen souveränen Heimsieg.

1. FC Rechberghausen – TV Altenstadt 0:1
Vor nur 15 Zuschauern entwickelte sich ein intensives und enges Spiel. Beide Teams neutralisierten sich über weite Strecken, ehe Mohamad Dhainy kurz vor der Pause in der 43. Minute das goldene Tor erzielte. Rechberghausen drückte im zweiten Durchgang auf den Ausgleich, doch Altenstadt verteidigte entschlossen und brachte den knappen Erfolg über die Zeit.

SV Croatia 2012 Geislingen – SG Jebenhausen/Bezgenriet 09 2:1
Geislingen agierte druckvoll und ging in der 25. Minute durch Luka Blaz verdient in Führung. Kurz nach Wiederbeginn erhöhte Davor Tiborc in der 47. Minute auf 2:0. Jebenhausen/Bezgenriet steckte jedoch nicht auf und kam durch Ramon Fechner in der 61. Minute zum Anschlusstreffer. Der Treffer sorgte noch einmal für Spannung, doch Croatia brachte den Sieg mit viel Einsatz und Stabilität über die volle Distanz.

VfR Süßen – TSV Eschenbach
Die Partie wurde abgebrochen. Nähere Infos dazu gibt es hier.

+++

+++

