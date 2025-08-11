Ein Spiel, wie man es so wohl nicht erwartet hätte. Die Partie begann ausgeglichen – ganze 28 Minuten lang ging es hin und her, ohne dass eine der beiden Mannschaften klare Vorteile hatte. Dann fiel das erste Tor: Der FC Fathispor Pforzheim nutzte seine Chance und brachte den Ball zum 1:0 im Netz der SG unter.

Doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten. In der 32. Minute setzte sich Yannick Limp nach einem präzisen Steckpass von Simone Guarnieri durch und erzielte den Ausgleich zum 1:1. Kurz vor der Pause folgte dann der nächste Aufreger: Silas Grözinger stand mit dem Rücken zum Tor, als er eine Flanke von Simone Guarnieri per Kopf sehenswert ins Netz beförderte – 1:2 zur Halbzeit aus Sicht der Gastgeber.