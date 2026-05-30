EIN SPIEL, DAS ALLES HATTE

Am Montagnachmittag bekamen die Zuschauer in Asselfingen ein echtes Spektakel geboten. Bei sommerlichen Temperaturen, einem verspäteten Anpfiff wegen eines fehlenden Schiedsrichters und jeder Menge Brisanz lieferten sich der SV Asselfingen und der SV Fortuna Ballendorf einen intensiven Schlagabtausch mit Traumtoren, Aluminiumtreffern und Spannung bis zur letzten Sekunde. Am Ende setzte sich Ballendorf nach einer furiosen Aufholjagd mit 3:2 durch.
Bereits vor Spielbeginn war für Aufregung gesorgt: Der angesetzte Schiedsrichter erschien nicht, weshalb sich der Anpfiff verzögerte. Bei brütender Hitze starteten beide Teams zunächst vorsichtig in die Partie, ehe Asselfingen den ersten Wirkungstreffer setzte.
In der 18. Minute schenkt Ballendorfs Abwehr den Ball her, Gabriel Friedrich bedankte sich eiskalt und schob zum 1:0 ein. Die Gastgeber blieben gefährlich und legten nach einer halben Stunde nach: Ballendorf bekam den Ball mehrfach nicht geklärt, Jens Stöckle staubte schließlich zum 2:0 ab (32.).
Doch Ballendorf zeigte sich keineswegs geschockt. Schon vor der Pause häuften sich die Chancen der Gäste. Jannis Böttcher traf mit einem Distanzschuss aus 40 Metern den Pfosten, kurz darauf knallte er auch einen Freistoß ans Aluminium. Asselfingen rettete die Führung mit großem Einsatz in die Halbzeit.
Direkt nach Wiederanpfiff begann die Aufholjagd der Gäste. Zunächst Holger Koch, in Minute 51. zog er aus rund 30 Metern ab und jagte den Ball unhaltbar in den Winkel – ein echtes Traumtor zum 2:1. Nur neun Minuten später folgte der nächste Geniestreich. Noah Metzger zirkelte einen direkten Freistoß trotz Fünf-Mann-Mauer ins kurze Eck zum 2:2. Der Heimkeeper sah dabei nicht glücklich aus.
Das Spiel blieb danach völlig offen. Asselfingen hatte mehrfach die große Chance zur erneuten Führung, nutzten diese aber nicht. Auf der anderen Seite vergab Jannis Böttcher zunächst noch freistehend.
In der 86. Minute fiel dann die Entscheidung: Der kurz zuvor eingewechselte Matthias Bayer flankte punktgenau auf Jannis Böttcher, der den Ball lässig am Keeper vorbeilegte und den viel umjubelten 3:2-Siegtreffer für Ballendorf erzielte.
In der langen Nachspielzeit warf Asselfingen nochmals alles nach vorne. Friedrich hatte in der 96. Minute die Riesenchance zum Ausgleich, verfehlte jedoch knapp. Kurz darauf war Schluss.
Ein packender Nachmittagskick mit fünf Toren, mehreren Traumtreffern, viel Leidenschaft und einem glücklichen, aber keineswegs unverdienten Sieger aus Ballendorf.