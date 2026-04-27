Ein Spielabbruch, Dramatik bei der SGM Rindelbach/Neunheim

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Ostwürttemberg war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
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In Schechingen herrschte eine gespannte Atmosphäre, da beide Mannschaften defensiv sehr diszipliniert begannen. Die Zuschauer mussten sich bis tief in die zweite Halbzeit gedulden, bis der Knoten endlich platzte. In der 55. Minute war es Aron Abele, der die Kugel zur 1:0-Führung für den FC Schechingen im Netz unterbrachte und damit den Bann brach. Die Gäste vom TSV Heubach wirkten kurzzeitig unsortiert, was die Hausherren sofort bestraften. Nur sechs Minuten später, in der 61. Minute, erhöhte Fabian Heinrich auf 2:0. Schechingen kontrollierte fortan das Geschehen und ließ die Heubacher Angriffsversuche immer wieder ins Leere laufen, bis der Heimsieg feststand.
Es war ein regelrechter Kaltstart für die Hausherren in Eschach. Der FC Spraitbach agierte von Beginn an hellwach und setzte die gegnerische Abwehr massiv unter Druck. Die Belohnung folgte prompt: In der 7. Minute erzielte Kevin Schuster das 0:1 für die Gäste. Bevor sich der 1. FC Eschach fangen konnte, schlug es erneut ein. In der 14. Minute erhöhte Alin Fuchs auf 0:2. In der Folge entwickelte sich eine leidenschaftliche Abwehrschlacht der Spraitbacher. In der 64. Minute keimte noch einmal Hoffnung auf, als Jannik Bauer einen Handelfmeter zum 1:2-Anschlusstreffer versenkte. Trotz wütender Angriffe in der Schlussphase rettete Spraitbach den knappen Vorsprung mit viel Herzblut über die Zeit.
Was für ein Spektakel vor 125 Zuschauern, das wohl niemand so schnell vergessen wird! In einer Partie, die von zwei Platzverweisen geprägt war – Ferhat Karaca (26. Minute) für Mögglingen und Julian Andres Cely Acero (38. Minute) für Großdeinbach – blieb die taktische Ordnung oft auf der Strecke. Die Torfolge war atemberaubend: Elvan Beyer brachte den TSV Großdeinbach in der 9. Minute mit 0:1 in Führung, doch Luis Schunter glich in der 12. Minute zum 1:1 aus.
Nach dem Seitenwechsel ging es Schlag auf Schlag: Dominic Melcher markierte in der 53. Minute das 1:2, woraufhin Ibrahim Cakmak in der 60. Minute zum 2:2 antwortete. In der 65. Minute drehte Tim Wiedmann das Spiel zur 3:2-Führung für Mögglingen. Per Foulelfmeter erhöhte Oliver Kuhn in der 79. Minute auf 4:2. In einer dramatischen Nachspielzeit verkürzte David Schüler in der 91. Minute auf 4:3, doch praktisch im Gegenzug, in der 92. Minute, machte Dennis Buchhauser mit dem 5:3 den Deckel auf dieses vogelwilde Spiel.
In Mutlangen sahen die Fans ein klassisches Kampfspiel, bei dem jeder Zentimeter Boden beackert wurde. Die Abwehrreihen dominierten das Geschehen, und es war klar, dass ein einziger Fehler über Sieg oder Niederlage entscheiden würde. Dieser Moment kam unmittelbar nach der Halbzeitpause: In der 48. Minute fasste sich Sebastian Steinke ein Herz und erzielte die 1:0-Führung für den TSV Mutlangen. Der TV Straßdorf warf in der restlichen Spielzeit alles nach vorne, doch die Mutlanger verteidigten ihren knappen Vorsprung mit einer beeindruckenden mannschaftlichen Geschlossenheit und sicherten sich so diese drei wichtigen Punkte.
