Ein Spiel wie ein rutschender ist Ball

Ein Spiel wie ein rutschender Ball
Manchmal verrät schon der erste Einwurf, wie ein Spiel laufen wird. Bei Darme kam er nach fünf Minuten direkt in den Lauf von Philipp Krüssel und der drosch den Ball aus spitzem Winkel ins lange Eck. 0:1, Andervenne schaute sich noch gegenseitig an.
Nur sieben Minuten später legte Fabio Raafkes mustergültig quer auf Yasar-Jannik Kluth, der das 0:2 einschob. So sah es zunächst nach einem gemütlichen Sonntagsausflug für die Gäste aus. Doch wenn der SuS Darme eins kann, dann ist es, den Gegner mit unerwarteten Geschenken zurück ins Spiel zu holen. Ein Ball rutschte Niemann durch, Nico Mönster bedankte sich - 1:2.
Die zweite Halbzeit begann mit Schwung und einigen Chancen auf beiden Seiten, ehe Raafkes in der 62. Minute das 1:3 erzielte. „Eigentlich nicht richtig getroffen“, stand im Ticker, aber irgendwie trudelte der Ball trotzdem ins Tor. Fußball eben.
Dann kam Andervenne doch nochmal: Marlon Midden drückte aus kurzer Distanz ein, 2:3, und für einen kurzen Moment roch es nach Ausgleich. Doch nur wenige Minuten später zog Jonas Stemann im Modus „R1+O“ (Originalzitat aus dem Liveticker) aus der Distanz ab und stellte auf 2:4. In der Nachspielzeit schickte er den Keeper noch spazieren und schob zum 2:5-Endstand ein.
Unterm Strich ein verdienter Sieg für SuS Darme II, auch wenn die Chancenverwertung eher Kategorie „ausbaufähig“ war. Andervenne hatte seine Momente, aber blieb im entscheidenden Augenblick zu harmlos. Oder wie Ticker-Autor Simon Poggemann es zusammenfasste: „Mit besserer Chancenverwertung hätte es auf beiden Seiten auch ganz anders aussehen können.“
__________
Hier ist es, das Mannschaftsfoto unserer ersten Frauenmannschaft in der Saison 2025/26!
Oben v. l. n. r.: Alia Tiebel, Alessia da Silva Lopes, Sophie Fehren-Evering, Leni Albert, Anna Lammers, Ida Jansen, Sina Kaufmann, Rike Heinen und Joelma da Silva Korthaneberg
Mitte v. l. n. r.: Lina Haking, Felicitas Schöttmer, Lotta Spies, Torwart-Trainer Mike Sandmann, Co-Trainer und Sportlicher Leiter Heiner Feldmann, Betreuerin Petra Lammers, Co-Trainer Mario Tiebel, Trainer Marcel Gebhardt, Viktoria Lübben, Tomke Buchalla, Aelea van Lengerich und Eva Theising
Unten v. l. n. r.: Theresa Surmann, Sina Brockhaus, Vanessa Köpplin, Sina Angelbeck, Jana Ansorge, Mara Haking, Lotta Tiebel, Carolin Freis und Nienke den Ouden
Eingeklinkt: Marina Silies (oben links) sowie Anja und Maria Fehren-Evering (oben rechts)
__________
Endlich sind sie da - unsere neuen Trikots!
Ein riesiges Dankeschön an Anna & Josef Uhlen von Uhlen Transporte für die großartige Unterstützung und die neuen Trikots. Als Zeichen unserer Wertschätzung haben wir ein kleines Präsent überreicht.
Danke für eure langjährige Treue - wir wissen das sehr zu schätzen!
__________
Erster Mannschaftsabend der SV Dohren Damen
Am Freitag Abend fand der erste Mannschaftsabend unserer Damenmannschaft statt und der hatte es in sich! Gemeinsam haben wir wichtige Themen für die kommende Zeit besprochen: Die Wahl der Kapitänin, die Verteilung verschiedener Ämter und unsere Pläne für die nächsten Monate standen auf dem Programm.
Natürlich durfte neben all den organisatorischen Punkten auch der Spaß nicht fehlen. Bei leckeren Cocktails und gutem Essen haben wir in entspannter Runde zusammengesessen, gelacht und neue Ideen gesammelt. Ein besonderes Highlight des Abends: Wir haben unsere neuen T-Shirts bekommen! Ein riesiges Dankeschön geht dabei an einen Sponsor, der uns mit einer großzügigen Unterstützung diese schicken Shirts ermöglicht hat.
Der Abend endete oder besser gesagt: ging bis tief in die Nacht, mit guter Stimmung und einer tollen Gemeinschaft. Ein gelungener Start für unsere Damenmannschaft, der Lust auf alles macht, was noch vor uns liegt!
(Pressmitteilung SV Dohren)