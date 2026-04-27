Ein Spielabbruch, Dramatik bei der SGM Rindelbach/Neunheim

Kreisliga A2:

FC Ellwangen – FC Röhlingen 3:1

In Ellwangen sahen die Zuschauer eine Partie, die erst in den allerletzten Augenblicken ihren endgültigen Sieger fand. Die Gastgeber starteten konzentriert und belohnten sich in der 36. Minute, als Yvan Funk zur 1:0-Führung für den FC Ellwangen einnetzte. Doch der FC Röhlingen gab sich nicht geschlagen und kämpfte sich im zweiten Durchgang zurück. In der 68. Minute erzielte Julian Brendle den Ausgleich zum 1:1. Als alles nach einer Punkteteilung aussah, schlug die Stunde von David Banen Essome. In der 91. Minute markierte er das 2:1, und nur zwei Minuten später, in der 93. Minute, sorgte erneut David Banen Essome mit seinem Treffer zum 3:1 für den emotionalen Endstand.

TSV Adelmannsfelden – FSV Zöbingen 1:2

Vor 70 Zuschauern entwickelte sich ein enges Duell, in dem die Gäste den besseren Start erwischten. Bereits in der 9. Minute brachte Gabriel Gruber den FSV Zöbingen mit 0:1 in Front. Der TSV Adelmannsfelden bewies jedoch Moral und kam noch vor der Pause zurück: In der 34. Minute erzielte Philipp Hahn den Ausgleich zum 1:1. Lange Zeit blieb die Begegnung offen, doch kurz vor dem Abpfiff war es erneut Gabriel Gruber, der in der 88. Minute zur Stelle war und mit dem 1:2 den umjubelten Auswärtssieg für die Zöbinger sicherstellte.

SGM Rindelbach/Neunheim – FV Viktoria Wasseralfingen 3:3

Dieses Spiel bot Dramatik, die kaum zu überbieten war. Die Hausherren schienen den Sieg vor 100 Zuschauern bereits in der Tasche zu haben. Robin Schips eröffnete in der 41. Minute zum 1:0, und Maximilian Stade erhöhte in der 45. Minute auf 2:0. Wasseralfingen antwortete nach der Pause: In der 55. Minute verkürzte Cemal Krasniqi per Foulelfmeter auf 2:1, woraufhin Jonas Höcherl in der 57. Minute zum 2:2 ausglich. Die Schlussphase war purer Wahnsinn: In der 93. Minute schien Vincent Fauser mit dem 3:2 den Heimsieg perfekt zu machen, doch in der 100. Minute (90.+10) behielt erneut Cemal Krasniqi die Nerven und verwandelte einen weiteren Foulelfmeter zum 3:3-Endstand.

SV Jagstzell – SV Pfahlheim 2:0

In Jagstzell sahen die Fans eine solide Vorstellung ihrer Mannschaft, die den Gegner weitestgehend kontrollierte. Es dauerte bis kurz vor der Halbzeit, ehe der Bann gebrochen wurde. In der 40. Minute erzielte Christian Vaas die 1:0-Führung für den SV Jagstzell. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel legten die Gastgeber nach: In der 50. Minute war es Max Rettenmeier, der mit dem Treffer zum 2:0 bereits früh den Endstand markierte. Pfahlheim bemühte sich zwar, fand aber keine Lücke in der sicheren Abwehr der Hausherren.

SC Unterschneidheim – SG Eigenzell-Ellenberg 3:1

Trotz eines herben Rückschlags in der 63. Minute, als Manuel Grüner beim Stand von 0:0 die Rote Karte sah, drehte der SC Unterschneidheim in Unterzahl richtig auf. In der 69. Minute erzielte Fabian Joas das 1:0, und nur sechzig Sekunden später, in der 70. Minute, erhöhte Nicolas Wünsch auf 2:0. Die Gäste schöpften Hoffnung, als Johannes Haas in der 73. Minute auf 2:1 verkürzte. Doch die Heimelf blieb eiskalt: In der 78. Minute schnürte Fabian Joas seinen Doppelpack zum 3:1 und besiegelte damit den bemerkenswerten Heimsieg der Unterschneidheimer.

Sportfreunde Rosenberg – TSG Abtsgmünd 0:4

Eine klare Angelegenheit war die Partie in Rosenberg, wo die Gäste von Beginn an dominierten. Jonas Graule eröffnete den Reigen bereits in der 8. Minute mit dem 0:1. Danach schlug die Stunde von Clemens Schmid, der in der 34. Minute auf 0:2 erhöhte und in der 65. Minute mit seinem zweiten Treffer zum 0:3 für die Vorentscheidung sorgte. Den Schlusspunkt unter eine einseitige Begegnung setzte Nico Rahmig in der 88. Minute, der zum 0:4-Endstand für die TSG Abtsgmünd traf.

SV Kerkingen – SV Lauchheim 1:5

In Kerkingen erlebten die Zuschauer die "Maile-Festspiele". Der SV Lauchheim war an diesem Tag eine Nummer zu groß für die Hausherren. In der 16. Minute eröffnete Luca Maile zum 0:1, gefolgt von Jona Maile, der in der 42. Minute auf 0:2 stellte. Erneut Luca Maile erhöhte in der 55. Minute auf 0:3, bevor Malik Zubhadjier in der 59. Minute das 0:4 nachlegte. Kerkingen kam durch Daniel Deissler in der 62. Minute zum 1:4-Ehrentreffer, doch den Schlusspunkt setzte in der 76. Minute mit Daniel Maile ein weiterer Spieler dieses Namens zum 1:5-Endstand.

TSV Westhausen – SGM Fachsenfeld/Dewangen 2:0

In einer lange Zeit ausgeglichenen und umkämpften Partie bewies der TSV Westhausen in der zweiten Halbzeit den längeren Atem. Die Fans mussten bis zur 69. Minute warten, ehe Jonas Pfliegner die viel umjubelte 1:0-Führung erzielte. Fachsenfeld versuchte danach, den Druck zu erhöhen, lief aber in einen Konter. In der 78. Minute war es Leon Benguric, der mit dem Treffer zum 2:0 alles klar machte und den Heimsieg für den TSV Westhausen in trockene Tücher brachte.

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