„Ein Spiel, das wir lange nicht vergessen werden" MTV gewinnt verrücktes Duell in Meppen mit 3:2 – Wolfenbüttel siegt trotz zweier Platzverweise und zehnminütiger Nachspielzeit

Es war ein denkwürdiger Nachmittag im Emsland: Der MTV Wolfenbüttel hat am Samstag beim SV Meppen II mit 3:2 gewonnen und damit den zweiten Sieg in Folge eingefahren. In einem emotional aufgeladenen, zerfahrenen und von teils chaotischer Schiedsrichterleistung begleiteten Spiel behielt die Mannschaft von Trainer Deniz Dogan in letzter Konsequenz die Nerven – und zeigte einmal mehr ihre Comeback-Qualitäten.

Dabei begann die Partie aus MTV-Sicht denkbar schlecht: Amin Muja traf nach einem energischen Dribbling bereits in der 11. Minute zur frühen Führung für die Gastgeber. „Da haben wir in der 1-gegen-1-Situation geschlafen. Er ist an drei Mann vorbei, ohne dass er richtig gestört wurde“, ärgerte sich Dogan später. Sa., 27.09.2025, 14:00 Uhr SV Meppen SV Meppen II MTV Wolfenbüttel MTV Wolfenb. 2 3 Abpfiff

Doch sein Team ließ sich nicht beirren – und übernahm nach und nach das Kommando. Den Ausgleich erzielte Nils Göwecke nach einer Ecke per Kopf (30.). Kurz vor der Pause dann die Führung: Nach einem Ballgewinn konterte der MTV über mehrere Stationen. Marvin Oktay leitete ein, Akram-Dine Mohamadou flankte – und Ben Böder grätschte den Ball zum 2:1 über die Linie (45.). „Das war eine überragende Umschaltsituation“, lobte Dogan. In der zweiten Halbzeit verlegte sich der MTV auf defensive Stabilität – und ließ Meppen kaum zu klaren Chancen kommen. Das Spiel drohte einzuschlafen, bis Schiedsrichter Björn Behrens mit einer kaum nachvollziehbaren Gelbflut die Kontrolle verlor. Binnen acht Minuten mussten Marvin Oktay (80.) und Niklas Richter (88.) mit Gelb-Rot vom Platz – Entscheidungen, die auch Dogan völlig ratlos machten: „Das waren keine harten Fouls, eher normale Zweikampfsituationen. Für mich völlig überzogen.“