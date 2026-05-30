EIN SPIEL, DAS ALLES HATTE von Günter Eckle · Heute, 19:40 Uhr · 0 Leser

Am Montagnachmittag bekamen die Zuschauer in Asselfingen ein echtes Spektakel geboten. Bei sommerlichen Temperaturen, einem verspäteten Anpfiff wegen eines fehlenden Schiedsrichters und jeder Menge Brisanz lieferten sich der SV Asselfingen und der SV Fortuna Ballendorf einen intensiven Schlagabtausch mit Traumtoren, Aluminiumtreffern und Spannung bis zur letzten Sekunde. Am Ende setzte sich Ballendorf nach einer furiosen Aufholjagd mit 3:2 durch. Bereits vor Spielbeginn war für Aufregung gesorgt: Der angesetzte Schiedsrichter erschien nicht, weshalb sich der Anpfiff verzögerte. Bei brütender Hitze starteten beide Teams zunächst vorsichtig in die Partie, ehe Asselfingen den ersten Wirkungstreffer setzte.

In der 18. Minute schenkt Ballendorfs Abwehr den Ball her, Gabriel Friedrich bedankte sich eiskalt und schob zum 1:0 ein. Die Gastgeber blieben gefährlich und legten nach einer halben Stunde nach: Ballendorf bekam den Ball mehrfach nicht geklärt, Jens Stöckle staubte schließlich zum 2:0 ab (32.). Doch Ballendorf zeigte sich keineswegs geschockt. Schon vor der Pause häuften sich die Chancen der Gäste. Jannis Böttcher traf mit einem Distanzschuss aus 40 Metern den Pfosten, kurz darauf knallte er auch einen Freistoß ans Aluminium. Asselfingen rettete die Führung mit großem Einsatz in die Halbzeit.