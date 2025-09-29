„Ein Spiel, das wir lange nicht vergessen werden“

Es war ein denkwürdiger Nachmittag im Emsland: Der MTV Wolfenbüttel hat am Samstag beim SV Meppen II mit 3:2 gewonnen und damit den zweiten Sieg in Folge eingefahren. In einem emotional aufgeladenen, zerfahrenen und von teils chaotischer Schiedsrichterleistung begleiteten Spiel behielt die Mannschaft von Trainer Deniz Dogan in letzter Konsequenz die Nerven – und zeigte einmal mehr ihre Comeback-Qualitäten.
Dabei begann die Partie aus MTV-Sicht denkbar schlecht: Amin Muja traf nach einem energischen Dribbling bereits in der 11. Minute zur frühen Führung für die Gastgeber. „Da haben wir in der 1-gegen-1-Situation geschlafen. Er ist an drei Mann vorbei, ohne dass er richtig gestört wurde“, ärgerte sich Dogan später.
Doch sein Team ließ sich nicht beirren – und übernahm nach und nach das Kommando. Den Ausgleich erzielte Nils Göwecke nach einer Ecke per Kopf (30.). Kurz vor der Pause dann die Führung: Nach einem Ballgewinn konterte der MTV über mehrere Stationen. Marvin Oktay leitete ein, Akram-Dine Mohamadou flankte – und Ben Böder grätschte den Ball zum 2:1 über die Linie (45.). „Das war eine überragende Umschaltsituation“, lobte Dogan.
In der zweiten Halbzeit verlegte sich der MTV auf defensive Stabilität – und ließ Meppen kaum zu klaren Chancen kommen. Das Spiel drohte einzuschlafen, bis Schiedsrichter Björn Behrens mit einer kaum nachvollziehbaren Gelbflut die Kontrolle verlor. Binnen acht Minuten mussten Marvin Oktay (80.) und Niklas Richter (88.) mit Gelb-Rot vom Platz – Entscheidungen, die auch Dogan völlig ratlos machten: „Das waren keine harten Fouls, eher normale Zweikampfsituationen. Für mich völlig überzogen.“
Doch es kam noch kurioser: In der 90. Minute krönte der frisch eingewechselte Hannes Joppich nach zehnmonatiger Verletzungspause sein Comeback mit einem Geniestreich – Heber aus dem Lauf über den Keeper zum 3:1. „Ein sehenswertes Tor in einem verrückten Spiel“, so Dogan.
Was folgte, war eine Nachspielzeit von fast zehn Minuten, die keiner so recht erklären konnte. In der 96. Minute gelang Mathis Meyering noch der Anschlusstreffer zum 2:3 – Meppen warf nun alles nach vorne. „Das war purer Überlebenskampf“, sagte Dogan, „aber wir haben es mit viel Leidenschaft verteidigt.“
Deniz Dogan: „Es war ein sehr ungewöhnliches Spiel, das wir lange nicht vergessen werden. Spielerisch war es phasenweise stark, kämpferisch sehr gut – und die Mannschaft hat sich für eine herausragende Moral belohnt.“
SV Meppen II – MTV Wolfenbüttel 2:3
SV Meppen II: Shirin Namoyan, Jan Wulkotte, Joe Klöpper, Hennes Hermes (46. Titus Jakob), Mathis Meyering, Paul Kassens (71. Colin Decker), Michael Klaß, Ryan Kirkil, Mika Herrmann, Amin Muja (76. Daniel Benke), Janis Hagemann - Trainer: Carsten Stammermann
MTV Wolfenbüttel: Direnc Güven, Blerian Halimi, Felix Lange, Andre Linek, Nils Göwecke, Marvin Oktay, Maximilian Moslener (61. Niklas Richter), Joey Ben Bock (83. Oliwier Bosacki), Phil Brand (80. Fabian Henke), Akram-Dine Mohamadou (88. Hannes Joppich) (99. Noah Dominik Mook), Ben Böder - Trainer: Deniz Dogan - Trainer: Michael Nietz
Schiedsrichter: Björn Behrens - Zuschauer: 96
Tore: 1:0 Amin Muja (11.), 1:1 Nils Göwecke (30.), 1:2 Ben Böder (45.), 1:3 Hannes Joppich (90.), 2:3 Mathis Meyering (90.+6)
Gelb-Rot: Marvin Oktay (80./MTV Wolfenbüttel)
Gelb-Rot: Niklas Richter (89./MTV Wolfenbüttel)