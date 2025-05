Ein Spiel für die Ewigkeit: Borussia Mönchengladbach zu Gast in Glehn 

Dass das größte Match in der Vereinshistorie zu einem „Abend für die Ewigkeit“ (NGZ) wurde, war auch ein Verdienst der Profis, die für ihr letztes Saisonspiel mit allen Stars aus dem Kader angereist waren. Julian Weigl, Florian Neuhaus, Alassane Plea, Kevin Stöger & Co. verzauberten mit ihrer Anwesenheit nicht nur auf dem Spielfeld, sondern nahmen sich viel Zeit für ihre vielen kleinen und großen Fans für Autogramme und Fotos, zeigten Fannähe per excellence und betrieben so beste Werbung in eigener Sache.

„Ich glaube, wir haben heute viele Kinder glücklich gemacht. Aber auch für die älteren Fans und vor allem für unsere Spieler war das ein Erlebnis, das sie so schnell nicht vergessen werden“, sagte ein sichtlich berührter Jürgen Dressler nach dem Spiel. Der 2. Vorsitzende des SV Glehn hatte es in vielen Gesprächen und mit jahrelanger Vorbereitung geschafft, die Bundesliga-Elf der Borussia nach Glehn zu holen. Und nicht nur die: Mit Präsident Rainer Bonhof an der Spitze reisten auch Präsidiumsmitglied Uwe Kamps, Geschäftsführer Stefan Stegemann und Sportdirektor Roland Virkus mit nach Korschenbroich. Letzterer zeigte sich von der Atmosphäre auf und neben dem Spielfeld beeindruckt: „Das ist schon großartig, was der SV Glehn hier auf die Beine gestellt hat. Das hätte man bei einem Kreisligisten so nicht erwartet“, sagte Virkus, der in seiner damaligen Funktion mit dafür verantwortlich war, dass der Glehner Torhüter Jan Olschowsky in den Nachwuchsstall der „Fohlen“ wechselte und dort zum Bundesliga-Keeper reifte.

Und auch die Jubiläumsaktion des SV Glehn zugunsten der Aktion „Ein Herz für Kinder“ profitierte vom Besuch der „Elf vom Niederrhein“. Vor dem Spiel übergab Präsident Bonhof dem SV Glehn einen symbolischen Scheck über 5.000 Euro von der Borussia-Stiftung. Damit kommt der SVG seinem ambitionierten Ziel, am Ende der Jubiläumsfeierlichkeiten 100.000 Euro aus Glehn heraus für Ein Herz für Kinder zu spenden, ein gehöriges Stück näher. Stadionsprecher Axel Tillmanns animierte die Besucher dazu, sich ebenfalls an der Spendenaktion zu beteiligen.

Dass das Spiel des Acht- gegen den Erstligisten vor offiziell 3.868 Zuschauern im rappelvollen Sportpark kein Kräftemessen auf Augenhöhe werden konnte, war alleine durch den Klassenunterschied von im Vorfeld klar. Dennoch zogen sich die Kreisliga A-Kicker der #thefootballfamily bei der 2:14 (0:10)-Niederlage achtbar aus der Affäre und erspielten sich in beiden Spielhälften sogar mehrere Torchancen. Nach dem 1:10-Ehrentreffer durch Kevin Geringer, der von Spielern und Zuschauern frenetisch gefeiert wurde, dauerte es sogar bis zur 73. Minute ehe Borussia zum elften Mal durch Vidic ins gegnerische Netz traf. Die beiden Torhüter Tobias Böhme und Sebastian Steen, die sich in der Halbzeit abwechseln, konnten sich dabei mit mehreren guten Paraden auszeichnen. In der Schlussminute gelang Devrim Celik in seinem vorletzten Spiel für Glehn auch noch der zweite Treffer.