Der TSV Waldhausen präsentierte sich als extrem abgeklärte Einheit und ließ sich von der hitzigen Atmosphäre in Alfdorf nicht beirren. Florian Hausner brachte die Gäste in der 12. Minute mit 0:1 in Front. Danach schlug die große Stunde von Kenny Maurice Spengler, der an diesem Tag einfach nicht zu stoppen war. Er baute die Führung in der 37. Minute auf 0:2 aus und legte in der 58. Minute mit seinem zweiten Treffer zum 0:3 nach. Die SGM Alfdorf/Hintersteinenberg bewies zwar Moral und kam durch Tim Oster in der 82. Minute zum 1:3-Anschlusstreffer, doch die Wende blieb aus. Waldhausen kontrollierte die Schlussminuten souverän.
Die Begegnung zwischen der SG Bettringen II und dem TV Herlikofen wurde abgebrochen. Die SG Bettringen teilt auf FuPa-Anfrage dies dazu mit: "Es gab einen medizinischen Notfall beim Schiedsrichter."
In Schwäbisch Gmünd entwickelte sich ein packender Schlagabtausch, der vor allem durch die individuelle Klasse eines Spielers entschieden wurde. Zunächst jubelten die Hausherren, als Gian Piero Falcone in der 15. Minute zum 1:0 traf. Doch die Freude währte nur bis zur 29. Minute, als Uwe Sonnleitner zum 1:1-Ausgleich einnetzte. Nach der Pause ging der TSB durch Eren Gül in der 53. Minute erneut mit 2:1 in Führung. Doch dann folgte die Show der Gäste: Lukas Gröner glich in der 58. Minute zum 2:2 aus, bevor erneut Uwe Sonnleitner mit zwei weiteren Toren in der 64. Minute (2:3) und in der 80. Minute (2:4) den Auswärtssieg für die SGM Lautern-Essingen im Alleingang perfekt machte.
Ein echter Krimi spielte sich in Hussenhofen ab. Die Hausherren erwischten einen Start nach Maß: Bereits in der 9. Minute markierte David Felske die 1:0-Führung für den SV Hussenhofen. Was danach folgte, war eine leidenschaftliche Verteidigung dieses Vorsprungs. Die Aufgabe wurde noch schwieriger, als Florin-Tudor Dinita in der 64. Minute mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde. In Unterzahl wuchs der SV Hussenhofen über sich hinaus und hielt dem Dauerdruck des TV Heuchlingen stand. Mit viel Disziplin und einem starken Rückhalt im Tor retteten sie den knappen Sieg über die Zeit.
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
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In Ellwangen sahen die Zuschauer eine Partie, die erst in den allerletzten Augenblicken ihren endgültigen Sieger fand. Die Gastgeber starteten konzentriert und belohnten sich in der 36. Minute, als Yvan Funk zur 1:0-Führung für den FC Ellwangen einnetzte. Doch der FC Röhlingen gab sich nicht geschlagen und kämpfte sich im zweiten Durchgang zurück. In der 68. Minute erzielte Julian Brendle den Ausgleich zum 1:1. Als alles nach einer Punkteteilung aussah, schlug die Stunde von David Banen Essome. In der 91. Minute markierte er das 2:1, und nur zwei Minuten später, in der 93. Minute, sorgte erneut David Banen Essome mit seinem Treffer zum 3:1 für den emotionalen Endstand.
Vor 70 Zuschauern entwickelte sich ein enges Duell, in dem die Gäste den besseren Start erwischten. Bereits in der 9. Minute brachte Gabriel Gruber den FSV Zöbingen mit 0:1 in Front. Der TSV Adelmannsfelden bewies jedoch Moral und kam noch vor der Pause zurück: In der 34. Minute erzielte Philipp Hahn den Ausgleich zum 1:1. Lange Zeit blieb die Begegnung offen, doch kurz vor dem Abpfiff war es erneut Gabriel Gruber, der in der 88. Minute zur Stelle war und mit dem 1:2 den umjubelten Auswärtssieg für die Zöbinger sicherstellte.
