– Foto: Marcel Minar

"Ein Spiel, das wir gebraucht haben" Der FC An der Fahner Höhe ist wieder in der Spur. Auch am kommenden Wochenende will der Oberligist den Kurs weiter halten.

Zum Saisonstart stotterte der Motor beim FC An der Fahner Höhe noch spürbar. Zuletzt schnurrte selbiger allerdings wie ein Kätzchen. Das Match gegen Zorbau (6:1) war der Knotenlöser, es folgte ein Sieg gegen Sandersdorf (3:0) und ein Remis gegen Auerbach (1:1). Ungeschlagenen in den vergangenen drei Partien. So darf es weitergehen, aus Sicht des FC An der Fahner Höhe.

Vor gut drei Wochen beschrieb FC-Trainer Tobias Busse die Performance seiner Mannschaft noch als Achterbahnfahrt, beklagte die fehlende Konstanz. Mit dem Sieg in Zorbau scheinen seine Kicker sich aber stabilisiert zu haben. „Zorbau war ein Spiel, das wir gebraucht haben. An dem Tag hat alles funktioniert. Das war unser Tag und wir haben den Gegner auf dem falschen Fuß erwischt. Das konnten wir auch in das Spiel gegen Sandersdorf mitnehmen und haben es auch danach nicht schleifen lassen, sind konzentriert geblieben. So haben wir gegen Auerbach die Serie gehalten und sind jetzt drei Spiele ungeschlagen“, beschreibt Busse, der gegen Auerbach von Co-Trainer Christian Heim vertreten wurde. Davor war auch nicht alles schlecht, betont der Coach aber das Quäntchen habe eben immer gefehlt. „Jetzt haben wir erstmal eine kleine Kehrtwende geschafft und mischen voll mit. Aber es ist alles unwahrscheinlich eng“, sagt er. So gilt es nun für die Kicker vom FC An der Fahner Höhe die Achterbahnfahrt zu stoppen. Denn die fährt wieder abwärts, nachdem es bergauf ging. „Wir wollen, mit allem was wir haben, verhindern, dass Schwankungen einkehren. Wir haben Ziele in den nächsten Wochen“, sagt Busse, dessen Mannschaft übrigens auch noch im Pokal dabei ist und dort überwintern könnte. Bevor es soweit ist, ist allerdings noch Ligaalltag angesagt. VFC Plauen heißt der nächste Gegner, der in Dachwig vorspielt.

Sa., 05.11.2022, 13:30 Uhr FC An der Fahner Höhe Fahner Höhe VFC Plauen VFC Plauen 13:30 live PUSH