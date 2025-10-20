Ein Spiel mit vielen Wendungen

Der BSC Acosta II hat sich in einem turbulenten Duell gegen Mitaufsteiger SV Lauingen-Bornum mit 3:2 durchgesetzt und damit den dritten Sieg aus den letzten vier Spielen gefeiert. Die Partie am Sonntag auf dem Biberweg bot alles, was ein Bezirksligaspiel ausmacht: Tempo, Emotionen, Führungswechsel – und einen späten Siegtreffer.

„Das war ein wildes Spiel“, sagte Trainer Uwe Stucki anschließend und fügte schmunzelnd hinzu: „Wir brauchten schon die Zauberkräfte vom 88-jährigen Dieter Erfurt, um das Spiel zu gewinnen.“ Der langjährige Acosta-Mann war als Zuschauer dabei – und wurde Zeuge einer Achterbahnfahrt, an deren Ende der BSC die Punkte behielt.

Zunächst lief für die Gastgeber alles nach Plan: Nico Meyer brachte die Stucki-Elf nach 28 Minuten mit einem Flachschuss aus 14 Metern in Führung. Danach kontrollierte Acosta das Geschehen, verpasste es aber, nachzulegen. Nach dem Seitenwechsel kippte die Partie plötzlich.

Lauingen-Bornum drehte mit einem Doppelschlag binnen sechs Minuten das Spiel: Erst traf Robin Jaworski in der 63. Minute aus spitzem Winkel, dann markierte Johannes Weihe nach einem Konter das 2:1 für die Gäste (69.). Doch Acosta zeigte sofort eine Reaktion – nur eine Minute später segelte eine Flanke von Nelio Kreith in den Strafraum, wo Ole Schene am höchsten stieg und per Kopf den schnellen Ausgleich erzielte.

Grams schaltet am schnellsten – Stucki lobt Moral

In der Schlussphase drängten beide Teams auf den Sieg, es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. „Beide Mannschaften spielten weiter mit hohem Risiko auf die drei Punkte“, berichtete Stucki. Dann fiel die Entscheidung: Nach einem Schussversuch von Schene prallte der Ball vor die Füße von Nils Grams, der aus kurzer Distanz zum 3:2 einschob (84.).

„Kurz vor Schluss schaltete Nils am schnellsten – das war pure Entschlossenheit“, lobte der Trainer. „Ich freue mich vor allem über die Reaktion der Mannschaft nach dem Rückstand. Das war stark.“

Enges Rennen im oberen Tabellenfeld

Mit dem Erfolg zieht der BSC Acosta II nach Punkten mit dem MTV Hondelage und dem FC Heeseberg gleich (jeweils 19 Zähler) und bleibt in der Spitzengruppe der Bezirksliga 2 Braunschweig.

Der SV Lauingen-Bornum bleibt trotz der Niederlage im oberen Mittelfeld und bestätigt seine gute Entwicklung als Aufsteiger. Stucki zeigte sich nach Abpfiff erleichtert, aber auch beeindruckt vom Gegner: „Lauingen-Bornum ist eine richtig gute Truppe, sie spielen mutig und schnell. Am Ende war’s ein hart erkämpfter, aber verdienter Sieg.“

BSC Acosta II – SV Lauingen-Bornum 3:2

BSC Acosta II: Arnold Julius Mullaart, Lasse Volk, Nico Meyer (83. Mehmet Edin Bayar), Mathis Mommertz, Lennart Lobitz (46. Nils Grams), Matthias-Peter Franz, Nils Grams, Sava Radulovic, Marvin Yan, Ole Schene - Trainer: Uwe Stucki

SV Lauingen-Bornum: Adrian-Flori Chinezoni, Jannik Wagner, Jasper Reichel, Johannes Weihe, Joscha Frohbart, Berke Dogan, Lennart Kammel (46. Dennis Evers), Robin Jaworski, Marc Rosburg, Daniel Junge - Trainer: Marcel Schoolmann

Schiedsrichter: Janik Urbach

Tore: 1:0 Nico Meyer (28.), 1:1 Robin Jaworski (63.), 1:2 Johannes Weihe (69.), 2:2 Ole Schene (70.), 3:2 Nils Grams (84.)