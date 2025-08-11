Kreisliga Pforzheim – FC Fathispor Pforzheim vs. SG Nagold-Platte
Ein Spiel, wie man es so wohl nicht erwartet hätte. Die Partie begann ausgeglichen – ganze 28 Minuten lang ging es hin und her, ohne dass eine der beiden Mannschaften klare Vorteile hatte. Dann fiel das erste Tor: Der FC Fathispor Pforzheim nutzte seine Chance und brachte den Ball zum 1:0 im Netz der SG unter.
Doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten. In der 32. Minute setzte sich Yannick Limp nach einem präzisen Steckpass von Simone Guarnieri durch und erzielte den Ausgleich zum 1:1. Kurz vor der Pause folgte dann der nächste Aufreger: Silas Grözinger stand mit dem Rücken zum Tor, als er eine Flanke von Simone Guarnieri per Kopf sehenswert ins Netz beförderte – 1:2 zur Halbzeit aus Sicht der Gastgeber.
Die zweite Halbzeit verlief weniger spektakulär, beide Teams neutralisierten sich weitgehend. Erst in der 82. Minute sorgte Simone Guarnieri erneut für den entscheidenden Impuls: Mit einem mustergültigen Zuspiel bediente er Leon Rehm, der eiskalt vollendete und den 1:3-Endstand für die SG Nagold-Platte herstellte.
Fazit: Die SG Nagold-Platte zeigte eine abgeklärte Leistung, nutzte ihre Chancen konsequent und nahm verdient drei Punkte aus Pforzheim mit.