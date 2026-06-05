Ein Spiel noch – ein Schritt zum Ziel

Das Nachholspiel stand im Vorfeld unter besonderen Vorzeichen. Viel wurde darüber gesprochen, auch innerhalb des Vereins. Die Mannschaft hat das Ganze jedoch genau richtig aufgenommen und auf dem Platz die passende Antwort gegeben.

Wenn es doch einmal brenzlig wurde, war unser Torwart zur Stelle. Mit zwei starken Paraden hat er uns in den entscheidenden Momenten die Führung gesichert und gezeigt, wie wichtig jeder Einzelne in dieser Mannschaft ist.

Von der ersten Minute an hatten wir das Spiel im Griff. Wir waren die aktivere Mannschaft, haben den Ball gut laufen lassen und dem Gegner kaum Möglichkeiten gegeben, gefährlich zu werden. Defensiv stabil, offensiv geduldig – genau so, wie man so ein Spiel angehen muss.

Besonders stolz bin ich auf den Charakter dieser Truppe. Nach einer emotionalen Woche haben die Jungs genau das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten: zusammenhalten, alles auf dem Platz lassen und als Einheit auftreten. Das zeigt, wie weit diese Mannschaft in dieser Saison gekommen ist.

Was die Jungs insgesamt geleistet haben, ist wirklich stark. Einsatz, Wille, Zusammenhalt und die Bereitschaft, immer wieder an sich zu arbeiten, zeichnen dieses Team aus. Genau das macht diese Entwicklung so besonders.

Als Trainer macht es mir einfach Freude, diese Mannschaft zu begleiten. Die Jungs haben mir heute gezeigt, dass sie auch in schwierigen Situationen die richtige Antwort finden können.

Jetzt wartet noch ein letztes Spiel. Die Euphorie nehmen wir mit – und dann wollen wir den letzten Schritt gemeinsam gehen. Wenn wir das nochmal auf den Platz bringen, was uns heute ausgezeichnet hat, können wir unser Ziel erreichen.

Ein Spiel noch. Ein Ziel. Gemeinsam.

Trainer Serkan K.