„Mit Sülbeck erwartet uns nach drei Gegnern aus dem oberen Tabellendrittel mal wieder eine Mannschaft aus dem Tabellenkeller“, erklärt Sievert. „Dementsprechend ändert sich natürlich auch ein Stück weit was an der Herangehensweise. Ich glaube, es ist ganz wichtig, einfach sehr viel Kontrolle, Dominanz, aber auch Geduld im eigenen Ballbesitz mitzubringen.“

Der Coach rechnet mit einem abwartenden Gegner, der auf Umschaltmomente lauert: „Sülbeck wird vermutlich das Spiel abwartend gestalten und immer wieder auf Konter setzen. Deshalb brauchen wir eine gute Restverteidigung, um diese Angriffe schon im Keim zu ersticken und ihre Torchancen möglichst klein zu halten.“

Für Acosta geht es nicht nur um drei Punkte, sondern auch um den nächsten Schritt aus der unteren Tabellenregion. „Natürlich ist es ein Spiel, das wir unbedingt gewinnen wollen – und müssen“, stellt Sievert klar. „Wir haben in den letzten Wochen schon eine gute Vorarbeit geleistet, müssen aber gerade die direkten Duelle gegen Mannschaften aus dem Tabellenkeller für uns gestalten.“

Gleichzeitig mahnt der Trainer zur Vorsicht: „Sülbeck ist bei Weitem nicht so schlecht, wie sie vielleicht von einigen gemacht werden. Sie haben zuletzt gegen Nordheim nur 1:0 und gegen Vahdet sowie die SVG nur 2:0 verloren.“ Entscheidend sei daher, frühzeitig Akzente zu setzen: „Wir müssen möglichst früh in Führung gehen und das Spiel schnell kontrollieren.“

Sievert blickt zuversichtlich auf die Partie: „Ich bin sehr optimistisch, dass wir das Spiel gut gestalten können. Aber dafür brauchen wir alle Spieler am Limit, maximalen Fokus – und dürfen uns zum jetzigen Zeitpunkt einfach keine Ausrutscher erlauben.“