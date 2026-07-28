Ein Spiel, zwei Gesichter – DJK Waldram gewinnt Test in Antdorf mit 3:1

Test geglückt für die DJK aus Waldram. – Foto: Markus Nebl

Zwei grundverschiedene Gesichter zeigten die Waldramer Fußballer im Testspiel bei der SG Antdorf/Iffeldorf, das sie letztlich mit einem verdienten 3:1-Sieg beendeten. Die Gastgeber präsentierten sich als der von DJK-Trainer Benedikt Buchner vorausgesagte spielstarke und unangenehme Gegner. Schon in der vierten Minute brachte Denny Krämer die SG mit 1:0 in Führung. „Wir waren nicht so präsent, wie wir hätten sein müssen“, ärgerte sich Buchner über einen behäbigen Auftritt seiner Schützlinge im ersten Durchgang. Die Antdorfer seien von Beginn an „super in die Zweikämpfe gegangen“, womit sich die Waldramer zunächst zurückhielten. Deshalb ging zur Pause die Führung für die Spielgemeinschaft, die noch einige weitere Gelegenheiten hatte, voll in Ordnung. „Das war viel zu wenig von uns“, so der DJK-Coach.

Das änderte sich mit Beginn der zweiten Halbzeit. Waldram legte nun eine ganz andere Präsenz an den Tag, ging ebenfalls beherzt in den Nahkampf, ließ den Ball laufen und spielte kluge Bälle in die Tiefe. Zum ersten Mal erfolgreich in der 53. Minute: Paul Schlott ging steil, spielte quer zu Jakob Münster, der aus kurzer Distanz zum 1:1 einschob. Knapp zehn Minuten später war die Partie gedreht: Benedikt Bergmoser trat einen Eckball ins Zentrum, wo Münster mit dem Kopf auf 2:1 für die Gäste stellte. „Das hat gepasst. Wir haben noch gute Chancen ausgelassen und selbst nur noch wenig zugelassen“, war Benedikt Buchner nach der schwachen ersten Halbzeit am Ende doch versöhnt. Zumal er noch einen weiteren schönen Treffer zu sehen bekommen hatte. Kurz vor dem Schlusspfiff „ergaunerte“ sich Paul Schlott den Ball nahe der Mittellinie und versenkte ihn aus großer Distanz zum 3:1-Endstand im Antdorfer Tor.