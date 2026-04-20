Ein Spiel mit kurioser Unterzahl

Ein Tor erzielt, eines vorbereitet und bis zu seiner Auswechslung mit vollem Einsatz dabei: Saartals Dominik Lorth (rechts, hier gegen Sirzenichs Tim Laudwein) war der beste Mann auf dem Platz. – Foto: Sebastian Schwarz

0:6 im Finale der vergangenen Saison und 0:4 in der Hinrunde – die SG Saartal-Irsch hatte gegen den SV Sirzenich zuletzt deutliche Niederlagen kassiert. Ein weiteres Fiasko sollte diesmal ausbleiben. Deshalb nahm Peter Schuh, am Saisonende scheidender Trainer der Saartaler (TV berichtete), seine Akteure am frühen Samstagabend besonders in die Pflicht – zumindest mit teilweisem Erfolg: Trotz jeweils schwacher Starts in beiden Hälften erzielten die Vereinigten aus Irsch, Schoden, Ockfen und Trassem ein leistungsgerechtes 2:2 im Duell zweier Mannschaften aus der – wenn auch im Vergleich zu Tabellenführer FSV Tarforst und dem Zweiten Mosella Schweich – erweiterten, aber abgeschlagenen Spitzengruppe.

Auch die Sirzenicher konnten am Ende mit dem Remis gut leben. Schließlich fand die Partie in Irsch am Ende von zwei kraftraubenden Englischen Wochen seit Monatsbeginn statt. Diese hatten personell ihren Tribut gefordert: Robin Esser und Simon Klodt standen diesmal angeschlagen nicht zur Verfügung. Luca Bierbrauer zog sich beim Warmmachen eine Zerrung zu. Hinzu kamen noch die Magen-Darm-Probleme von Tim Laudwein. Als er kurz vor der Pause durch Tim Stemper ersetzt wurde, war der 27-Jährige bereits einige Minuten lang nicht mehr auf dem Platz, sondern dem Vernehmen nach auf der Toilette. „Das war ein Missverständnis“, gab Tillmann Schweitzer, der das Team gemeinsam mit Elmar Klodt coacht, zu.

Bis Mitte des ersten Durchgangs hatten sich die Gäste die 1:0-Führung durch Kevin Walter, der nach Pass in die Tiefe von Luca Clemens aus halblinker Position ins lange Eck traf (15.), verdient: Wie gewohnt agierte Sirzenich gut organisiert und ballsicher.

In Unterzahl kassierte Sirzenich den Ausgleich: Nach einer Ecke von Dominik Lorth war der aufgerückte Felix Guckeisen zur Stelle und drückte den Ball aus wenigen Metern zum 1:1 über die Linie (41.).

So sah Torschütze Dominik Lorth die Partie

Mühsam fand die Spielgemeinschaft aus dem Saartal in die Partie: Nach einer Ecke von Nicolas Jakob verpasste Nico Kruppert den Ball nur knapp (30.), dann hätte ein Geniestreich des sehr engagierten, nimmermüden Antreibers Lorth fast den Ausgleich bedeutet: Aus der Distanz überraschte er Felix Bollig beinahe, der Keeper des SVS lenkte den Ball gerade noch über die Latte (36.). Nach dem Ausgleichstreffer schwamm Sirzenich zwischenzeitlich, leistete sich Abspielfehler in der Hintermannschaft, die Lukas Kramp (42.) und Lennard Wagner (45.+2) fast ausgenutzt hätten.

Im zweiten Durchgang war Sirzenich wieder voll da, agierte wacher und zweikampfstärker. Zwar scheiterte zunächst Kramp am aufmerksamen Bollig, dann war es aber Stemper, der im gut reagierenden SG-Schlussmann Maximilian Wirkus seinen Meister fand (54.).

Die großen Qualitäten der Sirzenicher Offensive bekamen die Hausherren nach knapp einer Stunde zu spüren: Bastian Neises bediente Kevin Walter, der sich gegen die Saartaler Innenverteidigung durchsetzte und zum 1:2 traf (56.) – bereits das 21. Saisontor des 23-jährigen Angreifers.

Sirzenichs Trainer Tillmann Schweitzer

Für das anschließende Nachlassen seiner Mannschaft hatte Tillmann Schweitzer angesichts der neuerlichen Ausfälle und der beiden Englischen Wochen Verständnis: „Die haben einfach Körner gekostet.“

Das Spiel der Saartaler nahm wieder an Fahrt auf. Kramp verfehlte das Ziel zunächst aus vollem Lauf (61.). Dann tankte sich Lucas Jakob durch, passte auf Jonas Remagen. Dieser bediente in der Mitte Kramp, der zwar gefoult wurde, aber weiterspielte und mit einem raffinierten Außenristschuss am Pfosten scheiterte. Im Nachsetzen war Lorth zur Stelle und traf zum am Ende leistungsgerechten 2:2 (73.).

Seine starke Leistung wollte Lorth nicht groß kommentieren („Es war okay.“). Vielmehr war ihm wichtig, dass man nach den beiden jüngsten Pleiten gegen Sirzenich diesmal nicht leer ausgegangen war: „Das ist eine taktisch gute Mannschaft, die im Gegensatz zu uns immer die Ordnung behält.“

In der Tabelle geht weder für Sirzenich noch für die Saartaler noch viel. Doch Lorth sieht sich in den verbleibenden fünf Partien wegen des Ausscheidens von Trainer-Urgestein Schuh in der Verantwortung: „Er hat mich als jungen Kerl von Eintracht Trier einst hierhin geholt. Peter ist eine absolute Legende. Ihm sind wir es schuldig, bis zum Ende alles zu geben.“

SG Saartal-Irsch – SV Sirzenich 2:2 (1:1)

Saartal-Irsch: Maximilian Wirkus - Elias Rüttjes, Lucas Jakob, Felix Guckeisen, Niklas Pauly (85. Tobias Baier), Nico Kruppert, Lennard Wagner, Jonas Remagen (87. Julian Thielen), Lukas Kramp, Nicolas Jakob (90. Julian Lederer), Dominik Lorth (90.+1 Kim Schu).

Sirzenich: Felix Bollig - Yannic Theile, Dominic Zimmermann (83. Fabio Merz), Tim Richertz (74. Johannes Schiffels), Tim Laudwein (43. Moritz Stemper), Tom Schüßler, Nico Geib, Luca Clemens, Kevin Walter, Bastian Neises, Ibrahim Almoussa.

Schiedsrichter: Amin Mehadji (Trier)

Zuschauer: 210

Tore: 0:1 Kevin Walter (15.), 1:1 Felix Guckeisen (41.), 1:2 Kevin Walter (56.), 2:2 Dominik Lorth (73.)