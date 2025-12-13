Ein spezielles Derby: Cousins an der Seitenlinie

In der Fußball-Bezirksliga, Staffel vier, empfängt der TV Konzen am Sonntag den Nachbarn aus Roetgen. Die beiden Trainer sind familiär eng miteinander verbunden.

Es ist ein echtes Nachbarschaftsduell. Ob man es als Eifelderby bezeichnen darf, darüber streiten sich die Geister. Fest steht, dass die Platzanlagen des TV Konzen und FC Roetgen lediglich rund acht Kilometer auseinanderliegen. An diesem Sonntag, 15.30 Uhr, treffen die beiden Clubs zum Abschluss der Hinserie in der Fußball-Bezirksliga, Staffel vier, aufeinander.

Trotz der familiären Verbundenheit und der großen Harmonie im Vorfeld wird es am Sonntag im Sportpark Konzen ordentlich zur Sache gehen, denn für beide Mannschaften steht viel auf dem Spiel. Der Tabellenletzte Roetgen will den Rückstand zum rettenden Ufer unbedingt verringern, die Gastgeber hingegen den Vorsprung zur Abstiegszone vergrößern.

Nicht nur für die Spieler, sondern vor allem für die Trainer ist es ein ganz besonderes Spiel. Philipp Dunkel, Coach der Gäste aus Roetgen, ist der Cousin von Mathias Kaulartz. Konzens Übungsleiter ist zudem der Patenonkel einer seiner Töchter. „Ich gehe davon aus, dass der Ausgang der Partie keine Auswirkungen auf das Weihnachtsfest der Familie haben wird“, sagt Roetgens Trainer und lacht. Sein Gegenüber sieht die Sache ähnlich und ergänzt mit einem Augenzwinkern: „Wir haben ein sehr gutes Verhältnis, Philipp ist mein Lieblingsvetter.“

Der FC 13 hatte nach zwei Siegen in Folge am vergangenen Wochenende eine schmerzhafte 1:3-Niederlage gegen den ebenfalls stark abstiegsgefährdeten FV Haaren kassiert. „Durch die beiden Erfolge haben wir wieder den Anschluss hergestellt. Umso enttäuschter waren wir, dass wir gegen Haaren verloren haben. Wir haben nicht gut gespielt und auf ganzer Linie enttäuscht“, gibt Dunkel unumwunden zu. „Wir wollen das jetzt in Konzen korrigieren und mit einem guten Gefühl in die Winterpause gehen.“

Die Hausherren trotzten am vergangenen Wochenende Primus Germania Eicherscheid einen Punkt ab (2:2). „Das war sensationell, was wir in Eicherscheid abgeliefert haben. In der ersten Halbzeit hätten wir 2:0 oder 3:0 führen müssen“, unterstreicht Kaulartz. Im Kreispokal-Achtelfinale unter der Woche beim SV Rott zeigte seine Mannschaft dann allerdings ein deutlich anderes Gesicht, am Ende stand ein 0:3 aus Sicht des Favoriten im Spielberichtsbogen. „Wir haben den Jungs im Vorfeld gesagt, dass wir unseren Fokus auf Roetgen richten. Dennoch darf das keine Ausrede sein. Die Fehler, die wir in Rott gemacht haben, müssen wir am Sonntag unbedingt vermeiden“, betont Konzens Coach.

Angespannte Personallage

Die personelle Lage ist bei den Gästen derweil ziemlich angespannt: „Ich werde voraussichtlich auf 13 einsatzfähige Spieler zurückgreifen können“, bestätigt Interimstrainer Dunkel, der den Konzenern die Favoritenrolle zuschiebt. „Sie haben sich in der Liga etabliert und machen auch in dieser Saison ihre Sache sehr gut, wie man in der Tabelle ablesen kann. In einem Spiel ist aber alles möglich.“

Bei den Gastgebern gibt es mit Blick auf den Kader „noch ein oder zwei Fragezeichen“, wie Kaulartz sagt, doch insgesamt gestaltet sich die Personallage deutlich besser als beim kommenden Gegner. „Ich werde auf rund 20 Akteure zurückgreifen können.“

Die Spiele im Überblick: Kuckum - VfR Würselen, Ay-Yildizspor Hückelhoven - Bergrath (beide So., 14.30), Alem. Mariadorf - Erkelenz, Oidtweiler - Richterich (beide So., 15.00), Konzen - Roetgen, Kohlscheider BC - Germ. Hilfarth, SG Stolberg - Eicherscheid (alle So., 15.30)

