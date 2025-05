Ein Spektakel mit bitterem Nachgeschmack

Das Duell gegen den FC Wald am Sonntag 25. Mai 2025 um 11:00 im Barzloo war bei noch so manchen Oberländer Fussballfans ein Fixtermin im Kalender. Durch die Punkteausbeute von 22 Punkten aus acht Spielen zu Beginn der Rückrunde hat sich die erste Mannschaft die Möglichkeit erspielt, in einem Quasi-Finalissima gegen den Tabellenführer aus Wald antreten zu dürfen. Mit viel Spannung wurde die Partie erwartet, und man darf sagen, dass sie gehalten hat, was sie versprochen hatte.

– Foto: @zoregionalsport.ch

Der Beginn der Partie ist spielerisch zwar ausgeglichen, das Chancenplus haben jedoch die Gäste aus Wald. In der 7. Minute kommen sie das erste Mal gefährlich im Sechzehner zum Abschluss, welchen Kalt über die Latte parieren kann. Nach einer geraumer Viertelstunde wird ein Walder Angreifer im Strafraum gefällt, woraufhin der Unparteiische auf den Punkt zeigt. Obwohl Kalt die Ecke ahnt, kann er den Strafstoss ins rechte Seitennetz nicht verhindern.

Aufgeweckt von diesem Rückschlag erarbeitet sich die erste Mannschaft eine ganze Serie an Torchancen. In Minute 25 schickt Meier I. Ceesay rechts in die Tiefe, dieser legt den Ball quer durch den Strafraum, wobei jener jedoch Freund und Feind verpasst. Fünf Minuten später schlägt Sillitto einen langen Pass in Richtung Meier auf dem rechten Flügel, welcher den Ball mit der Brust in den Lauf mitnimmt und von ausserhalb des Strafraums per Volley den linken Pfosten trifft. Der Ausgleich liegt in der Luft. Einerseits kommt eine Minute später Wolfer nach einem erzwungenen Fehler im Walder Aufbauspiel zum Abschluss, andererseits zischt die Flanke von Lang vor dem Torhüter vorbei. Doch noch immer steht 0:1. In der 40. Minute vernascht Meier seinen Gegenspieler, zieht an der Grundlinie nach Innen und trifft wiederum nur Aluminium. Die letzte Chance vor dem Halbzeitpfiff hat Oberholzer per Kopf nach einem Freistoss, der Torhüter vermag jedoch zu parieren.





Die zweite Halbzeit startet furios. Die Pfäffiker starten mit dem Wissen, dass man einen Sieg und somit zwei Tore benötigt, um den Aufstieg in die 2. Liga in den eigenen Füssen zu haben. Wie ein Schlag ins Gesicht trifft sie deshalb das Kopfballtor nach einer Flanke von Wald in der 48. Minute. Die Reaktion lässt aber nicht lange auf sich warten: Nur zwei Minuten später findet der Einwurf von Adey den Kopf von Oberholzer, dieser verlängert, Lang steht richtig und hämmert das Leder in die Maschen. 1:2! In der 66. Minute tritt Bürge einen Freistoss aus knapp 30 Metern. Anstatt zur Flanke anzusetzen schiesst er direkt, erwischt den Torhüter auf dem falschen Fuss und trifft zum 2:2 Ausgleich. Das Barzloo bebt, der Sieg scheint greifbar. Damit die aufgeheizte Stimmung der Partie unter Kontrolle des Unparteiischen bleibt, greift dieser nun vermehrt zur gelben Karte. Zehn Minuten vor Schluss spielt Jucker den Ball in den Lauf von Tiapele, welcher im letzten Moment noch am Abschluss gehindert wird. Doch dann kommt, was kommen musste: Wald trifft in Minute 84. Pfäffikon wirft in der Folge alles nach vorne, doch es sind wiederum die effizienten Gäste, die in der 93. Minute das letzte Tor zum 2:4 Endstand erzielen.





– Foto: @zoregionalsport.ch