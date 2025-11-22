Ein Spielabbruch, Dorfmerkingen dreht auf, Berg bleibt stabil

Mit sechs Partien wurde heute der 17. Spieltag der Verbandsliga Württemberg abgeschlossen. Während Dorfmerkingen nach frühem Rückstand beeindruckend zurückschlägt und der TSV Berg seinen Lauf fortsetzt, bleibt Heilbronn tief im Tabellenkeller stecken. Rottenburg ringt Ehingen-Süd einen Punkt ab, Fellbach und Reutlingen bleiben torlos. Zudem gibt es einen Spielabbruch.

Komplett ohne Chance war die TSG Tübingen im Heimspiel gegen das Spitzenteam FC Holzhausen. Die Gäste führten zur Pause durch Treffer von Tim Steinhilber (21., 27.) und Niklas Schäuffele (41.) mit 3:0. Nach der Pause legte Steinhilber (50., 72.) zwei weitere Tore nach, ebenso trafen Lysander Skoda (58.) und Alexander Harachasch (90.) zum klaren 7:0. ---

Zur Halbzeit sah es nach einer knappen Partie aus. Durch den Treffer von Patrick Werner (10.) ging es mit einem umkämpften 1:0 in die Kabinen. Nach dem Seitenwechsel drehte der TSV Oberensingen aber auf und traf durch Georgios Avtzis (51.), Maximilian Gjini (54.) und Samuel Bosler (67., 74.) in kurzer Zeit gleich vier Mal. ---

Vor 150 Zuschauern gelang den Sportfreunden Dorfmerkingen ein energiegeladener 3:1-Heimsieg, der nach einer schwierigen Anfangsphase Form annahm. Calcio ging in der 26. Minute durch einen von Dan Constantinescu verwandelten Foulelfmeter mit 1:0 in Führung. Die Antwort der Hausherren kam jedoch schnell: Ismael Kone egalisierte in der 33. Minute zum 1:1. Kurz vor der Pause kippte das Spiel endgültig: Ein unglückliches Eigentor von Andrei-Lucian Ulici in der 45.+2 Minute brachte Dorfmerkingen mit 2:1 nach vorn. Die endgültige Entscheidung fiel weit in der Nachspielzeit, als Ismael Kone in der 90.+6 Minute zum 3:1 traf. ---

150 Zuschauer sahen eine disziplinierte Vorstellung des TSV Berg, der überzeugte. Robin Hettel traf in der 51. Minute zum 1:0 und stellte die Weichen damit früh auf Auswärtssieg. Der VfR mühte sich, fand aber kaum Lösungen. Als Markus Maurer in der 84. Minute auf 2:0 erhöhte, war die Partie endgültig entschieden. Heilbronn bleibt damit tief im Tabellenkeller verankert, während der TSV Berg seine starke Serie fortsetzt. ---

Vor nur 70 Zuschauern setzte sich der VfB Friedrichshafen mit 1:0 durch und bestätigte damit seine starke Form. Bereits in der 9. Minute erzielte Nicolai Weissenbacher den einzigen Treffer des Tages. Die TSG versuchte über Phasen hinweg, das Spiel zu übernehmen, rannte sich jedoch immer wieder in der gut organisierten Defensive der Gäste fest. Friedrichshafen verteidigte konzentriert und brachte den knappen Erfolg über die Zeit, wodurch der Aufsteiger weiter in der oberen Tabellenhälfte bleibt. ---

Das Spiel wurde nach der ersten Halbzeit beim Stand von 0:0 abgebrochen. Grund: Der Kunstrasen war gefroren. ---

Eine Partie mit zwei völlig verschiedenen Halbzeiten boten Rottenburg und Ehingen-Süd vor 124 Zuschauern. Die Gäste erwischten einen Traumstart: Janis Peter traf in der 18. Minute zum 1:0 und legte nur neun Minuten später in der 27. Minute das 2:0 nach. Rottenburg kämpfte sich jedoch zurück. Lukas Behr stellte in der 45. Minute mit dem Anschlusstreffer das Momentum um. Die Schlussphase gehörte klar den Gastgebern, die in der 90.+5 Minute durch Jakob Bader tatsächlich noch den 2:2-Ausgleich erzwingen konnten. Ein moralisch wertvoller Punkt für den Aufsteiger. ---

Das Duell zwischen Fellbach und den Young Boys stand im Zeichen zweier kompakter Abwehrreihen. Nach 90 Minuten Kampf und Geduld endete die Begegnung torlos. Beide Teams arbeiteten diszipliniert. Für Fellbach ist der Punkt ein Zeichen defensiver Stabilität, für die Young Boys hingegen ein kleiner Rückschritt im sonst konstanten Titelkurs.