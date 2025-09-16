Ein Spiel am Mittwoch: Holzschwang will Serie gegen Donau ausbauen

Die Bezirksliga Donau/Iller biegt am 6. Spieltag in ihre erste entscheidende Phase ein. Tabellenführer SG Öpfingen empfängt den SV Westerheim zum Spitzenspiel. Der TSV Blaustein will gegen die SGM Senden-Ay endlich den ersten Saisonsieg feiern. Der SV Jungingen und der SV Eggingen treffen sich zum Derby mit Brisanz. Der SV Offenhausen empfängt den FC Burlafingen und will seine Ungeschlagen-Serie verteidigen.

Morgen, 19:00 Uhr SGM Aufheim Holzschwang SW Donau



Die SGM Aufheim Holzschwang hat sich mit zehn Punkten auf Platz vier festgesetzt und will ihre Serie gegen SW Donau ausbauen. Die Gäste dagegen reisen als Tabellenvierzehnter an, haben bislang nur drei Punkte gesammelt und die mit 24 Gegentoren schwächste Abwehr der Liga. Viel spricht für die Hausherren, die ihre Heimstärke schon mehrfach bewiesen haben. Für Donau ist das Spiel die Chance, ein Ausrufezeichen im Abstiegskampf zu setzen.



Für den TSV Blaustein ist das Heimspiel gegen die SGM Senden-Ay ein Endspielcharakter tragendes Duell. Noch ohne Sieg, bei lediglich zwei Punkten und Tabellenplatz 16, ist die Mannschaft zum Siegen verdammt. Die Gäste aus Senden-Ay reisen mit ebenfalls nur drei Zählern an und haben nach den deutlichen Niederlagen in Öpfingen (1:6) und gegen Aufheim (1:5) einiges gutzumachen. Ein Duell auf Augenhöhe, das richtungsweisend für den weiteren Saisonverlauf beider Teams sein dürfte.

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr SV Jungingen SV Eggingen



Der SV Jungingen liegt mit acht Punkten im stabilen Mittelfeld, muss sich jedoch steigern, um den Anschluss an die Spitze nicht zu verlieren. Das Heimspiel gegen den Zwölften SV Eggingen, der zuletzt gegen Offenhausen mit 2:4 unterlag, ist Pflichtaufgabe und Gefahr zugleich. Eggingen konnte bislang nur drei Punkte sammeln und hat die schlechteste Defensive im unteren Mittelfeld. Besonders das Derby-Flair dürfte für zusätzliche Spannung sorgen.

Sa., 20.09.2025, 15:30 Uhr SV Offenhausen FC Burlafingen



Der SV Offenhausen ist mit elf Punkten und Rang drei noch ungeschlagen und hat mit 17 Treffern eine der gefährlichsten Offensivreihen der Liga. Mit dem FC Burlafingen kommt allerdings ein Aufsteiger, der nach dem 0:2 gegen Asch-Sonderbuch weiter unter Druck steht. Vier Punkte und Tabellenrang elf sind eine ernüchternde Bilanz, doch gerade in solchen Spielen sind Überraschungen möglich. Offenhausen aber will seine Serie nicht reißen lassen und könnte sich mit einem Sieg in der Spitzengruppe festsetzen.



Das Duell zwischen dem FV Asch-Sonderbuch und der TSG Ehingen verspricht Offensivfußball pur. Asch-Sonderbuch hat in fünf Partien bereits 14 Tore erzielt, Ehingen immerhin acht. Während Asch-Sonderbuch mit zwölf Punkten auf Platz zwei lauert und in Reichweite der Tabellenspitze ist, hängt die TSG mit sieben Zählern im Mittelfeld fest. Für die Gäste zählt jeder Punkt, um nicht den Anschluss nach oben zu verlieren, während der FV seine Position als erster Verfolger von Öpfingen untermauern möchte.

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr TSV Langenau SC Türkgücü Ulm



Der TSV Langenau empfängt mit Türkgücü Ulm einen Gegner, der punktgleich im oberen Tabellendrittel steht. Beide Mannschaften haben bislang neun beziehungsweise zehn Zähler gesammelt und wollen den nächsten Schritt nach oben machen. Langenau hat seine Heimstärke zuletzt mit einem 4:0 in Ehingen untermauert, Türkgücü wiederum mit knappen Siegen überzeugt. Ein enges Duell zweier Teams, die auf Augenhöhe agieren und die Spitze im Visier haben.



Hüttisheim gegen Kettershausen-Bebenhausen ist ein echtes Kellerduell. Die Hausherren stehen mit fünf Punkten zwar leicht besser da, konnten aber zuletzt nur selten überzeugen. Kettershausen hat nach fünf Spielen ebenfalls nur drei Punkte auf dem Konto und ist mit sechs erzielten Treffern offensiv zu harmlos. Der Sieger dieser Begegnung darf zumindest vorübergehend etwas durchschnaufen, der Verlierer dagegen bleibt tief im Abstiegskampf.

So., 21.09.2025, 17:00 Uhr SG Öpfingen SV Westerheim



Spitzenspiel in Öpfingen: Der Tabellenführer empfängt mit dem SV Westerheim den Sechsten. Während die Gastgeber nach fünf Spieltagen ungeschlagen und mit beeindruckenden 28 Toren die Liga dominieren, reist Westerheim mit neun Punkten an und will den Favoriten ärgern. Öpfingen ist offensiv kaum zu stoppen, doch Westerheim hat in den direkten Duellen zuletzt oft Widerstand leisten können. Es ist das Aufeinandertreffen zweier Teams, die mit unterschiedlichen Stärken, aber hohem Anspruch in die Partie gehen.

