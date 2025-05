Ein Spielabbruch, 8:1 von Croatia Reutlingen, Türkspor Heidenheim top

Bezirk Neckar/Fils

Kreisliga A1:

TSV RSK Esslingen – TSV Baltmannsweiler 4:0

Der TSV RSK Esslingen dominierte das Spiel von Beginn an. Luca da Cruz eröffnete in der 20. Minute die Partie mit dem 1:0. Nur drei Minuten später erhöhte Timon Kogios in der 23. Minute auf 2:0 und schnürte in der 31. Minute seinen Doppelpack zum 3:0. Kurz vor dem Pausenpfiff setzte Lucas Hägele mit dem Treffer zum 4:0 in der 45. Minute den Schlusspunkt – eine überzeugende Leistung der Hausherren.

TV Unterboihingen – TV Hochdorf 3:5

Ein wahres Spektakel boten sich der TV Unterboihingen und der TV Hochdorf. Manuel Unger brachte die Gäste in der 17. Minute in Führung. Bastijan Borovac glich in der 26. Minute aus, Markus Kronewitter drehte das Spiel in der 43. Minute zum 2:1. Doch in der zweiten Halbzeit ging es Schlag auf Schlag: Daniel Otto traf in der 61. Minute zum 2:2, Borovac konterte direkt mit dem 3:2 (62.). Die Gäste schlugen doppelt zurück – Sebastian Kuhn traf in der 65. und 66. Minute zum 3:3 und 3:4. Den Schlusspunkt setzte Daniel Otto mit seinem zweiten Treffer in der 71. Minute zum 3:5.

TV Nellingen – VfB Reichenbach/Fils 3:1

Vor 30 Zuschauern zeigte der TV Nellingen eine starke Reaktion nach frühem Rückstand. Ahmet Ince brachte die Gäste in der 31. Minute in Führung. Doch Felix Gentner drehte die Partie mit einem Doppelschlag – erst traf er in der 38. Minute zum Ausgleich, dann verwandelte er in der 61. Minute einen Handelfmeter zur 2:1-Führung. Metin Turgut machte in der 75. Minute mit dem 3:1 alles klar.

VfB Oberesslingen/Zell – SG Eintracht Sirnau 3:0

Die 150 Zuschauer sahen eine souveräne Vorstellung des VfB Oberesslingen/Zell. Nail Fakili brachte sein Team in der 26. Minute in Führung und legte in der 84. Minute mit dem 2:0 nach. Yasin Kaya stellte in der 90. Minute den 3:0-Endstand her.

TSG Esslingen – TSV Wolfschlugen abgebrochen

Die Begegnung wurde abgebrochen. Nähere Infos dazu gibt es hier.

ASV Aichwald – TSV Wendlingen 7:1

Ein überragender Auftritt des ASV Aichwald: Nico Späth eröffnete den Torreigen in der 32. Minute, und Elias von Kirchbach legte nur eine Minute später zum 2:0 nach. David Kreidler erhöhte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+1) auf 3:0. Nach der Pause wurde es deutlich: Luca Richter (58.), Jascha Rapp (59., 69., 89.) machten mit vier Treffern alles klar. In der 90. Minute fiel der Ehrentreffer für die Gäste. Der TSV Wendlingen spielte ab der 51. Minute in Unterzahl, nachdem Crisis Luzayadio Gelb-Rot sah.

TB Ruit – TSV Denkendorf 1:6

Der TSV Denkendorf überrollte den TB Ruit förmlich. Steffen Zahner traf früh in der 6. Minute, Nico Riccio erhöhte in der 22. Minute auf 0:2. Zahner schnürte in der 24. Minute seinen Doppelpack zum 0:3. Dirk Schimmele verkürzte für Ruit per Foulelfmeter in der 45. Minute auf 1:3. In der zweiten Hälfte war Marcello Di Fabio der überragende Mann: Mit Treffern in der 65., 70. und 85. Minute schnürte er einen lupenreinen Hattrick zum 1:6-Endstand.

