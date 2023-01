Ein Spaziergang für Fortunas Futsaler Der Bundesligist setzt sich im Pokal mit 13:1 gegen HSRW Kleve durch. Mohammed Tahiri erzielt sechs Tore.

Fortunas Futsaler haben am Samstagnachmittag in der ersten Runde um den Niederrheinpokal die Muskeln spielen lassen. Der Futsal-Bundesligist, der als klassenhöchstes Team im Wettbewerb der große Favorit auf den erneuten Gewinn des Pokals ist, gab sich beim Landesligisten HSRW Kleve Futsal keine Blöße. Obwohl die Flingeraner auf den Großteil ihre Stammkräfte verzichteten und auch ohne ihren niederländischen Coach Shahin Rassi auskommen mussten, schlugen sie den Tabellenführer der Landesliga deutlich mit 13:1.

Überragender Akteur in Reihen des Bundesligisten gegen den drei Spielklassen tiefer angesiedelten Außenseiter war Mo Tahiri. Der Akteur aus dem Bundesliga-Kader von Shahin Rassi sorgte mit drei schnellen Treffern (4./7./9.) früh für klare Verhältnisse. Am Ende seines Arbeitstages hatte Tahiri dann sogar sechs Tore in seinem Zeugnis stehen. Nicht zuletzt deshalb konnte sich Astrit Muharemi an der Seitenlinie entspannt zeigen. Der junge Coach der zweiten Mannschaft stand am Samstag für den aus privaten Gründen verhinderten Rassi in der Verantwortung. Muharemi sah ein sehr einseitiges Spiel, in der die Fortuna dem in der Liga noch ungeschlagenen Underdog von Beginn an die Grenzen aufzeigte. Neben Tahiri wusste im Angriff auch Dmytro Kushneryk mit zwei Tore zu überzeugen. Für die Fortuna geht es am kommenden Samstag in der Bundesliga weiter. Im Heimspiel gegen den FC St. Pauli Futsal dürfte die Flingeraner dann wieder deutlich mehr Gegenwehr erwarten.

Auch Fortunas U14-Fußballer wagten am Samstag einen Ausflug in den Futsal-Sport. Und das mit großem Erfolg. Das Team von Dennis Waldinger, das für gewöhnlich im Freien im U14-Nachwuchs-Cup auf Torejagd geht, krönte sich in Borchen zum Westdeutschen Futsal-Meister in ihrer Altersklasse. Vor mehr als 400 Zuschauern triumphierte Fortunas Nachwuchs im Finale dank der Tore von Adnane Tchatakpara und Elias Oberschewen mit 2:0 über den MSV Duisburg. Schon im Halbfinale waren die Flingeraner beim 1:0 über den VfL Bochum (Tor: Adam El Chaar) ohne Gegentor geblieben. Kein Wunder, dass Trainer Pascal Magner im Anschluss die Defensivleistung besonders hervorhob. „Unsere Abwehr hatte einen großen Anteil am Titelgewinn“, lobte Magner, der der den krankheitsbedingt fehlenden Dennis Waldinger vertrat. Für seine Mannschaft, die in der Vorrunde schon Bayer 04 Leverkusen und Arminia Bielefeld hinter sich gelassen hatte, ist die Titeljagd unter dem Hallendach damit aber noch nicht beendet.

Anfang März nehmen die Talente vom Flinger Broich in Hennef auch noch an den U15-Regionalmeisterschaften West im Futsal teil. Sollten die Spieler von Waldinger und Magner auch dort den Pokal gewinnen, winkt ihnen sogar die Teilnahme an der Deutschen Futsal Meisterschaft für U15-Junioren. Dort könnte die Fortuna dann den Nachwuchs von Hertha BSC Berlin als Deutscher Meister ablösen. Die „Alte Dame“ setzte sich 2019 bei der letzten Ausgabe im Finale gegen Viktoria Köln durch. In den letzten beiden Jahren konnte die Deutsche U15-Meisterschaft coronabedingt nicht mehr ausgetragen werden.