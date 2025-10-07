Ein Spiel - zwei Gegensätze

Am Dienstagabend (Anstoß: 19 Uhr) wird die Tabelle der Kreisliga Donau-Laaber begradigt. In einer Nachholpartie stehen sich der TSV Abensberg und der DJK-SV Adlkofen, der bereits 24 Zähler auf der Habenseite stehen hat, gegenüber. Die Gäste können ihre Spitzenposition mit einem Dreier weiter ausbauen und den Vorsprung auf die Verfolger Neustadt/Donau (24 Punkte), Ergoldsbach und SG Mallersdorf / Grafentraubach (beide jeweils 21) vergrößern.

"Es läuft top. Die Jungs ziehen super mit und geben richtig Gas. Im ganzen Verein herrscht derzeit eine große Euphorie, zumal es auch bei der zweiten Mannschaft prächtig läuft", freut sich Adlkofens Spielertrainer Daniel Treimer, der aber weiß, wie schnell sich im Fußball das Blatt drehen kann: "Wir sind gut beraten, bodenständig zu bleiben. Unser knapper 1:0-Sieg am Feiertag beim Schlusslicht Ast war beispielsweise ein ganz hartes Stück Arbeit. Daher müssen wir weiter fokussiert und fleißig bleiben." Der Partie bei den "Babonen" sieht Treimer positiv entgegen, bringt dem angeschlagenen Gegner, der bislang weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist, aber viel Wertschätzung entgegen: "Ich kann nicht beurteilen, warum es bei Abensberg bisher nicht rund läuft. Grundsätzlich ist das eine richtig gute Truppe, die mit einigen Spielern besetzt ist, die jahrelang in der Bezirksliga ihren Mann gestanden haben. Hinzu kommen eine Reihe vielversprechender Talente. Auf uns wartet eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, die wir aber mit breiter Brust in Angriff nehmen. Wir werden alles versuchen, drei Punkte zu holen", verspricht der 36-Jährige, der dieses Vorhaben ohne Thomas Kaspar und Florian Setz in Angriff nehmen muss.















Vorne mitspielen wollte der TSV Abensberg, der sich allerdings aktuell auf dem elften Rang wiederfindet. "Wir brauchen nichts schönreden, mit unserem bisherigen Saisonverlauf können wir nicht zufrieden sein. Sowohl im wöchentlichen Kader als auch in unseren Leistungen und Ergebnissen haben wir keine Konstanz. Die Lage ist keinesfalls zu unterschätzen und wir müssen alles daran setzen, bis zum Winter konstant zu punkten und uns möglichst ein Polster zur Abstiegszone zu verschaffen", räumt Manuel Heinrich, der sportliche Leiter der Schwarz-Weißen ein. Den Vergleich mit dem Primus sieht das TSV-Lager relativ gelassen entgegen: "Für uns sind die beiden darauffolgenden Partien bei der SG Ihrlerstein und gegen den SV Ettenkofen extrem wichtig. Gegen Adlkofen haben wir ein Bonusspiel, bei dem wir nur positiv überraschen können. Ich bin mir aber sicher, dass wir uns gut verkaufen werden, denn gegen die Top-Teams haben wir bislang unsere besten Vorstellungen gezeigt."