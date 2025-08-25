Ein Spiel was Lust auf mehr macht.

Ein Spiel wo nicht alle hinter her kamen.

In der vergangenen Spielzeit kämpften die Düsseldorfer als Aufsteiger lange um den Aufstieg in die Oberliga, verloren jedoch wie auch der FCR in der Endphase zu viele Partien. Auch in dieser Saison wollen sie wieder oben mitspielen, mussten jedoch einige Stammspieler abgeben. Bislang wurden 13 Neuzugänge verpflichtet, weitere Verstärkungen sind möglich. Im Auftaktspiel unterlagen sie zu Hause TuRU Düsseldorf mit 2:3 – heute wollen sie unbedingt einen klassischen Fehlstart vermeiden. Im Vorjahr gewann der FCR mit 3:0, wobei Kosova jedoch ab der 17. Minute nach einer roten Karte in Unterzahl agieren musste.

Die Gäste starteten stark und überzeugten mit gutem Kombinationsfußball. Besonders auf der rechten Außenbahn sorgten zwei schnelle, technisch versierte Spieler für große Probleme. Der FCR versuchte zunächst, den Druck abzuwehren. In der 14. Minute gelang Kosova der Führungstreffer: Nach einer Kombination im Strafraum traf A. Hyseni mit einem Flachschuss unhaltbar für Maurice Horn. Allerdings stand der Passgeber zuvor wohl deutlich im Abseits – ein VAR hätte den Treffer wohl aberkannt. So stand es 0:1.

In der 20. Minute forderten viele FCR-Spieler nach einem vermeintlichen Handspiel Elfmeter, doch der Schiedsrichter entschied anders und zeigte Stürmer Stanislao Apicella für sein Reklamieren Gelb. Wenig später lag der Assistent erneut daneben, diesmal jedoch zugunsten des FCR: Ein Angreifer von Kosova wurde fälschlicherweise im Abseits gesehen. Man könnte von ausgleichender Gerechtigkeit sprechen.

Kosova blieb gefährlich: Ein Distanzschuss zwang Horn zu einer Parade (22.), Vittorio di Mari prüfte im Gegenzug den Gäste-Keeper (35.). Danach folgten Schüsse von Furkan Tasdemir und Toni Zupo, die ihr Ziel knapp verfehlten. Zur Pause führte Kosova verdient mit 0:1.

Nach dem Seitenwechsel brachte Trainer Dimitrios Papadopoulos für den gelbbelasteten Apicella. Kosova hatte gleich die erste Chance (47.), ehe der FCR zunehmend die Kontrolle übernahm. Ben Hamada prüfte den Torwart (51.), kurz darauf verfehlte Zupo nach Vorlage von Papadopoulos das Tor knapp (54.). In der 64. Minute wurde Defensivspieler Siyamend Alo durch Stürmer Leo Fronia ersetzt – ein klares Signal: Der FCR wollte den Ausgleich.

Kosova blieb durch Konter brandgefährlich, doch die Remscheider hatten nun die klareren Chancen: Pedchenko köpfte nach Flanke von Ben Hamada knapp vorbei (75.), Burkhardt scheiterte mit einem Kopfball am Torhüter (79.). In der Schlussphase wurde es turbulent: Kosova vergab eine Möglichkeit knapp (88.), Fronia verzog in der Nachspielzeit ebenso, bevor Horn auf der anderen Seite noch einmal retten musste.

Am Ende blieb es beim 0:1.

Die Leistung der Linienrichter war an diesem Tag schwach und prägte das Spiel negativ. Viele Situationen wurden falsch eingeschätzt, was beiden Mannschaften ein bisschen die Spielfreude nahm. Trotz allem bot die Partie hohen Unterhaltungswert – ein Beleg dafür, wie intensiv und schnell auch im Amateurfußball gespielt wird. Und macht Vorfreude auf mehr.

Fazit:

Der FC Remscheid zeigte in der zweiten Halbzeit eine starke Leistung, konnte sich aber nicht belohnen. Kosova Düsseldorf unterstrich, dass sie auch in dieser Saison wieder oben mitspielen werden. Der FCR muss sich noch finden, vor allem im Passspiel, wo zu viele Ungenauigkeiten den Gegner immer wieder zu gefährlichen Umschaltmomenten einluden. Mit der Rückkehr der Leistungsträger Luka Sola und Ahmed Al Khalil dürfte sich die Mannschaft aber weiter stabilisieren.

Ausblick:

Nächstes Spiel des FCR: Sonntag, 15 Uhr, auswärts beim ASV Einigkeit Süchteln.

Nächstes Spiel des FC Kosova Düsseldorf: Sonntag, 15:30 Uhr, zu Hause gegen den Oberliga-Absteiger SC Union Nettetal.

Niederrhein Landesliga Gruppe 1

2. Spieltag

SC Union Nettetal - TVD Velbert 1:0

SC Kappelen Erft - 1.FC Wülfrath 0:2

FC Remscheid - FC Kosova Düsseldorf 0:1

SC Velbert - VfB Hilden II 3:0

VSF Amern - DjK Neuss Gnadental 5:0

TuRu Düsseldorf - ASV Süchteln 0:5

DV Solingen - SSV Bergisch Born 3:3

1.SpVg Solingen-Wald - TSV Solingen 2:1

SG Unterrath - SC Viktoria Mennrath 5:1

Bericht

Hilmar Graw

Stefan Busch-Tschöpe