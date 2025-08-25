Ein Spiel für die Geschichtsbücher: Ein 35:1 und 16facher Torschütze

So etwas hat die 1. Kreisklasse Ost Oberhavel/Barnim wohl noch nie gesehen. Die SG Brodowin 63 hat den SC Althüttendorf 1950 zum Saisonauftakt mit einem unfassbaren 35:1 vom Platz gefegt. Besonders Robert Samuel ragte aus einer entfesselten Brodowiner Mannschaft heraus und erzielte sage und schreibe 16 Tore. Vor 50 fassungslosen Zuschauern entwickelte sich ein Spiel, das von der ersten bis zur letzten Minute pure Offensivwucht bot und in die Geschichtsbücher des Vereins eingehen wird.
Blitzstart und frühe Vorentscheidung
Schon in der vierten Minute eröffnete Robert Samuel das Torfestival. Innerhalb weniger Minuten folgten Nico Czadseck, Sascha Werlitz und erneut Czadseck mit weiteren Treffern – nach acht Minuten stand es bereits 4:0. Der einzige Lichtblick für die Gäste war der Treffer von Friedrich Raasch in der 22. Minute zum 7:1. Zu diesem Zeitpunkt war die Partie aber längst entschieden, denn Brodowin spielte mit einem Tempo und einer Präzision, die den Gegner chancenlos zurückließ.
Robert Samuel im Torrausch
Was dann folgte, war die Show eines Einzelnen. Robert Samuel erzielte Tor um Tor – in der 14., 18., 25. und 31. Minute, später zwischen der 43. und der 44. Minute erneut doppelt, und auch in der zweiten Halbzeit setzte er sein Torfestival unaufhaltsam fort. Am Ende standen unglaubliche 16 Treffer auf seinem Konto – eine Quote, die ihresgleichen sucht.
Mannschaftliche Offensivwucht
Doch der historische Sieg war nicht allein Samuels Verdienst. Niklas Lüsch steuerte gleich fünf Treffer bei, Nico Czadseck traf viermal, Mario Czadseck doppelt, und auch Maxime Maiwaldt, Tim Marvin Bartsch, Ronny Gesse sowie Sascha Werlitz reihten sich in die Torschützenliste ein. Jeder Angriff schien in dieser Partie gefährlich zu sein, fast jeder Abschluss fand sein Ziel. Selbst als die Partie längst entschieden war, ließ Brodowin nicht nach und drückte das Ergebnis in nie dagewesene Höhen.
Ein Debakel für Althüttendorf
Für den SC Althüttendorf war es ein bitterer Tag, der wohl lange nachwirken wird. Trotz großer Moral konnte die Mannschaft der Offensivlawine der Gastgeber zu keinem Zeitpunkt standhalten. Das Ehrentor von Friedrich Raasch war am Ende nur eine Randnotiz. Trotzdem gab es Anerkennung für den SC Althüttendorf. "Großen Respekt an den SC Althüttendorf, dass sie bis zum Ende durchgespielt haben und nicht aufgegeben haben", schreibt die SG Brodowin auf Instagram.
Historischer Saisonstart
Mit diesem 35:1 feiert die SG Brodowin nicht nur einen Rekordstart in die neue Saison, sondern setzt auch ein klares Ausrufezeichen an die Konkurrenz in der 1. Kreisklasse Ost. Für Robert Samuel und seine 16 Tore wird dieser Tag ohnehin unvergesslich bleiben – ein Meilenstein in einem Spiel, das noch lange Gesprächsstoff bieten wird.
SG Brodowin 63 – SC Althüttendorf 1950 35:1
Schiedsrichter: Rico Pissarius - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Robert Samuel (4.), 2:0 Nico Czadseck (5.), 3:0 Sascha Werlitz (6.), 4:0 Nico Czadseck (8.), 5:0 Robert Samuel (14.), 6:0 Robert Samuel (18.), 7:0 Niklas Lüsch (20.), 7:1 Friedrich Raasch (22.), 8:1 Robert Samuel (25.), 9:1 Sascha Werlitz (28.), 10:1 Robert Samuel (31.), 11:1 Maxime Maiwaldt (37.), 12:1 Niklas Lüsch (39.), 13:1 Robert Samuel (43.), 14:1 Robert Samuel (44.), 15:1 Niklas Lüsch (46.), 16:1 Nico Czadseck (50.), 17:1 Niklas Lüsch (52.), 18:1 Robert Samuel (53.), 19:1 Maxime Maiwaldt (56.), 20:1 Robert Samuel (60.), 21:1 Mario Czadseck (62.), 22:1 Robert Samuel (64.), 23:1 Robert Samuel (67.), 24:1 Ronny Gesse (70.), 25:1 Mario Czadseck (72.), 26:1 Robert Samuel (73.), 27:1 Robert Samuel (74.), 28:1 Niklas Lüsch (75.), 29:1 Tim Marvin Bartsch (78.), 30:1 Niklas Lüsch (79.), 31:1 Robert Samuel (80.), 32:1 Robert Samuel (82.), 33:1 Nico Czadseck (87.), 34:1 Robert Samuel (89.), 35:1 Nico Czadseck (90.)