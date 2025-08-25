– Foto: Yves Riedel

Ein Spiel für die Geschichtsbücher: Ein 35:1 und 16facher Torschütze Die SG Brodowin 63 startet mit einem Rekordsieg in die neue Spielzeit

So etwas hat die 1. Kreisklasse Ost Oberhavel/Barnim wohl noch nie gesehen. Die SG Brodowin 63 hat den SC Althüttendorf 1950 zum Saisonauftakt mit einem unfassbaren 35:1 vom Platz gefegt. Besonders Robert Samuel ragte aus einer entfesselten Brodowiner Mannschaft heraus und erzielte sage und schreibe 16 Tore. Vor 50 fassungslosen Zuschauern entwickelte sich ein Spiel, das von der ersten bis zur letzten Minute pure Offensivwucht bot und in die Geschichtsbücher des Vereins eingehen wird.

Blitzstart und frühe Vorentscheidung

Schon in der vierten Minute eröffnete Robert Samuel das Torfestival. Innerhalb weniger Minuten folgten Nico Czadseck, Sascha Werlitz und erneut Czadseck mit weiteren Treffern – nach acht Minuten stand es bereits 4:0. Der einzige Lichtblick für die Gäste war der Treffer von Friedrich Raasch in der 22. Minute zum 7:1. Zu diesem Zeitpunkt war die Partie aber längst entschieden, denn Brodowin spielte mit einem Tempo und einer Präzision, die den Gegner chancenlos zurückließ. Robert Samuel im Torrausch

Was dann folgte, war die Show eines Einzelnen. Robert Samuel erzielte Tor um Tor – in der 14., 18., 25. und 31. Minute, später zwischen der 43. und der 44. Minute erneut doppelt, und auch in der zweiten Halbzeit setzte er sein Torfestival unaufhaltsam fort. Am Ende standen unglaubliche 16 Treffer auf seinem Konto – eine Quote, die ihresgleichen sucht.