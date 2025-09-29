Ein Spiel wie ein rutschender ist Ball

Manchmal verrät schon der erste Einwurf, wie ein Spiel laufen wird. Bei Darme kam er nach fünf Minuten direkt in den Lauf von Philipp Krüssel und der drosch den Ball aus spitzem Winkel ins lange Eck. 0:1, Andervenne schaute sich noch gegenseitig an.

Nur sieben Minuten später legte Fabio Raafkes mustergültig quer auf Yasar-Jannik Kluth, der das 0:2 einschob. So sah es zunächst nach einem gemütlichen Sonntagsausflug für die Gäste aus. Doch wenn der SuS Darme eins kann, dann ist es, den Gegner mit unerwarteten Geschenken zurück ins Spiel zu holen. Ein Ball rutschte Niemann durch, Nico Mönster bedankte sich - 1:2.

Die zweite Halbzeit begann mit Schwung und einigen Chancen auf beiden Seiten, ehe Raafkes in der 62. Minute das 1:3 erzielte. „Eigentlich nicht richtig getroffen“, stand im Ticker, aber irgendwie trudelte der Ball trotzdem ins Tor. Fußball eben.

Dann kam Andervenne doch nochmal: Marlon Midden drückte aus kurzer Distanz ein, 2:3, und für einen kurzen Moment roch es nach Ausgleich. Doch nur wenige Minuten später zog Jonas Stemann im Modus „R1+O“ (Originalzitat aus dem Liveticker) aus der Distanz ab und stellte auf 2:4. In der Nachspielzeit schickte er den Keeper noch spazieren und schob zum 2:5-Endstand ein.

Unterm Strich ein verdienter Sieg für SuS Darme II, auch wenn die Chancenverwertung eher Kategorie „ausbaufähig“ war. Andervenne hatte seine Momente, aber blieb im entscheidenden Augenblick zu harmlos. Oder wie Ticker-Autor Simon Poggemann es zusammenfasste: „Mit besserer Chancenverwertung hätte es auf beiden Seiten auch ganz anders aussehen können.“

