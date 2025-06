Ein Spiegelbild der Saison

Der VfR trat wieder einmal in der Anfangsphase verunsichert auf. Mit zunehmender Spieldauer kam die Sicherheit zurück und so erspielte man sich auch die ein oder andere gute Chance. Es fehlten aber die zündenden Ideen, um die schwachen Pößnecker zu überwinden. So dauerte es bis zur 33. Minute als Baer die Möglichkeit zum 1:0 nutzte und dieser auch kurz vor der Halbzeit noch zum 2:0 erhöhte. Eigentlich war die Sache damit erledigt. Trotzdem war der VfR wie in den vergangenen Spielen schlecht. Lediglich Pößneck war noch schlechter.

Als Scholz nach guter Vorarbeit von Eckert in der 59. Minute gar zum 3:0 erhöhte, wurde schon auf den gut besuchten Zuschauerrängen spekuliert, wie hoch das Ergebnis wohl ausfällt. Aber weit gefehlt: Die Koseltaler verfielen wieder in alte Muster. Völlig ohne Not ließ man Pößneck zurück ins Spiel kommen und wenn die Gäste es schon nicht hinbekamen, dann half der VfR in der Abwehr nach. Steinbach überlegte einen Moment zu lang, wird angelaufen und so entstand der Anschluss für Pößneck. Von da an merkte man wieder die alte Verunsicherung. Es wurden im Spielaufbau falsche und überhastete Entscheidungen getroffen und Lobenstein machte die selben Fehler wie in den vergangenen Spielen. Es war nur noch eine Zitterpartie. Jeder hoffte auf den Abpfiff, aber die Gäste nutzten noch einmal in der 90. Spielminute einen weitern Fehler in der Abwehr zum 3:2. Danach hatte der sehr gut leitende Schiedsrichter Markus Eddel einsehen und beendete auch kurz darauf die trostlose Partie.