Dieses Spiel bot Dramatik, die kaum zu überbieten war. Die Hausherren schienen den Sieg vor 100 Zuschauern bereits in der Tasche zu haben. Robin Schips eröffnete in der 41. Minute zum 1:0, und Maximilian Stade erhöhte in der 45. Minute auf 2:0. Wasseralfingen antwortete nach der Pause: In der 55. Minute verkürzte Cemal Krasniqi per Foulelfmeter auf 2:1, woraufhin Jonas Höcherl in der 57. Minute zum 2:2 ausglich. Die Schlussphase war purer Wahnsinn: In der 93. Minute schien Vincent Fauser mit dem 3:2 den Heimsieg perfekt zu machen, doch in der 100. Minute (90.+10) behielt erneut Cemal Krasniqi die Nerven und verwandelte einen weiteren Foulelfmeter zum 3:3-Endstand.
In Jagstzell sahen die Fans eine solide Vorstellung ihrer Mannschaft, die den Gegner weitestgehend kontrollierte. Es dauerte bis kurz vor der Halbzeit, ehe der Bann gebrochen wurde. In der 40. Minute erzielte Christian Vaas die 1:0-Führung für den SV Jagstzell. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel legten die Gastgeber nach: In der 50. Minute war es Max Rettenmeier, der mit dem Treffer zum 2:0 bereits früh den Endstand markierte. Pfahlheim bemühte sich zwar, fand aber keine Lücke in der sicheren Abwehr der Hausherren.
Trotz eines herben Rückschlags in der 63. Minute, als Manuel Grüner beim Stand von 0:0 die Rote Karte sah, drehte der SC Unterschneidheim in Unterzahl richtig auf. In der 69. Minute erzielte Fabian Joas das 1:0, und nur sechzig Sekunden später, in der 70. Minute, erhöhte Nicolas Wünsch auf 2:0. Die Gäste schöpften Hoffnung, als Johannes Haas in der 73. Minute auf 2:1 verkürzte. Doch die Heimelf blieb eiskalt: In der 78. Minute schnürte Fabian Joas seinen Doppelpack zum 3:1 und besiegelte damit den bemerkenswerten Heimsieg der Unterschneidheimer.
Eine klare Angelegenheit war die Partie in Rosenberg, wo die Gäste von Beginn an dominierten. Jonas Graule eröffnete den Reigen bereits in der 8. Minute mit dem 0:1. Danach schlug die Stunde von Clemens Schmid, der in der 34. Minute auf 0:2 erhöhte und in der 65. Minute mit seinem zweiten Treffer zum 0:3 für die Vorentscheidung sorgte. Den Schlusspunkt unter eine einseitige Begegnung setzte Nico Rahmig in der 88. Minute, der zum 0:4-Endstand für die TSG Abtsgmünd traf.
In Kerkingen erlebten die Zuschauer die "Maile-Festspiele". Der SV Lauchheim war an diesem Tag eine Nummer zu groß für die Hausherren. In der 16. Minute eröffnete Luca Maile zum 0:1, gefolgt von Jona Maile, der in der 42. Minute auf 0:2 stellte. Erneut Luca Maile erhöhte in der 55. Minute auf 0:3, bevor Malik Zubhadjier in der 59. Minute das 0:4 nachlegte. Kerkingen kam durch Daniel Deissler in der 62. Minute zum 1:4-Ehrentreffer, doch den Schlusspunkt setzte in der 76. Minute mit Daniel Maile ein weiterer Spieler dieses Namens zum 1:5-Endstand.
In einer lange Zeit ausgeglichenen und umkämpften Partie bewies der TSV Westhausen in der zweiten Halbzeit den längeren Atem. Die Fans mussten bis zur 69. Minute warten, ehe Jonas Pfliegner die viel umjubelte 1:0-Führung erzielte. Fachsenfeld versuchte danach, den Druck zu erhöhen, lief aber in einen Konter. In der 78. Minute war es Leon Benguric, der mit dem Treffer zum 2:0 alles klar machte und den Heimsieg für den TSV Westhausen in trockene Tücher brachte.
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