Neben dem Spiel hatte es aber auch das Rahmenprogramm in sich: Im Expertentalk vor dem Spiel, moderiert von Lisa Tellers (Sportschau) und Steven Ruprecht (Magenta TV), tauschte sich Virkus zusammen mit Spielerberater Tobias Sander, Dressler und Sebastian Stahl über aktuelle Themen des Fußballs aus. Profi-Rennfahrer Stahl war mit seinem Projekt „Steel78“ eigens nach Glehn gekommen. Im Mittelpunkt steht mit dem Lamborghini HuracanSTO ein spektakuläres Supercar, das nicht verkauft, sondern erlebt wird – und das auch am Montagabend in Glehn. „Wir wollen Menschen bewegen - im wahrsten Sinne des Wortes“, so Stahl. „Unser Ziel ist es, Erlebnisse zu schaffen, die nicht käuflich sind, sondern unvergesslich.“ Den Hauptpreis bei der Tombola gewann die Glehnerin Angela Küsters, die sich mit Stahl noch am gleichen Abend auf einen Kurztrip rund um Glehn gemacht hatte und so beeindruckt war, dass sie den Wagen am liebsten gar nicht mehr verlassen hätte. „Ich habe Sebastian gefragt, ob er mich nicht mit nach Bonn nehmen würde – ich wäre die 70 Kilometer dann auch zu Fuß nach Haus gelaufen“, sagte die 69-Jährige.

In sich hatte es auch die Choreografie, die in der Halbzeitpause rund 100 Glehner Kinder unter Anleitung der Jugendtrainerinnen und -trainer Birte Broszeit, Meike Kox und Moritz Lauber auf den Platz zauberten. Für ihren Auftritt zu den Klängen des eigens für den SV Glehn komponierten Schlager-Hits „Wir sind die footballfamily“, erhielten die allesamt in den Jubiläumstrikots aufgelaufenen Kids viel Applaus.

SV Glehn – Borussia Mönchengladbach 2:14

SV Glehn: Tobias Böhme (46. Sebastian Steen), Rainer Hoffmann (46. Florian Tuerk) (70. Enrico Dautzenberg), Simon Jansen (46. Tobias Jakob Erkes), Philip Erkes (46. Jonah Flinn Kluth), Moritz Wermeling (46. Mirco Tenten), Luis Schoppe (46. Linus Sagebiel) (70. Zayd Khattabi), Jonas Jurczyk (46. Timo Arvanitidis), Lucas Püllen (46. Yurii Komiahin), Marius Meffert (46. Devrim Celik), Thomas Burbach (46. Sven Couto Canelhas), Fabian Zierau (46. Kevin Geringer) (80. Thomas Kallen) - Trainer: Björn Feldberg

Borussia Mönchengladbach: Tiago Pereira Cardoso, Stefan Lainer, Luca Netz, Fabio Chiarodia, Florian Neuhaus, Julian Weigl, Franck Honorat, Kevin Stöger, Niklas Swider, Alassane Plea, Shio Fukuda - Trainer: Tony Jantschke - Trainer: Gerardo Seoane - Trainer: Guido Streichsbier - Trainer: Oliver Neuville - Trainer: Patrick Schnarwiler

Schiedsrichter: David Rus (Kaarst) - Zuschauer: 3868

Tore: 0:1 Alassane Plea (2.), 0:2 Kevin Stöger (7.), 0:3 Shio Fukuda (13.), 0:4 Stefan Lainer (14. Handelfmeter), 0:5 Florian Neuhaus (17.), 0:6 Kevin Stöger (24.), 0:7 Franck Honorat (29.), 0:8 Florian Neuhaus (31.), 0:9 Franck Honorat (42.), 0:10 Fabio Chiarodia (45.), 1:10 Kevin Geringer (47.), 1:11 Nico Vidic (73.), 1:12 Tobias Sippel (85.), 1:13 Niklas Swider (89.), 1:14 Fritz Fleck (90.+1), 2:14 Devrim Celik (90.+3)