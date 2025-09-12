"Ein Spiel, wie jedes andere" – DV Solingen bewahrt vor Derby die Ruhe

Seit der laufenden Saison hat die Stadt Solingen zwei heiße Eisen für einen baldigen Startplatz in der Oberliga im Feuer. Sowohl Vorjahres-Viertplatziert DV Solingen und die 1. Spvg Solingen-Wald 03 haben die Grundvoraussetzungen für den großen Wurf. Ein prestigeträchtiger Sieg im Lokalduell könnte auf dem Weg dorthin auch noch ungeahnte Kräfte freisetzen.

"Man merkt den Jungs definitiv schon im Training an, dass Derbystimmung herrscht", merkt DV-Trainer Engin Kizilarslan im Gespräch mit FuPa Niederrhein an. Gerade vor der erwartungsgemäß vollgepackten Anlage in der Carl-Russ-Strasse möchte natürlich auch jeder Spieler von Beginn an auflaufen. Zum vorgezogenen Saison-Highlight möchte der Übungsleiter die Begegnung aber noch nicht ernennen. "Wir freuen uns natürlich drauf, es ist aber trotzdem ein Spiel wie jedes andere."

Der 43-Jährige möchte in der aktuellen Situation besonders den Druck vom Kessel nehmen. Von Außen gerne als Aufstiegsfavorit Nummer eins gehandelt, ist er er bemüht – wie in der Vorsaison – Kampfansagen an die Konkurrenz zu vermeiden. "Jeder behauptet, dass wir Aufstiegskandidat sind, aber ich habe von Anfang an gesagt, dass das nicht der Fall ist, weil es sehr viele gute Mannschaften mit guten Verpflichtungen gibt, siehe Union Nettetal, siehe ASV Süchteln", hebt er zwei derzeit besser postierten Klubs hervor.

Bislang war es nämlich auch ein Saisonstart mit Höhen und Tiefen für DV. Nach vier Punkten aus den ersten drei Spielen gelang erst am vergangenen Wochenende mit dem 6:1-Sieg gegen den VfB Hilden II das erste Ausrufezeichen, einen Sieg, den Kizilarslan als "Befreiungsschlag" wahrgenommen hat.

Favoritenrolle wird hin- und hergeschoben

Auch in der Vorsaison ging es mit reichlich Startschwierigkeiten los, ehe die Klingenstädter dann nach der Rückrunde vollends in Fahrt gelangten. In dieser Hinsicht hat das Team auch schon einen Schritt nach vorne gemacht, viel mehr verlangt Kizilarslan auch nicht: "Wir wollen die Entwicklung, die wir in den vergangenen Jahren aufgenommen haben, in Jahr vier bestätigen. Das Ziel ist aber nicht der Aufstieg, wir wollen nur besser abschneiden als zuvor."

Dass die Lokalrivalen aus Solingen-Wald als Aufsteiger noch einmal drei Punkte mehr auf dem Konto hat, war für Kizilarlsan auch zu erwarten: "Ich bin Null Komma Null davon überrascht, denn wenn man den Kader durchgeht, haben sie gefühlt nur Ober- und Regionalligaspieler", erläutert er. "Das zeigt, welchen Anspruch sie haben und welche Ziele sie verfolgen, auch wenn sie selbst etwas tiefstapeln."

Vor Saisonstart gab 03-Sportchef Peter Resvanis an, unter den Top drei mitspielen zu wollen, als typischer Aufsteiger gibt sich das Team also auch nach außen nicht wirklich. Resvanis wollte dennoch dem DV als etabliertem Landesliga-Team die Favoritenrolle zuschieben, Kizilarlsan sieht die Ausgangslage jedoch gänzlich anders: "Ohne mich zu weit aus dem Fenster zu lehnen, die Favoritenrolle geht ganz klar an 03. Sie haben ein Heimspiel, sind besser gestartet und haben noch viel erfahrenere Spieler als wir."

Ob die beiden Vereinsvertreter ähnlich demütige Worte auch teamintern wählen, sei dahingestellt. In jedem Fall dürfen beide Seiten die Partie auch als klaren Prüfstein zum derzeitigen Leistungsstand wählen. Zu erwarten ist eine hochklassige Partie, in welcher auch die mentale Stärke eine beträchtliche Rolle spielen könnte: "Wir müssen einen kühlen und klaren Kopf bewahren. Wir dürfen uns weder von den Nebengeräuschen noch von den Menschenmassen aus der Ruhe bringen lassen", fordert Kizilarlsan. "Stattdessen müssen wir unser Spiel aufziehen, auch Spaß haben und auch ein gewisses Derbyfeuer an den Tag legen."

Bitterer Ausfall auf Seiten von DV

Zur Unzeit wird DV auf Kapitän Tarkan Türkmen verzichten müssen. Er wird ebenso wie Youngster Riyan Khan für das Lokalduell ausfallen. Die beiden schließen sich dem bereits bestehenden Lazarett um Mikail Özalp und Illia Pieshykov an.

Doch auch davon ab ist für ein emotionales wie sportlich aussagekräftiges Spiel zwischen zwei Landesliga-Schwergewichten gesorgt. Je nachdem, was auf den anderen Plätzen passiert, könnte der Gewinner der Partie sogar noch an die Tabellenspitze springen.