„Ein Spiel, das du niemals verlieren darfst“: Lamme patzt zu Hause

Nach einer torlosen ersten Halbzeit schien die Partie zunächst den erwarteten Verlauf zu nehmen. In der 53. Minute brachte Crispin-Connor Teuber die Hausherren verdient mit 1:0 in Führung. Doch die Freude währte nicht lange: Luca Pospiech, vor dem Borucki bereits im Vorfeld gewarnt hatte, glich in der 64. Minute aus. Ein Doppelschlag durch den eingewechselten Jan Thilo Steven (73.) und erneut Pospiech per Foulelfmeter (80.) drehte das Spiel komplett zugunsten der Gäste. Der späte Anschlusstreffer von Fidan Kajolli in der Nachspielzeit (90.+5) kam für eine Aufholjagd zu spät.

Kapitän und Co-Trainer Grazian Borucki fand nach dem Spiel deutliche Worte für die unnötige Niederlage: „Ja, das war ein Spiel, das du niemals verlieren darfst. Ich muss schon sagen, dass wir die besseren Möglichkeiten hatten, die Chancen aber nicht genutzt haben. Leiferde kommt gefühlt dreimal vor das Tor und macht dadurch drei Tore. Wir machen nur zwei, da muss man im Endeffekt dann einfach sagen, dass wir uns selber geschlagen haben. Die drei Punkte gehen nach Leiferde, deswegen Glückwunsch.“

Durch diese Niederlage verpasst es die Germania, den Druck auf das Spitzentrio der Bezirksliga 2 Braunschweig weiter zu erhöhen. Mit 32 Punkten aus 19 Spielen bleibt Lamme zwar auf dem vierten Tabellenplatz, verliert jedoch den Anschluss an den TSV Wendezelle und den BSC Acosta II. Der VfL Leiferde klettert durch den Auswärtssieg mit nun 26 Zählern auf Rang sieben vor.